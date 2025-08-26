„Brzy to bude stejné.“ Sportovci uklízeli ústecké ghetto i se svým romským mluvčím

Fotbalisté druholigového Viagemu Ústí nad Labem a basketbalisté Slunety vyrazili uklízet ústecké ghetto Předlice Našli i nákupní vozík, ve kterém se pak projel mluvčí Viagemu Daniel Ferenc. (25. srpna 2025) | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Petr Bílek
  13:58
Fotbalisté druholigového Viagemu Ústí nad Labem a basketbalisté Slunety se pořádně činili v ústecké čtvrti Předlice. Do nechvalně proslulého ghetta vyrazili uklízet. Sesbírali spoustu odpadků, našli i opuštěný nákupní vozík. A s místními dětmi si zahráli fotbal. Zásadní otázka zní: Jak dlouho tu čisto vydrží?

Boubelatý klučina přicupital s mamkou mezi sportovce, kteří zrovna uklízeli Předlice. „Jsem René. Chci pomoct,“ hlásil průvodu čističů. Dostal černé hygienické rukavice a s ostatními sbíral odpadky, jejichž koncentrace je v nechvalně proslulém ústeckém ghettu neuvěřitelně vysoká. „Jenže za týden tady podle mě bude ten samý bordel znova,“ odtušil herec Marek Milko. Rom, který se taky účastnil a proslavila ho role Grundzy ve filmu Na plech.

Viděli jsme, jak zde lidé žijí, ale necítím se tady úplně komfortně. Není to úplně hezké. Snad jsme jim ukázali, jak by to tady mohlo vypadat, kdyby to bylo čistější.

David Březinakapitán

Nejčtenější

Sraz pod okny policie, pak rachot. Teplice trápí mladí na silnicích, řádí denně

Nechutná hromadná rvačka diváků v okrese. Agresivita stoupá, štve předsedu

V deset večerka, denně fotky majiteli. Chod psího hotelu připomíná dětský tábor

Nejhezčí německou turistickou stezku letošního roku máme hned za humny

Poslední bál pro Karolínku. Odcházení dětí nemusí být díky hospicům jen plné slz

Za vraždu krajana v Ústí soud potvrdil Moldavanovi 11 let, motiv zůstává nejasný

Hokejová dvacítka se v Chomutově naladí na MS, fanouškům se předvede i Mrtka

„Brzy to bude stejné." Sportovci uklízeli ústecké ghetto i se svým romským mluvčím

Válečníci našli náhradu za Ogundirana, Američan Davis zářil v Norsku i v Evropě

Diagnóza „naučená bezmoc". Děti kvůli zadlužení rodin dopředu ztrácí motivaci

Lávku zavřelo neštěstí v Troji. Po roky odkládané opravě se na ni auta nevrátí

Nechutná hromadná rvačka diváků v okrese. Agresivita stoupá, štve předsedu

Frťala o strádání teplických útočníků. Nemají servis, chybí odvaha i dravost

Nadšenci dokončují pomník pro piloty RAF. Dovezli obří balvan ze Slovenska

V deset večerka, denně fotky majiteli. Chod psího hotelu připomíná dětský tábor

Vyloučený a omilostněný Pulkrab: Vytrácí se tvrdost, červená je i za to, co jen zavání

Young vybrousí rozehrávku Ústí. Naše dvojice? Jedna z top v lize, věří kouč

