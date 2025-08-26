„Brzy to bude stejné.“ Sportovci uklízeli ústecké ghetto i se svým romským mluvčím

Boubelatý klučina přicupital s mamkou mezi sportovce, kteří zrovna uklízeli Předlice. „Jsem René. Chci pomoct,“ hlásil průvodu čističů. Dostal černé hygienické rukavice a s ostatními sbíral odpadky, jejichž koncentrace je v nechvalně proslulém ústeckém ghettu neuvěřitelně vysoká. „Jenže za týden tady podle mě bude ten samý bordel znova,“ odtušil herec Marek Milko. Rom, který se taky účastnil a proslavila ho role Grundzy ve filmu Na plech.
Viděli jsme, jak zde lidé žijí, ale necítím se tady úplně komfortně. Není to úplně hezké. Snad jsme jim ukázali, jak by to tady mohlo vypadat, kdyby to bylo čistější.