Požár věcí na chodbě zakouřil celý panelák, 70 lidí bude nocovat v hotelu

„Požár na chodbě panelového domu v Děčíně - Boleticích je zlikvidovaný. Zranění byli propuštěni. Hořely věci uložené na chodbě,“ uvedl dopoledne mluvčí hasičů Lukáš Marvan.



Událost se obešla bez vážnějších zranění. Podle mluvčího krajské záchranné služby Prokopa Voleníka na místě zasahovaly dvě pozemní posádky.



„Některé osoby se pouze lehce nadýchaly kouře a po primárním ošetření zůstaly na místě,“ řekl Voleník.



Protože je dům stále zakouřený a je v něm chladno, zajistila děčínská radnice pro několik desítek obyvatel na dnešní noc náhradní ubytování.



„Přívod elektřiny je sice již obnovený, ale objekt je stále zakouřený a celý den se v něm netopilo. Město proto nabídlo lidem možnost přenocovat v hotelu Pošta,“ uvedl mluvčí města Luděk Stínil.



Nabídku využilo podle posledních odhadů kolem 70 lidí, většinou to jsou rodiny s malými dětmi. Během dne také měli lidé možnost zůstat v jedné z místních tělocvičen, kde jim město zajistilo čaj.

Po dekontaminaci a kontrole panelového domu, která se plánuje na pátek, by se měli obyvatelé vrátit zpět do svých domovů. Příčina požáru je zatím neznámá, objasnit by ji mělo až další vyšetřování.