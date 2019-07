Premiér Babiš kritizoval pomalé stavby silnic a dálnic na severu Čech

„Výstavba trvá neuvěřitelně dlouho. Nedávno jsem mluvil s paní starostkou Bíliny o obchvatu města a nyní se dozvídám, že má být hotový za neuvěřitelných deset let, EIA (posudek vlivu na životní prostředí) je přitom již z roku 2011 a už je rok 2019,“ řekl Andrej Babiš ráno při prezentaci plánovaných staveb.

„U rozšíření silnice z Mostu do Litvínova je EIA z roku 2000 a termín dokončení je rok 2029. Mám z toho depresi,“ dodal s tím, že Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) musí zkrátit termíny přípravy i výstavby.

„Jsem nespokojený, jde o čas a průměrná doba výstavby jedné dálnice je v zemi 13 let. Velemínem před stavbou dálnice D8 přes České středohoří jezdilo 15 tisíc aut denně, ale stavba dálnice z Prahy do Německa trvala 32 let,“ řekl premiér

„To jsou neuvěřitelné výkony a chceme to změnit. A máme také nejdražší dálnice v Evropě. Dříve kilometr stál 350 milionů korun, nyní už je to ale 150 milionů korun,“ sdělil premiér za přítomnosti ministra dopravy Vladimíra Kremlíka a šéfa krajského ŘSD Martina Vidímského.



Podle Kremlíka si je hnutí ANO vědomo, že ministerstvo dopravy ovládá už v druhé vládě. „Pracuji na zrychlení staveb. Právě se staví 60 kilometrů obchvatů, 132 kilometrů dálnic a 52 kilometrů se modernizuje na D1,“ uvedl Kremlík.

„Ve finále je novela zákona, kterou budu vládě předkládat na podzim, ta by měla stanovit lhůty 30 a 60 dní pro vydání závazných stanovisek k výstavbám a měla by zjednodušit počty vydávání rozhodnutí podle zákona o ochraně přírody. Také se ŘSD promění na akciovou společnost, což je nezbytný krok k urychlení staveb,“ doplnil Kremlík.

Z ŘSD chce mít ministr akciovou společnost

Rád by, aby se podařilo ŘSD transformovat do dvou let. O změně ŘSD na akciovou společnost se hovořilo už za minulých vlád.

Plán na zahájení transformace hodlá Kremlík předložit na jednání vedení ministerstva ještě tento týden.

„Nechal jsem si na ministerstvu vypracovat některé varianty, které by z hlediska dopravní infrastruktury, financování infrastruktury, z hlediska odpovědnosti právnické osoby mohl vést k efektivnější výstavbě a urychlení výstavby. Zítra (ve středu) tento materiál budeme projednávat a předpokládám, že bude schválen a mohou začít první kroky k transformaci,“ řekl ČTK. Podobnou změnu se podle něj podařilo uskutečnit u Letiště Praha a Českých drah.

Ministr dopravy kritizoval spojku v Dobkovičkách

Spolu s premiérem Kremlík krajské ŘSD vyčítal lhůty. Kritizoval třeba spojku v Dobkovičkách naplánovanou již v roce 2007.

„Je tu stále nedokončená mimoúrovňová křižovatka, která by spojovala kamenolom s dálnicí. Obcí proto neustále projíždí kamiony. Pomůžeme to obci řešit,“ slíbil ministr dopravy.



I on se přidal ke kritice dopravní situace v Bílině. Zde se chystají tři varianty tunelů proto, aby vozy neprojížděly městem. „Nyní to vypadá, že je konečně známa trasa, která vyhovuje městu a je řešitelná. Nicméně doba výstavby 10 let mne neuspokojila,“ dodal Kremlík.