„V případu bylo zahájeno trestní stíhání pro trestné činy obecného ohrožení z nedbalosti a neposkytnutí pomoci řidičem,“ uvedla pro portál iDNES.cz policejní mluvčí Eliška Kubíčková. Za této kvalifikace by muži mohlo hrozit až pětileté vězení.
|
Zdrogovaný řidič náklaďáku ujel v Ústí od nehody s autobusem, 25 zraněných
Další podrobnosti, například jakou drogu šofér v těle měl, Kubíčková sdělit odmítla. Důvodem je fakt, že vyšetřování události stále pokračuje.
„Co se týká toxikologického vyšetření krve, tak vyšlo pozitivní na návykové látky. Bližší specifikaci nemůžeme z důvodu probíhajícího vyšetřování uvést,“ doplnila.
K nehodě došlo 29. května v odpoledních hodinách v ústecké čtvrti Předlice. V minibusu, do něhož náklaďák narazil, utrpělo zranění 25 lidí, většina lehčího charakteru.
Policistům se náklaďák i řidiče podařilo krátce po nehodě vypátrat v blízkém firemním areálu. Muž pak tvrdil, že si srážky s mikrobusem nevšiml a domníval se, že narazil pouze do bílého sloupu.
|
29. května 2025