Pavel míří na severozápad Čech. Navštíví průmyslovou zónu i horské nádraží

Během středy prezidentský pár navštíví průmyslovou zónu Triangle nedaleko Žatce, neziskovou organizaci Radka v Kadani, která se zabývá aktivitami pro všechny generace, a také zajede do Kovářské, kde se na nádraží seznámí s projektem Vagony na horách. Ten má na svědomí parta novinářů – milovníků železnice, kteří nádraží opět probouzí k životu a nabízí možnost na místě přespat.
V Ryžovně u Božího Daru se pak Petr a Eva Pavlovi potkají se zástupci Destinační agentury Krušnohoří.
Ve čtvrtek hlava státu s manželkou zavítají do porcelánky Thun v Nové Roli, na Státní hrad a zámek Bečov nad Teplou a do místní botanické zahrady. Zároveň prezident vystoupí na konferenci Sdružení místních samospráv ČR.
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Pavel navštívil největší ghetto. To je kára, obdivovaly děti prezidentské auto
Petr Pavel navštívil Ústecký kraj oficiálně naposledy loni v říjnu, kdy debatoval se studenty ve Šluknově nebo se vypravil do Národního parku České Švýcarsko. Zároveň se tehdy prošel šluknovskou sociálně vyloučenou lokalitou. Do regionu ale často zajíždí i „volnočasově“, lákají ho závody na mosteckém autodromu.
V Karlovarském kraji se naposledy oficiálně objevil loni v listopadu.
Prezident zavítal v létě 2024 na Olympijský festival u jezera Most:
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2. srpna 2024