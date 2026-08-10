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Za požárem u muničního skladu na Litoměřicku je horko, policie případ odložila

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  12:45
Policie neprokázala zavinění v případě požáru u Travčic na Litoměřicku, který se před rokem rozhořel nedaleko muničního skladu. Protože se neprokázala ani účast konkrétního člověka na jeho založení, případ odložila.

KRIMI

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„Požár vznikl pravděpodobně vznícením staré munice v horku,“ řekla litoměřická policejní mluvčí Pavla Kofrová.

Při požáru se nikdo nezranil. Kriminalisté zjišťovali, zda někdo v této souvislosti nespáchal přečin obecného ohrožení z nedbalosti.

Při požáru lesa u muničního skladu bouchala pyrotechnika. Hašení potrvá přes noc

Oheň se rozhořel 2. července 2025 mezi obcemi Hrdly a Travčice nedaleko armádního skladu zhruba na čtyřech hektarech. Lidé z okolních obcí dostali varovnou SMS, aby se do oblasti nevydávali. Zpočátku požár hasil jen vrtulník s bambivakem kvůli několika výbuchům staré pyrotechniky v lesním porostu.

Na Litoměřicku hoří pole a les mezi obcemi Hrdly a Travčice nedaleko muničního skladu. V akci je vrtulník s bambivakem. Vodu nabírá v Labi. (2. července 2025)
Na Litoměřicku hoří pole a les mezi obcemi Hrdly a Travčice nedaleko muničního skladu. (2. července 2025)
Na Litoměřicku hoří pole a les mezi obcemi Hrdly a Travčice nedaleko muničního skladu. V akci je vrtulník s bambivakem. Vodu nabírá v Labi. (2. července 2025)
Hasiči pokračují v likvidaci požáru u muničního skladu mezi obcemi Hrdly a Travčice na Litoměřicku. (3. července 2025)
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Požár hasiči zlikvidovali 4. července. Do oblasti poté platil pro veřejnost dva týdny zákaz vstupu.

V bývalém vojenském prostoru v lese, kde je nyní muniční sklad, bylo po druhé světové válce v roce 1945 a 1946 uloženo velké množství munice, při výbuších byla rozmetána do širokého okolí.

3. července 2025

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