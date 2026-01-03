Pozor na falešné bankovky v hodnotě 100 eur. Jsou obtížně rozeznatelné

Autor:
  13:31
Policie v Ústeckém kraji varuje veřejnost před výskytem falešných bankovek v hodnotě 100 eur. V posledních dnech se jich podle policistů objevilo v oběhu hned několik, především na Ústecku. Padělky jsou přitom na první pohled velmi obtížně rozeznatelné a mohou snadno projít při běžném placení.

Falešné bankovky v hodnotě 100 eur. (3. ledna 2026) | foto: Policie ČR

„Na bankovkách je sice vytištěno označení kopie, ale velmi nenápadným způsobem. Při rychlém přijetí hotovosti si ho lidé často nevšimnou,“ upozornila policejní mluvčí Veronika Hyšplerová. Podle ní se lidé při přebírání peněz často spoléhají na první dojem a pocit na omak, což může být právě v těchto případech zrádné.

Riziko se týká nejen běžných občanů, ale zejména podnikatelů a provozovatelů služeb, kteří s hotovostí pracují denně. Policie proto apeluje na zvýšenou obezřetnost, především u bankovek vyšších nominálních hodnot.

„Doporučujeme věnovat pozornost ochranným prvkům bankovek. Pokud má kdokoli pochybnosti o jejich pravosti, měl by bankovku nepřijímat a obrátit se na Policii ČR,“ dodala Hyšplerová.

Padělky se mohou objevit například při platbách mezi neznámými osobami, v provozovnách s rychlým odbavením zákazníků nebo při směně hotovosti. Policisté proto připomínají základní pravidlo: bankovky je vždy lepší alespoň letmo zkontrolovat – zaměřit se na vodoznak, ochranný proužek, hologram či neobvyklé značení. Včasná pozornost může předejít nejen finanční ztrátě, ale i dalším komplikacím.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Po děsivé nehodě přišla o oko. Hendikep neskrývá, proměnila ho v přednost

Koleta Hofman z Nové Vísky u Kadaně. Po pádu z hotelové terasy málem zemřela....

Před sedmnácti lety Koleta Hofman z Nové Vísky u Kadaně málem zemřela. Po pádu z hotelové terasy ve čtvrtém patře na betonovou cestu a po několikahodinové operaci jí dávali lékaři minimální šanci na...

Šlágr pro Pardubice, Vary už jsou druhé. Vítkovice dominovaly, Litvínov opět slaví

Hráči Pardubic se radují v utkání s Třincem.

Ani na druhý svátek vánoční hokejová extraliga neodpočívala, na programu bylo šest duelů 34. kola. Vedoucí Pardubice zvítězily ve šlágru s Třincem 5:3, Vítkovice deklasovaly Olomouc 6:0. Třetí Hradec...

Kladno pod Plekancem urvalo výhru, Pardubice přetlačily Litvínov, slaví i Třinec

Kladenští hokejisté slaví gól, vpravo jeho autor Niko Ojamäki.

Hokejová extraliga uzavřela rok 2025 šesti zápasy 36. kola. Tomáš Plekanec vzkřísil Kladno a dovedl ho k vítězství 3:1 nad Karlovými Vary, vedoucí Pardubice vyhrály bitvu s Litvínovem 3:2, stejným...

Pardubice poraženy, v prodloužení nestačily na Vary. Plzeň dala osm gólů

Robert Kousal z Pardubic se snaží prostřelit brankáře Karlových Varů Daniela...

Hokejová extraliga vstoupila do nového roku šesti zápasy 37. kola. Vedoucí Pardubice po pěti vítězstvích v řadě padly, ve Varech sice vedly, ale nakonec prohrály 2:3 v prodloužení. Třinec uspěl 2:0...

Větřil Hitlerovy choutky, chtěl bránit zemi. Po válce generál skončil v knoflíkárně

Premium
Armádní generál Ludvík Krejčí.

Jako hlavní velitel československé branné moci, kterým se armádní generál Ludvík Krejčí stal 23. září 1938, chtěl ze všech sil bránit Československo před hitlerovským Německem. Jmenování od...

Pozor na falešné bankovky v hodnotě 100 eur. Jsou obtížně rozeznatelné

Falešné bankovky v hodnotě 100 eur. (3. ledna 2026)

Policie v Ústeckém kraji varuje veřejnost před výskytem falešných bankovek v hodnotě 100 eur. V posledních dnech se jich podle policistů objevilo v oběhu hned několik, především na Ústecku. Padělky...

3. ledna 2026  13:31

Novinky pro turisty v Českém Švýcarsku. Národní park se v příštích letech změní

Vizualizace interiéru připravovaného návštěvnického střediska

Nové návštěvnické centrum v Mezní Louce, rozšíření zážitkového areálu Rysí stezka, rekonstrukci turistické spojnice z Mezní Louky do Mezné, ale také údržbu oblíbených tras chystá Správa národního...

3. ledna 2026  8:34

Pardubice poraženy, v prodloužení nestačily na Vary. Plzeň dala osm gólů

Robert Kousal z Pardubic se snaží prostřelit brankáře Karlových Varů Daniela...

Hokejová extraliga vstoupila do nového roku šesti zápasy 37. kola. Vedoucí Pardubice po pěti vítězstvích v řadě padly, ve Varech sice vedly, ale nakonec prohrály 2:3 v prodloužení. Třinec uspěl 2:0...

2. ledna 2026  20:59

Rezek nároďáku pomůže, věří Frťala. Vachouškovi přeje postup se Zbrojovkou

Teplický kouč Zdenko Frťala vede zahajovací trénink.

Posílení útoku se zatím nedočkal, přesto kouč prvoligových Teplic Zdenko Frťala nebude blokovat prodloužení hostování podzimní ofenzivní komety Tadeáše Vachouška v Brně. Autor sedmi gólů zůstane v...

2. ledna 2026  19:37

Fully, další klenot Slavie na cestě do Teplic. Skláři loví ještě dvě posily

Emmanuel Fully, posila Slavie.

Teplická brusírna fotbalových diamantů zřejmě vyleští další poklad pražské Slavie. Na dobré cestě je hostování mladého liberijského obránce Emmanuela Fullyho, kterého mistr vypustil už do tří...

2. ledna 2026  16:23

Pomník rudoarmějce v Teplicích zmizel, město nechce ideologické nánosy

Neznámý pachatel v Teplicích zničil pomník vojákům Rudé armády. (7. května 2025)

V nové místo, které nebude zatíženo ideologickými nánosy, se promění bývalý pomník rudoarmějce v teplických Havlíčkových sadech. Zastupitelé schválili návrh na vyřazení sochy z majetku města a...

2. ledna 2026  13:53

V domě na Lounsku našli dvě mrtvá těla. Vražda a sebevražda, říká policie

Kriminalisté v Ústeckém kraji vyšetřují první násilný trestný čin letošního...

Kriminalisté v Ústeckém kraji vyšetřují první násilný trestný čin letošního roku. V rodinném domě v obci Stroupeč na Lounsku byli nalezeni dva lidé bez známek života. Jedná se o manželský pár. Podle...

2. ledna 2026  8:47,  aktualizováno  13:17

Rom o Romech. Dzurko si zamiloval skleněnou drť, díla ukazují v Litoměřicích

Dílo Rudolfa Dzurka s názvem Cesty. Jde o skleněnou drť na skle.

Monumentální obrazy ze skleněné drtě i nevšední dřevěné plastiky, které osobitým způsobem reflektují svět Romů, představuje nová výstava litoměřické galerie nazvaná Rudolf Dzurko: Jako celej život....

1. ledna 2026  8:49

Jeden, dva… třináct. Zachraňuje kostely, u prvního „asistovali“ ještě estébáci

Církevní administrátor Marcel Hrubý v kostele svaté Anny ve Verneřicích, který...

K tomu kostelu chodil od mládí. Nechápal, jak takový monumentální prostor může někdo nechat chátrat. Nakonec sám zosnoval jeho rekonstrukci a kostel Nanebevzetí Panny Marie v Doubici na Děčínsku...

31. prosince 2025  8:54

Nymburk vyhrál rekordním rozdílem, ke 131 bodům bere i prvenství v základní části

Nymburští basketbalisté slaví výhru 131:43 nad Olomouckem.

Basketbalisté Nymburka deklasovali v posledním letošním ligovém kole Olomoucko rekordním rozdílem 131:43 a zajistili si s předstihem prvenství v základní části soutěže. Jen o pět bodů jim uteklo...

30. prosince 2025  21:29,  aktualizováno  22:34

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Kladno pod Plekancem urvalo výhru, Pardubice přetlačily Litvínov, slaví i Třinec

Kladenští hokejisté slaví gól, vpravo jeho autor Niko Ojamäki.

Hokejová extraliga uzavřela rok 2025 šesti zápasy 36. kola. Tomáš Plekanec vzkřísil Kladno a dovedl ho k vítězství 3:1 nad Karlovými Vary, vedoucí Pardubice vyhrály bitvu s Litvínovem 3:2, stejným...

30. prosince 2025  21:31

Zdrogovaný řidič ujížděl před policií a boural, tím však jeho nahánění neskončilo

Policisté na Děčínsku pronásledovali zdrogovaného řidiče

Policisté na Děčínsku pronásledovali minulý týden řidiče, který před nimi ujížděl vysokou rychlostí. Po nebezpečné jízdě přes několik vesnic narazil bokem auta do oplocení a utekl. Po dvou hodinách...

30. prosince 2025  18:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.