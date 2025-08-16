Plameny likvidují hasiči i zevnitř objektu. „O požáru jsme dostali hlášení ve 20:49, zásah potrvá několik hodin“ řekl Pelikus. Silnice pod domy je v obou směrech uzavřena.
V Duchcově hoří střecha domu, hasiči zachraňují lidi ze střechy
Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii
Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující v noční můru. Podle svědků jel řidič nebezpečně rychle, usínal za volantem a odmítal zpomalit, i...
OBRAZEM: Benefice za Buchtelu dojímala i bavila, hráli Nečas, Dostál či Gudas
Slzy i úsměvy. Charitativní hokejové Utkání Ondřeje Buchtely v sobotu vzdalo hold předčasně zesnulému obránci a vyprodalo chomutovskou arénu. Čestné úvodní buly vhodila maminka talentovaného hráče,...
Jako vejce vejci. Se Šulcem si mě pletou i v obchodě, směje se ústecký klon Kott
Jako vejce vejci. Podívejte se na Tomáše Kotta – a uvidíte Pavla Šulce. Přestoupil z Plzně do Lyonu, nebo do Ústí nad Labem? I v běžném životě si fotbalistu Viagemu pletou s obletovaným českým...
Obytňák napěchovaný českou keramikou. Nizozemec přivezl muzeu 35letou sbírku
Krásně zbarvené a geometricky vyvedené keramické čajové soupravy, konvičky, hodiny či vázy si mohou prohlédnout návštěvníci teplického Regionálního muzea. Exponáty jsou součástí výstavy nazvané...
Za tragický požár mostecké restaurace se sedmi oběťmi obvinili manželský pár
V případu tragického lednového požáru restaurace U Kojota v Mostě policie obvinila dva lidi. Stíhá je z obecného ohrožení z nedbalosti, za což jim hrozí až desetiletý trest. Kriminalisté potvrdili,...
Slovácko - Teplice 2:1, první výhra pro domácí, k obratu jim pomohlo vyloučení
Fotbalisté Slovácka poprvé v sezoně vyhráli. V pátém kole Chance Ligy si poradili s Teplicemi, ačkoliv po Trubačově trefě ztráceli. Po vyloučení hostujícího Radosty ale v závěru otočili stav díky...
Českého granátu se i kvůli válce těží méně. Pole už také vydávají menší kusy
Třebívlická baronka Ulrika von Levetzow, láska básníka Goetheho, po své smrti v roce 1899 zanechala kolekci šperků z mimořádně velkých českých granátů. Kameny jsou větší než sedm milimetrů v průměru....
Křeslo, na kterém zemřel Casanova. Zámek po opravě otevírá „proutníkův“ okruh
První zájemci mohou v sobotu 16. srpna na zámku v Duchcově na Teplicku navštívit nově zrekonstruovaný okruh nazvaný Casanova na zámku. Stane se tak u příležitosti výročí narození Giacoma Casanovy,...
Valach si návrat do Chomutova užil, ale přiznal: Bývalí majitelé mi dluží, vypařili se
V hokejovém Chomutově zažil jednu z nejlepších sezon v kariéře. I tu nejsložitější, obtěžkanou dluhy a blbou náladou. Před pár dny se Juraj Valach, statný Slovák s pohnutým osudem, na pirátský...
Ukrajinci zatím vlastnit klub nebudou, baráž je blbost, říká odcházející Gabriel
Po sestupu z druhé ligy fotbalovému Varnsdorfu hrozil krach, ale Vlastimil Gabriel ho vyvedl i z nejtěžší krize. Žádný konec dospělého fotbalu nebo pád do okresu, dlouholetý majitel našel...
Vytížená a hrozná. Ústí opraví důležitou silnici, řidiči si ale ještě počkají
Drážďanská ulice ve čtvrti Krásné Březno patří k vytíženým, ale zároveň i nejhorším komunikacím v Ústí nad Labem. Povrch je popraskaný, zvlněný a plný záplat, které jen provizorně zakrývají hlubší...
V Ústeckém kraji platí smogová situace, lidé mají omezit fyzickou zátěž
Meteorologové vyhlásili pro Ústecký kraj smogovou situaci kvůli vysoké koncentraci přízemního ozonu. Doporučují lidem, aby omezili fyzickou zátěž spojenou se zvýšenou frekvencí dýchání. Smogová...
Operovat, nebo jen pozorovat? Novinka odhalí rizikovost mozkové výdutě
Odborníci z celé České republiky spustili projekt, který může v budoucnu zachraňovat životy pacientů s mozkovou výdutí. Novinka nazvaná Meditech spojuje nejen lékaře, ale i inženýry, fyziky a...
Kaše doléčuje koleno. Litvínovu věří a cílí na olympiádu: Je to obrovský sen
Letos se kvůli zdravotním šrámům omluvil z účasti na mistrovství světa, o největší akci nadcházející hokejové sezony chce útočník Ondřej Kaše zabojovat. Olympiáda, které se po dvanácti letech...