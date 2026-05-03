Boj s plameny. Zásah v Českém Švýcarsku pohledem fotoreportéra iDNES.cz

Autor: ,
  20:58
Národní park České Švýcarsko se po čtyřech letech opět potýká s masivním požárem. Oheň zasáhl plochu lesa u obce Rynartice o velikosti 100 hektarů. Na místo se sjelo zhruba 500 hasičů a sedm vrtulníků. Zásah komplikuje vítr i vysoké teploty.
Požár u Rynartic v národním parku České Švýcarsko. (3. května 2026) Likvidace požáru v národním parku České Švýcarsko. Hoří u Rynartic, části obce...

Zvláštní stupeň poplachu, bezletová zóna. V Českém Švýcarsku hoří sto hektarů

Vrtulníky s bambi vaky zasahují u požáru lesa v národním parku České Švýcarsko....

V národním parku České Švýcarsko u Jetřichovic hoří plocha lesa o velikosti jednoho kilometru čtverečního, upřesnili hasiči. Platí zvláštní stupeň poplachu. V okolí požáru byla vyhlášena bezletová...

Požár v Českém Švýcarsku úspěšně hasí sedm vrtulníků. Lidé hasičům nosí jídlo

Požár u Rynartic v národním parku České Švýcarsko. (3. května 2026)

Hasiči s pomocí policie ČR stále pokračují v hašení požáru u Rynartic v národním parku České Švýcarsko. Nadále platí nejvyšší stupeň požárního poplachu. Zasaženou plochu o velikosti 100 hektarů se...

Požár v Českém Švýcarsku stále není pod kontrolou, pomáhají vrtulníky ze Slovenska

Požár u Rynartic v národním parku České Švýcarsko. (3. května 2026)

Hasiči drží požár v Českém Švýcarsku, který vypukl v sobotu odpoledne, v hranicích do 100 hektarů, plně ho ale stále nemají pod kontrolou. Na letišti v Chřibské už jsou dva vrtulníky ze Slovenska,...

Zbudovala bezvadnou cyklostezku, má ale platit miliony na pokutě. Zničí nás, tvrdí firma

Cyklistická Labská stezka na levém břehu řeky označená jako 2A vede kolem...

Až k soudu může doputovat spor mezi Ústeckým krajem a společností Stavby Cikánek z Terezína, která stavěla část cyklotrasy Labská stezka. Kraj požaduje po firmě zaplacení několikamilionové pokuty...

Smrt v litvínovské chemičce. Pracovník propadl roštem do běžícího ventilátoru

Pohled na areál litvínovské chemičky. Na snímku je ještě vidět všech osm...

V areálu litvínovské chemičky zemřel v neděli odpoledne zaměstnanec. Neštěstí se odehrálo na etylenové jednotce. Tragédií se nyní zabývá policie.

Kauza chomutovského exprimátora bobtná, policie obvinila další lidi a firmy

Primátor Chomutova Marek Hrabáč (zvolený za ANO) opouští budovu okresního...

Policie obvinila dalších šest lidí a tři firmy v kauze bývalého chomutovského primátora Marka Hrabáče (zvolen za ANO), která se týká ovlivňování veřejných zakázek. Celkem tak trestnímu stíhání čelí...

4. května 2026  14:51

4. května 2026  7:28,  aktualizováno  13:20

Česko požádalo kvůli požáru v Českém Švýcarsku o pomoc EU

Požár u Rynartic v národním parku České Švýcarsko. (3. května 2026)

V souvislosti s požárem v národním parku České Švýcarsko aktivovala Česká republika mechanismus civilní ochrany EU. Potvrdila to mluvčí Evropské komise Eva Hrnčířová. Opatření slouží k zajištění...

4. května 2026  12:18

Hokej mění za navádění letadel. Výdělek v profesní kariéře je lepší, říká Koblížek

Premium
Hokejový útočník Tomáš Koblížek z Chomutova se po posledním zápase první ligy s...

Až za pár let poletíte na dovolenou, je docela možné, že optimální výškovou hladinu vašeho letadla nebo správné rozestupy mezi stroji bude hlídat hokejista. Zní vám to bláznivě? Tomáš Koblížek, nyní...

4. května 2026

3. května 2026  7:53,  aktualizováno  21:40

Opava je krok od semifinále. Doma si pohlídala i druhý zápas, zářil Šiřina

Jakub Šiřina se snaží najít místo na přihrávku pod koš.

Basketbalisté Opavy ve čtvrtém ligovém čtvrtfinále porazili 108:89 Ústí nad Labem a v sérii hrané na čtyři vítězství vedou 3:1. O postupu můžou Slezané rozhodnout ve středu na severu Čech.

3. května 2026  21:05

Teplice - Slovácko 1:1, oba týmy nadále čekají na výhru, srovnával Koscelník

Brankář Alexandr Urbanov ze Slovácka inkasuje gól.

Udrželi odstup od Dukly a Baníku, oddechnout si ale nemohou. Fotbalisté Slovácka na úvod skupiny o udržení remizovali v Teplicích 1:1 a nevyhráli posedmé v řadě. Domácí čekají na plný bodový zisk...

3. května 2026  14:39,  aktualizováno  15:14

V Chomutově shořela restaurace Dřevák u Kamencového jezera

Pohled z ptačí perspektivy na Kamencové jezero v Chomutově.

V noci shořela restaurace Dřevák v areálu Kamencového jezera v Chomutově. V objektu nikdo nebyl. Vstup do areálu z Přemyslovy ulice je uzavřený. Zjišťování výše škody a příčiny požáru bude následovat...

3. května 2026  12:26

Má i vlastní kotelnu. Projděte si vzácný kostel, který byl dekády přehlížený

Evangelický kostel Vzkříšení v Hrobu na Teplicku (duben 2026)

Na úpatí Krušných hor mezi Dubím a Litvínovem stojí neprávem opomíjená vzácná architektonická památka. Evangelický kostel Vzkříšení v Hrobu na Teplicku z roku 1902 je nejstarším secesním kostelem v...

3. května 2026  8:33

Brno je na hraně vyřazení, obhájci ligového stříbra padli v Děčíně i podruhé

Děčínský Jaden Edwards hledá cestu do koše.

Brněnské obhájce stříbra v lize basketbalistů dělí jediná porážka od vyřazení ve čtvrtfinále play off. V sérii s Děčínem podlehli Severočechům i podruhé v jejich hale, tentokrát 75:84, a prohrávají...

2. května 2026  21:41,  aktualizováno  22:31

Naštěstí nefouká. Lidé se děsí opakování roku 2022, říká o požáru lesa starosta

V národním parku České Švýcarsko hoří les. Hasiči konkrétně zasahují v...

Při telefonátu stojí na dvorku svého domu a dívá se směrem, kde hasiči bojují s dalším velkým požárem na území národního parku České Švýcarsko. „Dým pořád stoupá, ale naštěstí nefouká. K panice,...

2. května 2026  20:04

