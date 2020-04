Povodí chystá opravu přehrady na Chomutovsku, ropuchy přestěhuje

Přehrada je nyní obehnaná bílou fólií, která má za cíl nepustit do nádrže ropuchy, jež by se tu chtěly rozmnožovat. Nádrž teď pro ně kvůli chystané opravě není vhodná. A tak odtud všechny žáby odborná firma postupně přenáší pryč – do předem připravených tůní v okolí.

„Ropuchy se dostanou k fólii a pohybem podél ní se shromáždí v zakopaných vědrech, odkud je firma transferuje do vytvořených tůní,“ popisuje logistickou akci Jan Svejkovský, mluvčí Povodí Ohře, které vodní dílo spravuje.

Tůně nejsou daleko, nachází se na březích nádrže jen kousek od fólie. V nich se ropuchy budou moci rozmnožovat v bezpečí.



„V nádrži teď probíhá pozvolný pokles hladiny vody. Pokud by žáby nakladly vajíčka do vody v tomto období, během pár dnů by se snůšky ocitly na suchu a letos by v této lokalitě k rozmnožování nedošlo,“ vysvětluje Svejkovský důvod přenosu.

Ropucha není jediný vodní živočich, kterého čeká přesun. Jak se bude postupně nádrž vyprazdňovat, přijde řada i na další ohrožené druhy. V brzké době se odtud budou stěhovat ještě mník jednovousý, střevle potoční a rak říční.

Vyprazdňování nádrže a s tím spojené přemisťování živočichů jsou počáteční kroky přípravy generální opravy již 116leté přehrady Kamenička, která slouží k zásobování Chomutovska pitnou vodou.

„Stav přehrady není nijak špatný, ale projevují se některé neduhy jako průsaky do věžového objektu a při jejich dlouhodobém ignorování by mohlo dojít k takovému zhoršení, že by to ohrozilo funkčnost, stabilitu či bezpečnost. A do tohoto stavu se dostat nechceme,“ odůvodňuje chystanou rozsáhlou akci Svejkovský.

Aby nás budoucí generace nepomluvily

Bude to ovšem ještě běh na dlouhou trať. Samotná příprava zabere několik let. Nádrž se postupně vypustí zcela. Je to nutné, aby mohly proběhnout podrobné průzkumné práce kvůli vyprojektování chystané velké opravy.

„Průzkumy se budou odehrávat na hrázi, kde se budou odebírat vzorky zdiva na obou stranách, a dále v podloží, kde bude probíhat inženýrsko-geologický průzkum pro zjištění kvality podložní horniny. Na základě zjištěných podkladů pak proběhnou projekční práce,“ říká Svejkovský.

Poté bude potřeba získat veškerá potřebná povolení, dohodnout se s vodaři kvůli omezení odběru vody, zajistit financování a vybrat zhotovitele.

Proto je také zatím Povodí Ohře co do bližšího termínu začátku generální opravy opatrné. S největší pravděpodobností to nebude dříve než za pět let. Vyjde to každopádně na desítky milionů, a podnik proto počítá se spoluúčastní státu.

Po opravě má Kamenička vydržet padesát až sto let bez větších zásahů. „To aby nás budoucí generace nepomluvily,“ poznamenal s nadsázkou Svejkovský.