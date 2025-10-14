Prezident Pavel s manželkou míří do Ústeckého kraje. Navštíví ghetto i psychiatrii

Prezident Petr Pavel a jeho manželka Eva navštíví dnes a ve středu Ústecký kraj. V průběhu těchto dvou dnů je čeká hodně pestrý program. Vypraví se například do sociálně vyloučené lokality ve Šluknově, Národního parku České Švýcarsko nebo na dětskou psychiatrii v Lounech.
Prezident Petr Pavel po jednání v sousedském domě Libuše na litvínovském...

Prezident Petr Pavel po jednání v sousedském domě Libuše na litvínovském sídlišti Janov. Na snímku hovoří s Petrem Globočníkem, majitelem vily a litvínovským zastupitelem. (20. června 2024) | foto: ČTK

Děti z Janova obdivují auta z prezidentské kolony. (20. června 2024)
Děti ze sídliště Janov obdivují limuzínu prezidenta Petra Pavla. (20. června...
Petr Globočník, litvínovský zastupitel a majitel vily Libuše, kterou navštívil...
Janovské děti přilákala auta z prezidentské kolony. (20. června 2024)
„Program návštěvy pana prezidenta začne dnes v 10 hodin debatou se studenty Střední lesnické školy a Střední odborné školy ve Šluknově,“ uvedla mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Fraňková.

Následně se prezidentský pár projde ve Šluknově sídlištěm, které je sociálně vyloučenou lokalitou. Odtud Pavel zamíří na oběd s hejtmanem Richardem Brabcem (ANO) a krajskými radními.

„Dalšími částmi úterního programu jsou procházka Českým Švýcarskem, setkání s vedením města Děčín a na závěr pak debata s občany v Děčínském kulturním domě Střelnice. Ta má začít v 17:30,“ konkretizovala Fraňková.

Ve středu prezidenta čeká debata s primátorem a zastupiteli Ústí nad Labem a následně setkání se zástupci inovativních firem v Inovačním centru Ústeckého kraje. Poté hlava státu odjede z krajské metropole do Kadaně na schůzku se starostou.

„Následovat bude ukázka techniky u 4. brigády rychlého nasazení v Žatci,“ poznamenala Fraňková.

Pak prezident navštíví ještě dětskou psychiatrickou nemocnici v Lounech. Zařízení bylo v minulosti propíráno v médiích kvůli špatnému vybavení. Na nové se dokonce začala skládat veřejnost v rámci sbírky.

Petr Pavel, jenž je v Ústeckém kraji doma, když má trvalý pobyt v Černoučku na Litoměřicku, do regionu na oficiální návštěvu zavítal i loni. Tehdy se jeho pobyt nesl ve znamení zajímavých prohlášení.

Například na besedě s občany v ústeckém kulturním domě vysvětloval svou neochotu vyznamenat bratry Mašíny. Členům odbojové skupiny z padesátých let dvacátého století jejich odpůrci vytýkají, že při protikomunistickém boji a útěku na Západ zabili i neozbrojené. „Pohled na tu jednu malou výseč jejich příběhu mi brání, abych ji plně ignoroval a udělil jim státní vyznamenání,“ uvedl Pavel.

Pavel navštívil největší ghetto. To je kára, obdivovaly děti prezidentské auto

Po návštěvě největší sociálně vyloučené lokality v Česku, což je litvínovské sídliště Janov, pak prezident mimo jiné uvedl, že v rámci řešení ghett je možná na čase začít jednat o vyvlastňování bytů. Servítky si nebral ohledně takzvaného obchodu s chudobou.

„Všichni dlouho hovoříme o problému obchodu s chudobou, který se tu koncentruje a kterému stát svými opatřeními napomáhá. A to tím, že cenové mapy, které jsou stanovené bez ohledu na ceny obvyklé v místě a čase, vytvářejí prostor, který využívají majitelé včetně velkých firem, které skoupily levně byty a dnes čerpají státní dotace. Jsou to miliardy, které protékají do černých děr a neřeší problém sociálně vyloučených lokalit,“ konstatoval loni prezident.

