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Pavel míří na severozápad Čech. Navštíví průmyslovou zónu i horské nádraží

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  8:00
Prezident Petr Pavel s manželkou Evou (vpravo) a primátorkou Karlových Varů...

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou (vpravo) a primátorkou Karlových Varů Andreou Pfeffer Ferklovou (10. listopadu 2025) | foto: ČTK

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Prezident Petr Pavel s manželkou Evou navštíví ve středu a ve čtvrtek Ústecký a Karlovarský kraj. Během pestrého programu se podívají na řadu míst. Hlava státu v rámci programu také promluví na konferenci Sdružení místních samospráv ČR v Karlových Varech.

Během středy prezidentský pár navštíví průmyslovou zónu Triangle nedaleko Žatce, neziskovou organizaci Radka v Kadani, která se zabývá aktivitami pro všechny generace, a také zajede do Kovářské, kde se na nádraží seznámí s projektem Vagony na horách. Ten má na svědomí parta novinářů – milovníků železnice, kteří nádraží opět probouzí k životu a nabízí možnost na místě přespat.

V Ryžovně u Božího Daru se pak Petr a Eva Pavlovi potkají se zástupci Destinační agentury Krušnohoří.

Ve čtvrtek hlava státu s manželkou zavítají do porcelánky Thun v Nové Roli, na Státní hrad a zámek Bečov nad Teplou a do místní botanické zahrady. Zároveň prezident vystoupí na konferenci Sdružení místních samospráv ČR.

Pavel navštívil největší ghetto. To je kára, obdivovaly děti prezidentské auto

Petr Pavel navštívil Ústecký kraj oficiálně naposledy loni v říjnu, kdy debatoval se studenty ve Šluknově nebo se vypravil do Národního parku České Švýcarsko. Zároveň se tehdy prošel šluknovskou sociálně vyloučenou lokalitou. Do regionu ale často zajíždí i „volnočasově“, lákají ho závody na mosteckém autodromu.

V Karlovarském kraji se naposledy oficiálně objevil loni v listopadu.

Prezident zavítal v létě 2024 na Olympijský festival u jezera Most:

2. srpna 2024
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Pavel míří na severozápad Čech. Navštíví průmyslovou zónu i horské nádraží

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou (vpravo) a primátorkou Karlových Varů...

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou navštíví ve středu a ve čtvrtek Ústecký a Karlovarský kraj. Během pestrého programu se podívají na řadu míst. Hlava státu v rámci programu také promluví na...

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