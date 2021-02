Muzeum Pragovek v Chomutově zatím nevznikne. Nemáme peníze, říká kraj

Sbírku, která zahrnuje kromě vozidel také množství náhradních dílů, technické dokumentace a fotografií, převzal kraj v roce 2019 a postupně byla přemístěna do Chomutova, část je uložena v Údlicích. Příhoda ji kraji zapůjčil na třicet let právě s podmínkou, že pro ni vybuduje reprezentativní expozici.

Podle původního plánu měla nová muzejní expozice vzniknout ve dvou bývalých továrních halách v chomutovské Ctiborově ulici. Prostory patří kraji a na jejich rekonstrukci měl vyčlenit 50 milionů korun. Loni na podzim byla představena architektonická vizualizace expozice a letos se mělo začít se stavebními pracemi.



Vznik nového muzea prosadilo bývalé komunistické vedení kraje, po říjnových volbách se ale změnilo (kraj vede koalice ANO, ODS a Spojenci pro kraj) a příprava muzea se zastavila. Kraj s investicí v letošním roce vůbec nepočítá.

„V této kritické době na to nejsou a nebudou v rozpočtu finanční prostředky. Nemůžeme stavět nové muzeum v situaci, kdy se stávající krajské organizace, včetně muzeí, potýkají s nedostatkem peněz, musejí omezovat činnost a propouštět. Od začátku to bylo špatně postavené a náklady nebyly vykryty,“ uvedl náměstek hejtmana Jiří Řehák (Spojenci pro kraj).

„Nestavíme se proti vzniku muzea. Ve sbírce je velká kulturní hodnota a budoucnost, ale rozhodně ne v tom, že by muzeum měl stavět kraj,“ dodal.

Kraj proto hledá jiné varianty. Vedení jednalo i s ministerstvem kultury, aby sbírku převzalo a zaštítilo vznik výstavní expozice. „Ministerstvo kultury tomu ale není nakloněno. Současně jednáme i s dalšími dvěma subjekty, které ale nechci v tuto chvíli jmenovat,“ doplnil Řehák.

To by bylo krátkozraké

Sbírka Emila Příhody je považována za třetí největší ucelenou sbírku vozů jedné značky na světě. Zahrnuje řadu historických skvostů, nejstarší vůz pochází z roku 1908. V minulosti byla umístěna v historickém statku ve středočeských Zbuzanech, kde bylo i muzeum. Ovšem muzeum bylo několik let uzavřené kvůli příbuzenským sporům o vlastnictví objektu, spor řešily i soudy.

Několik let sběratel hledal nové místo, nakonec se dohodl s bývalým vedením Ústeckého kraje.



„Podařilo se nám sbírku zachránit a zabránit tomu, aby se sbírka rozprodala. Náš kraj z toho může jen profitovat a ukázat návštěvníkům další zajímavé místo. Muzeum by tematicky doplnilo další sbírkový unikát, a to železniční depozitář Národního technického muzea,“ uvedl bývalý krajský radní Jaroslav Komínek (KSČM) s tím, že kraj na to prý může uvolnit prostředky z přebytku hospodaření.

„Zahodit tento unikátní projekt, zvláště když sbírka je už v Chomutově, by bylo krátkozraké,“ uvádí.

Muzeum má podporu také v Chomutově. „Věříme, že nové vedení kraje udělá maximum pro to, aby našlo prostředky na otevření muzea, které může do našeho města přilákat nové návštěvníky,“ uvedlo ve veřejném prohlášení hnutí Nový sever.

Před časem se v Chomutově natáčely i záběry pro vznikající dokument o Emilu Příhodovi a jeho sbírce.