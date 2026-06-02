Tragický požár restaurace v Mostě. Policie chce poslat před soud dva lidi

  8:59aktualizováno  9:16
Policie navrhla obžalovat dva lidi v souvislosti s požárem restaurace U Kojota v Mostě, který měl sedm obětí. Příčinou požáru restaurace v lednu 2025 byl pád plynového topidla, které převrhl nešťastnou náhodou jeden z hostů. Obviněné dvojici hrozí až desetiletý trest.
U vyhořelé restaurace v Mostě lidé zapalují svíčky. (13. ledna 2025) | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

„Policejní vyšetřovatel v těchto dnech zaslal krajskému státnímu zástupci návrh na podání obžaloby vůči jednatelce a jí zmocněné odpovědné osobě ze společnosti, která restauraci provozovala,“ uvedl policejní mluvčí Kamil Marek.

Dvojici policie viní z obecného ohrožení z nedbalosti. Podle dřívějších informací serveru iDNES.cz jde o manžele Miloslava a Janu Čechovy, kteří s médii dlouhodobě nekomunikují.

Ječící lidé si strhávali oblečení. Svědkyně líčí ohnivý horor v Mostě

„Jako příčina byl stanoven pád plynového topidla, které nešťastnou náhodou převrhl jeden z hostů. Tento pád způsobil netěsnost mezi ventilem tlakové nádoby a regulátorem topidla, kterou začala unikat do prostoru terasy směs propan-butanu, jež byla následně zažehnuta od zdroje tepla, což vedlo k masivnímu požáru, tzv. jet-firu, který se následně v řádech desítek vteřin rozšířil téměř po celém prostoru restaurace,“ vysvětlil už dříve Marek.

Lidem, kteří se nacházeli na terase, plameny zatarasily přístup k jedinému východu. Druhý možný východ byl zamčený. Přítomní tak měli jen minimum času jakkoli zareagovat, proto byly následky tragické. Na místě zemřelo šest lidí, sedmý později v nemocnici.

V souvislosti s fungováním restaurace zjistili vyšetřovatelé řadu pochybení.

„Dosavadní zjištění ukazují na závažná porušení povinností vyplývajících ze zákona o požární ochraně. Dále vyšetřovatelé zjistili, že byla provedena změna stavby bez stavebního povolení, spočívající v zastřešení terasy a následném opláštění této nástavby PVC fóliemi. V rámci změny stavby nebylo zajištěno ani nové vypracování požárně bezpečnostního řešení budovy. Dále nebyly prováděny povinné pravidelné preventivní požární prohlídky, jakož ani revize hasicích přístrojů, kdy poslední byla provedena v dubnu 2008. Jako zásadní porušení bylo shledáno umístění zahradních topidel do prostor předmětné nezkoulaudované terasy, a to v rozporu s pokyny prodejce topidel k jejich obsluze, s čímž souviselo i uskladnění několikanásobně většího počtu tlakových nádob zkapalněného uhlovodíkového plynu propan-butan v prostorách restaurace,“ vypočítal v minulosti mluvčí Marek.

„Celkově nebyla zachována úroveň požární ochrany vyplývající z technických podmínek požární ochrany staveb, podle kterých byla stavba navržena,“ doplnil.

