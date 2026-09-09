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Tragický požár restaurace v Mostě. Státní zástupce obžaloval dva lidi

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  15:45aktualizováno  16:15
Státní zástupce obžaloval dva lidi v souvislosti s loňským tragickým požárem restaurace U Kojota v Mostě. Viní je z obecného ohrožení z nedbalosti. Požár loni v lednu způsobil pád plynového topidla, v souvislosti s ním zemřelo sedm lidí a deset se zranilo.

KRIMI

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Informaci přinesla Česká televize. Obviněné dvojici hrozí až desetiletý trest.

Obžaloba byla podána k Okresnímu soudu v Mostě ve středu. Jména obviněných ani návrh trestu státní zástupce nezveřejnil. Policejní vyšetřovatel navrhl obžalovat jednatelku a jí zmocněného odpovědného člověka ze společnosti, která restauraci provozovala.

Při výbuchu v restauraci v Mostě uhořelo šest lidí, další jsou zranění. Později zemřela v nemocnici další žena. (12. ledna 2025)
U vyhořelé restaurace v Mostě lidé zapalují svíčky. (13. ledna 2025)
V mostecké restauraci U Kojota probíhá odklízení následků tragického požáru. (14. ledna 2025)
U vyhořelé restaurace v Mostě lidé zapalují svíčky. (13. ledna 2025)
45 fotografií

Podle dřívějších informací serveru iDNES.cz jde o manžele Miloslava a Janu Čechovy, kteří s médii dlouhodobě nekomunikují.

Při požáru v noci na 12. ledna 2025 zemřelo šest lidí. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze hospitalizovala šest pacientů se závažnými popáleninami. Jedna žena zranění v noci na 15. ledna podlehla.

Hasiči po tragédii začali s rozsáhlými kontrolami restaurací. Kontrolovali je také úředníci stavebního a živnostenského odboru. Stavební úřad v Mostě uložil pokutu 20 tisíc korun za černou stavbu, zahrádka před restaurací U Kojota nebyla zkolaudovaná.

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Zásadním porušením bylo umístění topidel do nezkolaudované terasy, uvedla už dříve policie. Bylo to i v rozporu s pokyny prodejce topidel k jejich obsluze, s čímž souviselo uskladnění několikanásobně většího počtu tlakových nádob propan-butanu v restauraci, uvedla policie.

„Jako příčina byl stanoven pád plynového topidla, které nešťastnou náhodou převrhl jeden z hostů. Tento pád způsobil netěsnost mezi ventilem tlakové nádoby a regulátorem topidla, kterou začala unikat do prostoru terasy směs propan-butanu, jež byla následně zažehnuta od zdroje tepla, což vedlo k masivnímu požáru, tzv. jet-firu, který se následně v řádech desítek vteřin rozšířil téměř po celém prostoru restaurace,“ popsal policejní mluvčí Kamil Marek už dříve, co se tehdy na místě stalo.

Lidem, kteří se nacházeli na terase, plameny zatarasily přístup k jedinému východu. Druhý možný východ byl zamčený. Přítomní tak měli jen minimum času jakkoli zareagovat, proto byly následky tragické.

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Samotná restaurace U Kojota platnou kolaudaci měla. Město Most rozdělilo pozůstalým po obětech tragického požáru v restauraci a lidem, kteří se zranili, dva miliony korun.

Co do počtu obětí šlo o šestý nejtragičtější požár v ČR od roku 1990.

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