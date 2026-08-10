„Požár vznikl pravděpodobně vznícením staré munice v horku,“ řekla litoměřická policejní mluvčí Pavla Kofrová.
Při požáru se nikdo nezranil. Kriminalisté zjišťovali, zda někdo v této souvislosti nespáchal přečin obecného ohrožení z nedbalosti.
|
Při požáru lesa u muničního skladu bouchala pyrotechnika. Hašení potrvá přes noc
Oheň se rozhořel 2. července 2025 mezi obcemi Hrdly a Travčice nedaleko armádního skladu zhruba na čtyřech hektarech. Lidé z okolních obcí dostali varovnou SMS, aby se do oblasti nevydávali. Zpočátku požár hasil jen vrtulník s bambivakem kvůli několika výbuchům staré pyrotechniky v lesním porostu.
Požár hasiči zlikvidovali 4. července. Do oblasti poté platil pro veřejnost dva týdny zákaz vstupu.
V bývalém vojenském prostoru v lese, kde je nyní muniční sklad, bylo po druhé světové válce v roce 1945 a 1946 uloženo velké množství munice, při výbuších byla rozmetána do širokého okolí.
|
3. července 2025