V Duchcově hoří střecha domu, hasiči zachraňují lidi ze střechy

  21:30aktualizováno  22:02
Požár střechy třípatrového bytového domu v Duchcově na Teplicku se už nešíří. Hasiči evakuovali 11 lidí, část z okolních domů, a dva zachránili pomocí žebříku ze střechy sousední budovy. Na místě zasahuje sedm jednotek, zhruba 50 hasičů, uvedl mluvčí sboru Petr Pelikus.
Plameny likvidují hasiči i zevnitř objektu. „O požáru jsme dostali hlášení ve 20:49, zásah potrvá několik hodin“ řekl Pelikus. Silnice pod domy je v obou směrech uzavřena.

