Národní park České Švýcarsko se po čtyřech letech opět potýká s masivním požárem. Oheň zasáhl plochu lesa u obce Rynartice o velikosti 100 hektarů. Na místo se sjelo zhruba 500 hasičů a sedm vrtulníků. Zásah komplikuje vítr i vysoké teploty.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Hasiči se při boji s plameny často musí střídat. Pomáhá jim speciální technika záchranného útvaru.
K dispozici mají například dvě velkoobjemové cisterny s kapacitou 21 000 litrů a dvě cisternové stříkačky Titan.
Mezi vrtulníky jsou tři armádní, dva policejní a dva soukromé. Na letišti v Chřibské mají velkoobjemové nádrže, ze kterých nabírají hasební vodu.
V pondělí dorazí dva vrtulníky Black Hawk se Slovenska, požár tak bude hasit celkem devět helikoptér. Vrtulníky budou pomáhat s hašením do soumraku a v noci budou hasiči pracovat na tom, aby se požár nerozšiřoval.
Problematický nadále zůstává úsek v oblasti na Tokáni a nedaleko domova se zvláštním režimem, který poskytuje služby klientům s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence, v Dolní Chřibské. Jeho evakuace v současné době ale nehrozí.
V neděli v podvečer se velikost plochy požáru zmenšila odhadem lehce pod 100 hektarů. „V žádném případě nemůžeme vyhlásit lokalizaci. Pokud se to podaří, mohlo by to být do zítřejšího (pondělního) večera,“ uvedl generální ředitel hasičů Vladimír Vlček v ČT.
Zásah komplikuje vítr i vysoké teploty, a to i kvůli riziku přehřátí. Hasiči sice mají zajištěný pitný režim i stravu, obec Hřensko nicméně vyhlásila pro zasahující jednotky sbírku.
Dobrovolníci mohli vozit nápoje a sušenky před místní hasičskou zbrojnici. Dary šlo odevzdat také v infocentru ve Chřibské a na místním městském úřadě. Pomáhali také místní lidé. Například jedna obyvatelka Jetřichovic vařila zasahujícím hasičům teplé pokrmy, přijímala tak dary na přípravu jídel.
V létě 2022 zasahovali hasiči v národním parku u dosud největšího požáru v jeho historii. Oheň se rozšířil na plochu přesahující 1000 hektarů. S plameny bojovalo na 6000 hasičů s 400 kusy techniky 21 dní. Obyvatelé některých obcí se museli evakuovat.
Likvidace požáru v národním parku České Švýcarsko. Hoří u Rynartic, části obce Jetřichovice. (2. května 2026)
Autor: Ondřej Bičiště, MF DNES
