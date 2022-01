Stavěli, ale došly peníze. Přibude nedokončených domů na prodej, čekají realitky

Rostou nejen ceny parcel, ale kvůli inflaci a situaci na světových trzích i materiálů, řemeslníků a energií. Zvyšují se také úrokové sazby hypoték. Kdo dosud s napjatým rozpočtem tak tak vyšel, může mít v následujících měsících velký problém.

„Je úplně jasné, že lidé, kteří to doteď lepili, jak se dalo, a třeba jim ještě končila fixace hypotéky a najednou mají o dvě procenta vyšší úrok, už to prostě nemůžou utáhnout,“ říká Marek Maturkanič, realitní makléř společnosti Prosperity RE. Podle něj bude brzy v inzerátech rozestavěných domů jen přibývat.

Potvrzuje to i čerstvá zkušenost Davida Krále, dalšího makléře. „Na podzim jsem v Lomu u Mostu prodával pozemek rodině, která plánovala stavět dům. Vzhledem k náročnosti veškeré administrativy a rostoucích cen se ale nakonec rozhodli raději koupit hotový dům. Pozemek teď zase prodávají,“ přibližuje Král.

Podle Maturkaniče se v době pandemie na lidech výrazně podepsaly faktory jako nejistota zaměstnání, všeobecné zdražování energií, služeb, potravin a materiálů, ale i zvyšování úroků a rostoucí inflace. „Lidé jsou teď obecně pod tlakem a nejhorší to musí být právě pro ty, kdo staví. Skutečně si myslím, že to spousta z nich nevydrží. Nebudou mít na to, aby to dofinancovali,“ myslí si.

Že je dnes stavba domu krokem do neznáma, potvrzuje i Ústečan Marek. S manželkou staví domek v Čížkovicích a rozpočet ve výši čtyř milionů už museli navýšit o 20 procent. Přitom zdaleka nemají hotovo.

„Mohou za to rostoucí ceny materiálů. Dokonce už jsme museli začít škrtat technologie, jako třeba rekuperaci. Vybíráme i jiné podlahy. Snažíme se těch 20 procent najít někde jinde,“ líčí Marek a ironicky dodává: „Vybrali jsme si opravdu nejlepší období pro stavbu. Začali jsme a přišla krize.“

Podobně mluví i další Ústečan Jakub, který stavbu rodinného domu teprve plánuje. „Před nedávnem jsme koupili pozemek a teď se bojíme, na kolik nás vyjde dům. Zatím řešíme projekt, geodeta a podobně a už se pohybujeme kolem čtvrt milionu. Před lety se dal normální dům postavit za čtyři miliony, teď počítám se šesti, ale projektant mi nedávno řekl, že už to vyjde minimálně na sedm. To je úlet,“ zhrozil se.

V nabídce maximálně 48 hodin

Odborníci se shodují na tom, že stavět v dnešní době dům je jako stát na hranici propasti a doufat, že do ní nespadnete. „Podle mě lidé už nebudou moc stavět, ale radši budou kupovat hotové stavby,“ míní Král. Zároveň si myslí, že ceny nemovitostí dál v kraji neporostou. „Vždyť už to není zdravé,“ říká.

S tím ale nesouhlasí Radek Molík, jednatel známé mostecké realitní kanceláře. Podle něj se částky za nemovitosti v příštích měsících a letech ještě mohou zvýšit. „Protože za stávající ceny prostě nové byty nepostavíte,“ vysvětluje s tím, že například ceny bytů v Mostě za poslední rok rapidně vzrostly.

„Loni v únoru jsem tady v nejlepší lokalitě prodal přízemní byt 3+1 s balkonem po rekonstrukci za 1,25 milionu. Dnes se cena na stejném místě pohybuje kolem dvou milionů,“ vypočítal s tím, že podobné zhodnocení člověk nezíská ani při investování do oblíbené kryptoměny bitcoin.

Možná i proto se v posledních letech investování do nemovitostí tolik rozmohlo. Lidé už nekupují byty, aby měli kde bydlet, ale pronajímají je s vidinou zisku.

„V bance by jejich úspory ležely ladem, takhle se zhodnotí. Až 80 procent bytů se teď prodává jako investice. Na inzeráty se mi často ozývají zájemci z celé země, z Vysočiny, Písku, ale hlavně z okolí Prahy,“ přikyvuje Maturkanič.

„Když je nemovitost zajímavá, v nabídce vydrží maximálně 48 hodin. Lidé do nemovitostí investují proto, že se jim to vyplatí. Nechtějí mít našetřené peníze v bance. Pronájem jim něco vydělá, a navíc počítají s tím, že hodnota nemovitosti ještě povyroste,“ dodává Molík.