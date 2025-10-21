Při nočním požáru bytu v Ústí se zranili dva lidé, plameny zachvátily i lodžii

Na místo vyjelo krátce po půlnoci pět hasičských jednotek. „Po příjezdu prvních jednotek bylo zjištěno, že plameny zasáhly jak interiér bytu, tak i přilehlou lodžii. Zahájili jsme hašení zevnitř objektu a zároveň zvenčí pomocí výškové techniky,“ uvedl sbor na sociální síti.
Požár se podařilo lokalizovat zhruba po půl hodině, za dalších třicet minut byl zlikvidovaný.
Dva zranění skončili v péči záchranářů, 33 evakuovaných obyvatel se po zásahu vrátilo zpět do bytů.
„Příčina vzniku požáru a výše způsobené škody jsou v současné době předmětem šetření,“ dodali hasiči.