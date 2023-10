Pizzu pro Mojžíř! Pražští studenti za podporu malých Romů slyší chválu i kritiku

Je z toho tak trochu střet mezi světy. Snad argumentační souboj mezi bohatším centrem a periferií. Konflikt mezi zkušeností a mládím, které chce měnit svět. Možná názorová pře mezi staršími a studenty, mezi „Pražáky“ a Ústím.

Studenti Gymnázia Na Zatlance spustili sbírku na nákup pizzy pro děti v ústeckém Mojžíři. Reagovali tak na dění kolem vyloučené lokality v Ústí nad Labem, kam po stížnostech řidičů MHD na agresivitu cestujících začal jezdit autobus se speciálním režimem a jedna ze známých rozvážkových služeb sem odmítla dovážet pizzu kvůli útokům na řidiče.

Soubojem argumentů se to stalo po té, kdy studenti zveřejnili svůj plán a na jejich sociální sítě, včetně oficiálního profilu gymnázia, jim Ústečané (ale nejen oni) začali „sypat“ posměšné reakce a ironické výzvy na to, aby se do Mojžíře přestěhovali nebo tam i jen přespali. V jedné ústecké sociální skupině už kdosi „na oplátku“ navrhl sbírku na pobyt pražských dětí v ghettu.

„Jako akt solidarity jsme se rozhodli místním dětem pizzu poslat sami. Pizzová hostina bude v pátek odpoledne. Do té doby potřebujeme vaši finanční podporu!“ uvádějí studenti z gymnaziální třídy T pod heslem Vyloučení nic neřeší.

Každé dítě, nehledě na to, kde se narodí a jakou má barvu kůže, si zaslouží splnit své sny. studenti Gymnázia Na Zatlance

„Naše třída T ve spolupráci s Člověkem v tísni dobrovolničila a strávila dny s dětmi z místního sídliště. Za tu dobu nám otevřely oči a nám nepřijde fér, jak na ně společnost nahlíží. Každé dítě, nehledě na to, kde se narodí a jakou má barvu kůže, si zaslouží splnit své sny,“ pokračují studenti.

Na prohlášení reagují lidé různě. „Každá kapka v moři se počítá. I tohle symbolické gesto,“ děkuje studentům jedna z reagujících na sociální síti. „Nenechte se odradit! Buďte dál skvělí jako nyní,“ napsal další přispěvatel.

Jenže tyto pochvalné reakce jsou v naprosté menšině jak na profilu gymnázia, tak na soukromých účtech studentů, ale i v nejrůznějších ústeckých skupinách. „Myslím, že by nemělo zůstat jen u pizzy, pražští školáci by mohli pozvat děti z Mojžíře na výměnný pobyt, aby se lépe vzájemně poznaly i rodiny. Teda pokud nechtějí dělat jen laciná gesta v ceně kusu těsta a salámu,“ odpovídá jeden.

27. června 2023

Ústečané dávají najevo, že studenti, byť ti sami uvádějí, že na místě byli, situaci neznají. „Nezlobte se za můj komentář, ale jsem z Ústí nad Labem a můj kolega je starousedlík z Mojžíře. Než vaši studenti začnou soudit lidi, ať se tam zajedou podívat, pokud jim přijde v pořádku to, co se tam děje,“ píše další.

„K mládí idealismus patří. Já ze své zkušenosti pamatuji cca 40 let všemožných integračních snah. Z pohledu dějin chvilka. Pokud by studenti dostali za úkol dohledat v některém z dávnějších vydání Babičky (Boženy Němcové) její vyjádření ‚...když přijdou do vsi Cikáni, je dobré vyprovodit je až na rozcestí‘, uvědomili by si možná náročnost úkolu, jakož i přibližné množství vylámaných zubů, jež se válí v tomto labyrintu namnoze slepých uliček. Pizze zdar!“ dělá si legraci další.

No a pak se najdou i příspěvky těch, kteří se podívali do katastru nemovitostí a vypočítali, kolik z bytů na zhruba dvoutisícovém sídlišti patří pražským firmám nebo lidem, kteří bydlí v Praze a skoupili je tu jako investici při možnosti nájemníků čerpat sociální dávky.

„Je to akce studentů, ne školy“

Ředitelka Gymnázia Na Zatlance Jitka Kmentová zdůrazňuje, že jde o mimoškolní akci. „Iniciativa Pošli pizzu do Mojžíře! je studentskou mimoškolní iniciativou. Postoje studentek a studentů si však velmi vážíme a jsme rádi, že se ke společenským problémům nestavějí lhostejně,“ uvedla.

„Za mě je důležité, abych studentům, kteří jsou z Prahy a nemají možnost se problému sociálně znevýhodněných lidí přiblížit, tuto zkušenost zprostředkovala. Studenti v lokalitách dobrovolničí, dělají programy pro děti nebo pomáhají například s opravou hřiště a klubovny,“ sdělila i gymnaziální učitelka Romana Bartůňková, která každý rok vozí studenty pomáhat do sociálně vyloučených lokalit v Ústí a doplnila: „Oblast pro dobrovolničení si studenti vybírají svobodně a mě osobně velmi těší, že mají zájem právě o život chudých lidí v ČR.“

„(Akce s pizzou) je mimoškolní aktivita studentů, kteří chtěli vyjádřit solidaritu s dětmi z Mojžíře, které při dobrovolničení osobně poznali. Chtěli tímto symbolickým gestem dát najevo, že se k nim neotáčí zády. Studenti chápou, že pizzerie chrání svůj majetek a zaměstnance, a že oběťmi neutěšené situace v Mojžíři jsou nejen děti, ale všichni, kdo tam žijí. Jsem na studenty hrdá , problém vyloučené lokality vnímají komplexně. Nejsou naivní, k problému nepřistupují nějak romanticky. Uvědomují si, že i konkrétně v Mojžíři žijí lidé, kteří mají problémy se zákonem, ale žijí tam také normální rodiny, které jenom nemají štěstí,“ dodala Bartůňková, která sama působila v Člověku v tísni.

Senátor dětem fandí

Do dění se vložil i ústecký senátor Martin Krsek, který gymnazisty ve svém vyjádření ocenil.

„Vadí mi napadání řidičů trolejbusů i poslíčků s pizzou. Vadí mi, jak část místních obyvatel zplundrovala sídliště Mojžíř, kde bydlela moje babička a kam jsem chodil jako dítě na koupák. Ale tenhle problém se nevyřeší tím, že tuto část města odříznu od přímé trolejbusové linky nebo že tam přestanu dovážet pizzu. To spíš bude mít opačný efekt. A navíc jsou to opatření, která postihnou všechny obyvatele Mojžíře, včetně, troufnu si říci většiny, slušných, ať už obyvatel starého Mojžíře nebo sídliště. A v tom také vidím hlavní apel akce studentů pražského Gymnázia Na Zatlance a proto jsem ji podpořil,“ sdělil.

Krsek zároveň vyzývá vedení magistrátu, aby s Mojžířem něco začalo dělat. „Město má také příležitost přímo ovlivňovat, kdo na mojžířském sídlišti bude bydlet, a to tím, že začne skupovat volné byty. Jejich cena je velmi nízká právě kvůli špatné pověsti sídliště. Nekoupí-li je město, koupí je obchodníci s chudobou a počet problémových nájemníků v této lokalitě dál poroste.“

Doprava do Mojžíře

Mojžíř je jednou z nejproblematičtějších lokalit na severu Čech. Kdysi pěkné sídliště se za 30 let proměnilo v no-go zónu, kde zbylo pár starousedlíků v sotva prodejných bytech a domech. Většinu sídliště pak obývají romské rodiny. Není výjimkou, že v jednom bytě žijí i dvě desítky lidí, podle svědectví místních se tu ve velkém prodávají drogy.

Od 31. července sem nezajíždí trolejbusová linka. Ta dojede z centra města do vedlejších Neštěmic, odtud pak pokračuje několik zastávek autobus, do něhož se nelze dostat bez jízdenky, je vybaven kamerovým systémem a má ostrahu.

„A zcela odpadly útoky na řidiče, kterým čelili téměř při každé jízdě, vozy už nemusí po každé směně procházet generálním úklidem a také se podařilo eliminovat cestující bez platných jízdních dokladů,“ uvedla Simona Mohacsi, ředitelka ústeckého dopravního podniku.