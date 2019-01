Škoda po požáru kamionu v tunelu na D8 se vyšplhala na patnáct milionů

„Máme stanoven předběžný harmonogram oprav, podle kterého by měl být do pátku 25. ledna do půlnoci poškozený tubus opět zprovozněn. V rámci běžných údržeb se pak ještě budou provádět dodatečné opravy,“ řekl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl.

Mimo betonový tubus poškodil šířící se plamen ještě technologie jako rozvody elektřiny, kamery nebo rozhlas.

„Nyní jde o to, abychom co nejdříve a naprosto bezpečně tento tunel uvedli do provozu. Škoda na technologiích tunelu je zhruba tři miliony korun, na stavební části dva miliony korun, zásah hasičů a omezení dopravy bude stát asi pět milionů korun. Na vozidle samém a jeho nákladu se škoda odhaduje na pět milionů korun,“ dodal Rýdl.

Jan Rýdl (Twitter) @JanRydl Po požáru v tunelu D8 je škoda celkem za 15mil.Kč. Po dnešní detailní kontrole začíname s opravami. Tunel dáme do provozu už 25.1.!!!! odpovědětretweetoblíbit

Podle zjištění hasičů zapříčinila požár technická závada na nákladním autě, které vezlo prázdné autobaterie. Oheň zachvátil jak nákladový prostor, tak kabinu řidiče.

V tunelu tři hodiny nesměla jezdit auta

Hořet začalo v sobotu krátce po poledni na 85. kilometru dálnice D8 u obce Libouchec.

Tunel musel být na tři hodiny v obou směrech uzavřen, poté byl provoz v levé části tunelu obnoven.

Osobní auta do té doby musela tunel objíždět přes Knínice a Petrovice, nákladní auta musela delší čekat na dálnici, řada kamionů však z autostrády sjela na přilehlé silnice a ucpala je.