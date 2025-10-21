Při nočním požáru bytu v Ústí se zranili dva lidé, plameny zachvátily i lodžii

Autor: ,
  8:19
Při nočním požáru bytu a lodžie v osmém patře panelového domu v Ústí nad Labem se zranili dva lidé. Z objektu ve Větrné ulici se samovolně evakuovalo 33 lidí. Hasiči oheň dostali rychle pod kontrolu. Co požár způsobilo, zatím není jasné.
Fotogalerie3

Požár bytu a lodžie v Ústí nad Labem. (21. října 2025) | foto: HZS Ústeckého kraje

Na místo vyjelo krátce po půlnoci pět hasičských jednotek. „Po příjezdu prvních jednotek bylo zjištěno, že plameny zasáhly jak interiér bytu, tak i přilehlou lodžii. Zahájili jsme hašení zevnitř objektu a zároveň zvenčí pomocí výškové techniky,“ uvedl sbor na sociální síti.

Požár bytu a lodžie v Ústí nad Labem. (21. října 2025)

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

Požár se podařilo lokalizovat zhruba po půl hodině, za dalších třicet minut byl zlikvidovaný.

Dva zranění skončili v péči záchranářů, 33 evakuovaných obyvatel se po zásahu vrátilo zpět do bytů.

„Příčina vzniku požáru a výše způsobené škody jsou v současné době předmětem šetření,“ dodali hasiči.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Už i basketbal v Ústí má moderátorku, míň vyzývavou. Jdeme s dobou, tvrdí šéf

Móda sportovních moderátorek se v Ústí nad Labem přelila z fotbalu už i do basketbalu. Ligová Sluneta se vydala podobnou cestou jako sousedé. Její šéf Tomáš Hrubý se dříve dam v oblečcích, které víc...

Tragická nehoda na dálnici D8 u Lovosic. Kamion srazil chodkyni, tvořily se kolony

Smrtelná dopravní nehoda ve středu ráno na několik hodin uzavřela u Lovosic dálnici D8 ve směru na Prahu. Kamion tam srazil chodkyni, která střet nepřežila. Redakci iDNES.cz to potvrdila mluvčí...

Nepovedené policejní cvičení ve Varnsdorfu. Jednotka vtrhla do jiné školy

Čtvrteční policejní cvičení proti aktivnímu střelci skončilo v severočeském Varnsdorfu nepříjemným omylem. Zasahující jednotka vtrhla do jiné školy, jejíž žáci o cvičení nevěděli. Členové jednotky se...

Jágrův vítězný návrat i Pešánovo utrpení. Kometa padla, Litvínov dál tápe

Jaromír Jágr naskočil na led a přispěl k výhře Kladna 3:1 nad rozjetými Vítkovicemi. V dalších zápasech 15. extraligového kola pardubičtí hokejisté potvrdili, že na Liberec se jim nedaří, a podlehli...

Bude vojna povinná? ptali se prezidenta Pavla studenti ve Šluknově

Prezident Petr Pavel a jeho manželka Eva v úterý zahájili dvoudenní návštěvu Ústeckého kraje. První zastávkou byl Šluknov, kde debatovali se studenty a prošli se sociálně vyloučenou lokalitou. Pavel...

Při nočním požáru bytu v Ústí se zranili dva lidé, plameny zachvátily i lodžii

Při nočním požáru bytu a lodžie v osmém patře panelového domu v Ústí nad Labem se zranili dva lidé. Z objektu ve Větrné ulici se samovolně evakuovalo 33 lidí. Hasiči oheň dostali rychle pod kontrolu....

21. října 2025  8:19

Habanec poletí hledat posily pro Ústí do Nigérie: Zápasy se hrají i v sedm ráno

Potěšily ho konečně góly ze hry. Potěšila ho i útočná divočina a bod v Opavě. Méně už vykartování mazáka Tomáše Vondráška. I proto, aby kádr nakynul, vycestuje trenér ústeckých fotbalistů Svatopluk...

20. října 2025  18:21

Nenápadně skvělý sládek v Audienci. Thálii může získat herec z divadla v Mostě

Herec Marcel Rošetzký z Městského divadla v Mostě je v užší nominaci na prestižní divadelní ocenění Cena Thálie. Porotu zaujal způsob, jakým ztvárnil roli sládka v ikonické hře Audience, již napsal...

20. října 2025  17:01

Houser po děčínské potupě: Nebudu soptit blesky, odfláknuté to od nás nebylo

Potupa, masakr. Basketbalový Děčín vstřebává jednu z nejtěžších porážek v ligové historii, nevídaných 125 inkasovaných bodů, rozdíl ve skóre 48. Ani hegemon a superfavorit Nymburk proti Válečníkům...

20. října 2025  13:34

Rozsudek po osmi letech. Za obří požár haly u Mostu soud všechny osvobodil

Před více než osmi lety zachvátil jednu z hal v průmyslové zóně Joseph na Mostecku rozsáhlý požár. Podle vyšetřovatelů se tak stalo kvůli nevhodnému zacházení s lihem. Státní zastupitelství za to...

20. října 2025  11:16

Pastrňák mu dal dva góly, teď Maďar tahá z bryndy Piráty: Češi? Neuvěřitelní!

Kalamita v brankovišti? Vyřešeno! Prvoligové hokejové Piráty z Chomutova tahá z bryndy kromě navrátilce Tomáše Krále i Ádám Vay. Maďar, který čelil české reprezentaci na posledním mistrovství světa....

20. října 2025  9:45

Teplický kouč Frťala: Nebuďme vyplašení. Návrat Vachouška? Je to téma

Pět zápasů v řadě neprohráli, což vypadá hezky, jenže výhru si během této série fotbalisté Teplic připsali jedinou. V lize už nejsou na úplném dně, ale chtěli by stoupat rychleji. „Hlavně mě mrzí...

20. října 2025  8:56

Lesní školku schovali do jurty. Celodenní pobyt v přírodě dětem svědčí

Pětiletá Štefi už druhým rokem navštěvuje lesní školku, která sídlí na kopci u obce Hlinná 300 výškových metrů nad Litoměřicemi. V romantickém prostředí mezi vrchy Hradiště a Plešivec, uprostřed...

20. října 2025  7:07

Podřipská katedrála v Krabčicích na Litoměřicku se dočkala velké rekonstrukce

Cenný novorenesanční kostel, někdy také zvaný Podřipská katedrála, v Krabčicích na Litoměřicku se po 140 letech od postavení dočkal velké rekonstrukce. Evangelický chrám z roku 1885, jehož vysoká věž...

19. října 2025  7:07

Po faux pas zase hrdinou. Trmal čapl penaltu, děkoval manželce a drží Teplice

Matouš Trmal znovu hrdinou. Když v srpnu jeho kiks na hřišti Slovácka obletěl republiku, nejradši by se zahrabal pod zem. Teď už zase drží Teplice, v sobotním zápase s Libercem chytil penaltu a...

18. října 2025  20:16

Hromadná nehoda aut na Chomutovsku. Mezi vážně zraněnými je dítě

Hromadná nehoda čtyř osobních aut uzavřela v sobotu odpoledne zhruba na šest hodin silnici I/7 u Křimova na Chomutovsku. Hasiči vyprostili z vozidel pět lidí. Podle mluvčího krajských záchranářů...

18. října 2025  14:35,  aktualizováno  18:42

Teplice - Liberec 1:1, domácí sahali po výhře, chvíli před koncem ale srovnal Soliu

Už sahali po druhé ligové výhře v řadě. A daleko skutečně nebyli. Jenže tepličtí fotbalisté nakonec ve dvanáctém kole inkasovali minutu před koncem, když srovnával liberecký Soliu. Skóre otevřel až...

18. října 2025  16:58,  aktualizováno  17:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.