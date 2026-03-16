Děčín promění prostor před hlavním nádražím, chce mu vrátit důstojný vzhled

Prostor před hlavním vlakovým nádražím v děčínské části Podmokly projde postupnou proměnou. Práce mají začít podle nově zpracovaného manuálu městského architekta Lukáše Housera ještě letos. Náklady zatím nejsou vyčísleny. Do budoucna jsou pak v plánu i výraznější úpravy tohoto prostoru.

„Prostor před hlavním nádražím je pro nás velmi důležitý, je to také jedna ze vstupních bran do města. Denně tudy projdou tisíce lidí, a proto jsme nechali zpracovat podrobný manuál, který jasně popisuje, co je potřeba udělat hned a co je možné připravovat postupně. Naším cílem je vrátit přednádraží důstojný vzhled a zároveň zajistit, aby dobře fungovalo jako přestupní uzel,“ vysvětlil náměstek primátora pro rozvoj města a IT Ondřej Smíšek (Náš Děčín).

Prostor před hlavním vlakovým nádražím v děčínské části Podmokly. (březen 2026)
Hlavní vlakové nádraží v děčínské části Podmokly. (březen 2026)
Prostor před hlavním vlakovým nádražím v děčínské části Podmokly. (březen 2026)
Prostor před hlavním vlakovým nádražím v děčínské části Podmokly. (březen 2026)
Začne se s pracemi, které je možné provést rychle a bez rozsáhlé projektové dokumentace. Oprav se dočká rozpadající se dlažba, odstraní se nevyužité sloupky a květináče, sjednotí se mobiliář a omezí se takzvaný vizuální smog. Doplní se také chybějící platany.

Součástí prvních kroků bude i výměna veřejného osvětlení za úspornější a estetičtější typ. Kašna zůstane zachována, v plánu je i vyčlenit zde prostor pro případné předzahrádky.

„Zároveň pracujeme i na dlouhodobější vizi, která má přinést moderní, přehledný a klimaticky odolný veřejný prostor. Chceme, aby se lidé při příchodu do Děčína cítili příjemně a bezpečně. Přednádraží má potenciál stát se skutečným městským prostorem, nejen tranzitní plochou. A právě k tomu směřujeme,“ řekl Houser.

V delším časovém horizontu se počítá s většími zásahy, například s odstraněním schodů, úpravou stromových míst, s doplněním systému pro hospodaření s dešťovou vodou, odstraněním či náhradou stánků s občerstvením nebo novými trvalkovými záhony.

Město zároveň připravuje i zcela novou koncepci prostoru před hlavním nádražím.

„Zadání pro komplexní úpravy vznikne na podkladu urbanistické studie Re:architektů. Ta prověří různé varianty budoucí podoby prostoru tak, aby odpovídal současným potřebám města, moderním trendům v dopravě i klimatickým výzvám a reagoval na zpracovanou studii ČVUT, která řeší dopravní problematiku prostoru. Ideální podobu přednádraží vycházející ze zpracovaného zadání pak ukáže architektonická soutěž,“ přiblížil mluvčí města Luděk Stínil.

Nejčtenější

Berte, jinak pokračujeme. Za problémovou ubytovnu chce firma od obce 30 milionů

Problémová ubytovna v Drahomyšli na Lounsku (4. března 2026)

Koupili za šest milionů korun, teď chtějí po obci třicet. Návrh majitelů problémové ubytovny v Drahomyšli na Lounsku, kde policie od minulého týdne vyšetřuje vraždu dvouletého dítěte, vyvolal mezi...

Český Jackie Chan oslnil na plese akční scénkou: Snad bude očko při maturitě

Karel Korenc, bojovník kung-fu, na Velké čínské zdi.

Co se na kempu Jackieho Chana naučíš, na maturitním plese jako když najdeš. Dvojnásobný mistr světa v šaolinském kung-fu Karel Korenc si musel šerpu vybojovat přes tři zakuklence. Scénkou jako z...

Omámil ji colou a pak měsíce mučil. Soud nařídil proces s tyranem ze Siřemi

Dům, kde měl muž několik měsíců věznit ženu a znásilňovat ji. (19. února 2025)

Případ muže, který podle obžaloby znásilňoval, týral a věznil ženu v domě v Siřemi na Lounsku, začne Krajský soud v Ústí nad Labem projednávat v květnu. Předtím muž znásilnil dvě jiné ženy, uvádí...

Moldava prodala historické vlakové nádraží, podnikatel tam chce luxusní hotel

Současný pohled na nádražní budovu na Moldavě

Historické vlakové nádraží v Moldavě na Teplicku opět mění majitele. Obec památku prodá severočeskému podnikateli a politikovi Petru Bendovi za téměř 1,7 milionu korun. Podle starosty tam nový...

Jestli troubili? Jsem hluchý. Za střet v protisměru na dálnici má senior podmínku

Devětasedmdesátiletý senior Václav Nezbeda v jednací síni Okresního soudu v...

Nejpřísnější možný podmíněný trest uložil Okresní soud v Lounech devětasedmdesátiletému řidiči, který loni v květnu ujel zhruba kilometr v protisměru na dálnici D7. Podle spisu senior ohrozil...

Litoměřické Nagano, Vsetín na kolenou: Semklo nás, když si Sparta vytáhla opory

Hokejisté Litoměřic po postupu přes Vsetín do semifinále první ligy.

Vítej, semifinálový hattricku! I bez kapitána a mistra světa, které si stáhla partnerská Sparta, prožili hokejisté Litoměřic svůj zázrak na ledě. Kališníci neskutečným obratem ve čtvrtém zápase...

15. března 2026  11:30,  aktualizováno  17:34

Liberec - Teplice 1:1, Fully zavinil penaltu a nedohrál, domácím pak trefil bod Rus

Teplický Matej Riznič odehrává míč před Petrem Hodoušem z Liberce.

Ani jeden z týmů neukončil čekání na vítězství. Tepličtí fotbalisté byli blízko, proti Liberci ve 26. kole vedli od 74. minuty po zásahu Svateka, ale pak Fully zavinil penaltu a byl po druhé žluté...

15. března 2026  12:45,  aktualizováno  15:26

Mladík s kuličkovkou spustil v Chomutově manévry, hrál si prý na akčního hrdinu

Mladík mával pistolí před restaurací

Mladíka, který před restaurací mává pistolí, si díky městskému kamerovému systému všimli tento týden v Chomutově. Strážníci okamžitě v několika vozech vyrazili na místo, kde dotyčného znehybnili....

15. března 2026  11:25

Co mohlo, to se podělalo, ulevil si Havelka po záchraně Pirátů. Čtrnáct dní nespal

Povrly, Ústecko, 31.1. 2026, Winter Classic, hokejový zápas pod širým nebem v...

V koutku duše snil, že v sobě objeví střelce, ale i mezi chomutovskými Piráty platil za dříče, pracanta, bojovníka. Hokejový útočník Martin Havelka však cítil, že je platný a uznávaný. „Fanoušci mi...

15. března 2026  10:30

Most vylepší okolí jezera Matylda, jako první vznikne nová pumptracková dráha

Jezero Matylda na severozápadním okraji Mostu vzniklo zatopením bývalého lomu...

U jezera Matylda v Mostě vznikne nová pumptracková dráha. Ta je určená pro jízdu na kole, koloběžce, bruslích nebo skateboardu, je plná vln a klopených zatáček. Jezdec k pohybu nepoužívá šlapání či...

15. března 2026  10:03

Skrytá rokoková krása. Zámek u Žatce zdobí vzácné malby, čekají na odhalení

Na zámku Stekník nedaleko Žatce proběhl doplňující restaurátorský průzkum....

Na zámku Stekník nedaleko Žatce proběhl doplňující restaurátorský průzkum. Odborníci v jižním křídle památky zkoumali vzácné nástěnné malby, které jsou z velké části dosud ukryté pod novějšími...

14. března 2026  8:28

Grigar a mentální kouč o Kinském: Horor ho nezlomí, ukáže, že je světový gólman

Premium
Antonín Kinský a experti Tomáš Grigar (nahoře) a Laco Bittner (dole).

Když Tomáš Grigar viděl záběry fatálně chybujícího brankáře Antonína Kinského v osmifinále Ligy mistrů mezi Tottenhamem a Atléticem Madrid, cítil lítost i naštvání. „Taky jsem udělal mraky chyb,...

14. března 2026

Berte, jinak pokračujeme. Za problémovou ubytovnu chce firma od obce 30 milionů

Problémová ubytovna v Drahomyšli na Lounsku (4. března 2026)

Koupili za šest milionů korun, teď chtějí po obci třicet. Návrh majitelů problémové ubytovny v Drahomyšli na Lounsku, kde policie od minulého týdne vyšetřuje vraždu dvouletého dítěte, vyvolal mezi...

13. března 2026  11:50

V bytě živořilo přes dvacet nemocných koček, policie našla v mrazáku sto koťat

Kriminalisté se zabývají případem týrání koček v Teplicích.

Závažný případ týrání zvířat vyšetřují kriminalisté v Teplicích. Chovatelka měla v bytě o velikosti 2+1 pětadvacet koček v nevhodných podmínkách. Zvířata byla podvyživená, měla hnisavé záněty kůže,...

13. března 2026  9:58,  aktualizováno  11:37

Devět tisíc za postel, líčí muž z ubytovny, kde ubili dítě. Firma ji nabídla obci

Premium
Problémová ubytovna v Drahomyšli na Lounsku (4. března 2026)

Majitelé problémové ubytovny v Drahomyšli na Lounsku podle informací iDNES.cz nabídli obci konkrétní sumu, za kterou by jí objekt mohli prodat. Lipno, pod které Drahomyšl spadá, chce dům získat právě...

12. března 2026

79 sekund a dresy fuč. Teď Teplice získaly za vánoční sadu evropské ocenění

Speciální vánoční dresy fotbalistů Teplic, které obléknou v zápase proti...

Když fotbalové Teplice na sklonku roku nadělily fanouškům speciální dresy v podobě vánočních svetrů, vyprodaly se za pouhou minutu a 19 sekund. Nejrychleji v historii klubu! Teď si účastník první...

12. března 2026  17:03

