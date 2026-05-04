Požár v Českém Švýcarsku hasiči pod kontrolou nemají, přiletí vrtulníky ze Slovenska

Požár v Českém Švýcarsku se zatím nerozšiřuje, hasiči v noci udrželi plochu pod 100 hektary, plně ho ale stále nemají pod kontrolou. Do zásahu se dopoledne znovu zapojí vrtulníky, včetně dvou ze Slovenska. Oheň, který hoří od soboty, zasahuje těžko přístupný les mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou.
Požár u Rynartic v národním parku České Švýcarsko. (3. května 2026)

Desítky hasičů se po noční směně vystřídají v zásahu. Ze vzduchu v intenzivním hašení budou opět pomáhat vrtulníky, podle Kalvody by jich v pondělí mělo být šest z Česka a dva vrtulníky Black Hawk vybavené velkokapacitními bambi vaky ze Slovenska. Na místě bude stejně jako v neděli kolem 400 hasičů.

Požár v Českém Švýcarsku úspěšně hasí sedm vrtulníků. Lidé hasičům nosí jídlo

Zásah v těžko přístupném terénu o víkendu komplikovalo teplo, sucho a vítr. Uzavřené jsou silnice v okolí požáru. Policisté žádají veřejnost, aby dbala pokynů zasahujících složek a nevstupovala do prostoru zásahu. Nad požárem platí bezletová zóna. Uzavřené jsou i některé turistické stezky.

„V tuto chvíli podle dostupných informací situace nenasvědčuje tomu, že by bylo nutné svolávat krizový štáb,“ uvedl dnes ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) na facebooku. Pracovníci správy národního parku zároveň pomáhají hasičům s orientací v náročném terénu, se zásobováním i s průběžným monitoringem území. „To je v této chvíli naprosto klíčové,“ uvedl. Apeloval na návštěvníky, aby se pohybovali pouze po značených a aktuálně otevřených trasách. Na místo má naplánovanou cestu v úterý.

„Mojí rolí je nyní především pomáhat s koordinací, komunikací a zajištěním potřebné podpory, včetně financí na zásah vrtulníků. V úterý už bychom měli mít jasnější představu o rozsahu škod i o tom, jak může ministerstvo životního prostředí národnímu parku konkrétně pomoci,“ uvedl.

Premiér Andrej Babiš (ANO), který je nyní na summitu v Jerevanu, na síti X hasičům poděkoval za každodenní nasazení.

V létě 2022 zasahovali hasiči v národním parku u dosud největšího požáru v historii. Oheň se rozšířil na plochu přesahující 1000 hektarů. S plameny bojovalo na 6000 hasičů s 400 kusy techniky 21 dní. Obyvatelé některých obcí se museli evakuovat.

Zvláštní stupeň poplachu, bezletová zóna. V Českém Švýcarsku hoří sto hektarů

Vrtulníky s bambi vaky zasahují u požáru lesa v národním parku České Švýcarsko.

V národním parku České Švýcarsko u Jetřichovic hoří plocha lesa o velikosti jednoho kilometru čtverečního, upřesnili hasiči. Platí zvláštní stupeň poplachu. V okolí požáru byla vyhlášena bezletová...

Požár u Rynartic v národním parku České Švýcarsko. (3. května 2026)

Hasiči s pomocí policie ČR stále pokračují v hašení požáru u Rynartic v národním parku České Švýcarsko. Nadále platí nejvyšší stupeň požárního poplachu. Zasaženou plochu o velikosti 100 hektarů se...

