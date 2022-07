Požár zasáhl už 300 hektarů národního parku, Vysoká Lípa se evakuuje

Požár v Českém Švýcarsku Sledovat další díly na iDNES.tv

Oheň stále podle hasičů není pod kontrolou. Opustit domov muselo opustit dosud několik desítek lidí a z vybraných lokalit parku museli odejít turisté. Mluvčí krajské záchranky Prokop Voleník řekl, že v souvislosti s požárem záchranáři na místo do úterního večera nevyjížděli. Jeden dobrovolný hasič si při práci vymkl kotník.

Nejmladší národní park v České republice má rozlohu zhruba 79 kilometrů čtverečních, oheň od neděle zasáhl více než tři kilometry čtvereční. Správa parku uzavřela pro turisty vstup do oblasti v okolí Hřenska, Mezné a Mezní Louky. Návštěvníci se nedostanou ani na Šaunštejn. Na místě je více než 400 hasičů.

„Fouká vítr. Terén je ve Vysoké Lípě velmi členitý, nepřístupný a když se sem dostane něco jako požár v kombinaci se silným větrem, tak je to špatné. Zítra ráno se probudíme a budou na řadě možná i Jetřichovice nebo další obce či Německo,“ sdělil redakci iDNES.cz Kny.

Po požáru začne příroda les obnovovat prakticky okamžitě. Na rozsahu požáru má velký podíl nepůvodní smrkový porost zdecimovaný kůrovcem, řekl ředitel Školního lesního podniku Křtiny Tomáš Vrška, který zkoumal obnovu porostu ve stejném národním parku po požáru z roku 2006. Petr Čermák z Ústavu ochrany lesů a myslivosti Mendelovy univerzity v Brně řekl, že lesních požárů bude přibývat.

Pod kontrolou není ani požár v německé spolkové zemi Braniborsko. Ten se za jediný den rozšířil z deseti zhruba na 850 hektarů. Situace nadále zůstává extrémně kritická i v Sasku, kde se lesní požár šíří v Národním parku Saské Švýcarsko u hranic s Českem. Oheň ani v úterý odpoledne nebyl pod kontrolou, napsala agentura DPA. Sedm hasičů bylo při zásazích v Braniborsku zraněno, čtyři z nich ošetřili v nemocnici, protože se nadýchali kouře.

Pomůže polský vrtulník

Ministr vnitra Vít Rakušan potvrdil, že do Česka zamíří brzy slovenská technika, pomoc nabídla ráno i Itálie. „Státy na naše volání reagovaly rychle, ale je třeba si uvědomit, že schopnost řídit zde letový provoz není nekonečná. Určitě zde nechceme nepřeberné množství techniky,“ poznamenal.

Šéf polských hasičů Andrzej Bartkowiak v úterý dopoledne oznámil, že do Česka odstartuje policejní vrtulník Black Hawk vybavený hasičským tankem Bambi Bucket.

„Polský Blackhawk před 15 minutami přistál v Ústí nad Labem. Do Čech dorazil na pomoc s likvidací požáru u Hřenska. V Ústí se aktuálně střídá také posádka jednoho z českých policejních vrtulníků. Létat začne za chvíli noční směna. Pro piloty i palubní techniky je to velmi náročný zásah,“ uvádí na Facebooku Týdeník Policie.

Hasiči ještě čekají na potvrzení příletu vrtulníku ze Slovenska. Ve středu by mohl hasičům vypomoci i vrtulník firmy Czechoslovak Group. Vlček doplnil, že by na místě mohlo hasit až sedm vrtulníků, podle něj jde o maximum, aby bylo možné provozovat letový provoz bezpečně.

Hlavním cílem nyní je, aby se požár v Národním parku České Švýcarsko nešířil směrem na severovýchod. Požár se podle Vlčka šíří údolím říčky Kamenice. Situace není optimální kvůli tomu, že odpoledne začal foukat vítr, který hašení komplikuje, dodal.

„Teď tady s místními objíždíme, abychom dokázali odhadnout, jestli například obec Kamenická Stráň je jednou z těch, která by mohla být ohrožena,“ řekl Vlček. Situace je podle něj komplikovanější kvůli tomu, že jsou v místě chovy hospodářských zvířat, jejichž evakuace trvá delší dobu.

V noci není možné hasit ze vzduchu

České Švýcarsko od neděle sužuje rozsáhlý požár lesa, který se rozšířil na území o rozloze 300 hektarů. Rozsah škod zatím nelze odhadnout. Zasaženo bylo i několik domů v obci Mezná. Oheň likvidují stovky hasičů, včetně dobrovolných.

Hasiči jsou podle Vlčka rozděleni v sedmi úsecích na území 800 hektarů. Při zásahu se musí pravidelně střídat, nelze ale podle něj říct, jak dlouhou dobu je každý hasič nasazen. „Jak dlouho je hasič nasazen, souvisí s tím, co konkrétně dělá, souvisí to s intenzitou požárů či dýchací technikou, nelze to říct univerzálně,“ řekl Vlček.

Doplnil, že dosud byl při hašení lehce zraněn jeden hasič, kterému zřejmě vlétla jiskra do oka. Jinak podle něj bylo nutné ošetřit jen drobná zranění jako například odřeniny.

V noci podle Vlčka nebude možné hasit požár ze vzduchu. „Ta situace je relativně nebezpečná, jak s nabíráním vody, tak se samotným nasazením techniky,“ řekl Vlček. Hasiči se podle něj budou soustředit na požární obranu, aby se požár rozšířil co nejméně. „Ale všechno se odvíjí od povětrnosti a zejména od síly větru,“ dodal Vlček.