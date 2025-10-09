Požár zničil střechu bývalého hotelu Atrium ve Varnsdorfu, škoda je pět milionů

  9:53
Zásah osmi hasičských jednotek si v noci na čtvrtek vyžádal požár střechy bývalého hotelu Atrium ve Varnsdorfu na Děčínsku. Oheň, který se rychle rozšířil, způsobil předběžnou škodu ve výši pěti milionů korun. Nikdo se nezranil.

Poplach byl vyhlášen minutu po půl čtvrté ráno a hasiči museli vyhlásit druhý ze čtyř stupňů požárního poplachu. Po příjezdu prvních jednotek byla část střechy již v plamenech.

„V době příjezdu první jednotky byla část střechy v plamenech, následně se požár rozšířil na celou konstrukci,“ uvedli hasiči.

Požár zničil střechu bývalého hotelu Atrium ve Varnsdorfu. (9. října 2025)
Požár zničil střechu bývalého hotelu Atrium ve Varnsdorfu. (9. října 2025)
Požár zničil střechu bývalého hotelu Atrium ve Varnsdorfu. (9. října 2025)
Požár zničil střechu bývalého hotelu Atrium ve Varnsdorfu. (9. října 2025)
Na místě zasahovalo celkem osm profesionálních i dobrovolných jednotek z širokého okolí, včetně Varnsdorfu, Rumburku, Dolního Podluží, Jiříkova, Krásné Lípy, Horního Podluží a Cvikova. „Hasiči natáhli vodní proudy a zahájili zásah jak vnitřkem, tak venkem,“ popsali hasiči.

Městská policie upozornila obyvatele, že kvůli požáru budovy a pokračujícího zásahu hasičů je uzavřena křižovatka ulic Poštovní a T. G. Masaryka a křižovatka ulic T. G. Masaryka a Partyzánů. Provoz by měl být podle odhadů strážníků obnoven kolem půl jedenácté dopoledne. Lidem proto doporučili, aby se úseku vyhnuli a respektovali pokyny zasahujících jednotek.

Preventivně dorazila záchranná služba, zdravotníci ale nemuseli nikoho ošetřovat.

Na konci ocasu koukala kost. V Žatci našli zuboženého psa, museli ho utratit

Otřesný případ týrání zvířete řeší kriminalisté v Žatci. V jednom z domů v historickém centru nalezli silně podvyživeného a zanedbaného psa. Jeho stav byl natolik vážný, že veterinářka musela...

7. října 2025  13:22

Korupční kauza exprimátora Hrabáče už měsíce stojí kvůli nedostupným důkazům

Vyšetřování případu údajné korupce a machinací s veřejnými zakázkami, ve kterém je trestně stíhán i exprimátor Chomutova Marek Hrabáč (dříve ANO), se zaseklo. Kriminalisté se ani po více než roce...

7. října 2025  12:37

