Muž obžalovaný za požár v Českém Švýcarsku zůstane na svobodě, potvrdil soud

„V tuto chvíli mohou potvrdit pouze to, že dne 17. března rozhodl Vrchní soud v Praze v neveřejném zasedání. Protože však rozhodnutí zatím nebylo doručeno stranám trestního řízení, nemohu potvrdit, jak bylo rozhodnuto ano to blíže komentovat,“ řekl pro iDNES.cz Vít Vatra, mluvčí Vrchního soudu v Praze.

Krajský soud v Ústí nad Labem bývalého dobrovolného strážce Jiřího Lobotku zprostil na konci ledna obžaloby ze způsobení největšího požáru v Česku v létě 2022 a po zhruba 21 měsících ho pustil na svobodu. Odsouzen byl za žhářství u menších objektů na Děčínsku zjara 2023.

Žalobce Martin Krumpoch navrhoval Lobotkovi nejméně 12 let vězení. Soudce krajského soudu Roman Felzmann uvedl, že se nepodařilo prokázat, že by požár, který zasáhl 1100 hektarů chráněné krajiny, založil. Proti rozsudku se státní zástupce odvolal. Vrchní soud se tak bude zabývat ještě samotným případem.

24. července 2022

Požár v Českém Švýcarsku

Lobotka skončil na jaře 2023 v psychiatrické léčebně, kde se k zapálení parku policistům přiznal. Později to odvolal. Nyní bydlí podle serveru Seznam Zprávy na Děčínsku u své rodiny. Jeho advokát Vít Pavko uvedl, že se snaží začlenit do společnosti.

„Pokud jde o užívání drog, což byla taková červená nit, která se vedla tím jeho případem, instruoval jsem ho, aby pravidelně podstupoval testy, že žádné drogy neužívá. Chceme tím odvolacímu soudu poté říct, že tento člověk není nebezpečný pro pobyt na svobodě,“ řekl Pavko serveru. Krajský soud mu nařídil ústavní protitoxikomanickou léčbu.

Pokud vrchní soud potvrdí vynesený trest dva roky vězení, zbývalo by Lobotkovi odsedět tři měsíce, protože 21 měsíců strávil ve vazbě. Podle Pavka by se do vězení už jeho klient vracet nemusel.