Škody po požáru v Českém Švýcarsku podle správy parku nepřesáhnou 20 milionů korun

Autor:
  16:39
Správa národního parku České Švýcarsko zjišťuje přesný rozsah škod po nedávném požáru v oblasti Chřibské. Předběžně odhaduje, že škoda způsobená ohněm a náklady na zásah, budou dohromady 15 až 20 milionů korun. Správci parku převzali požářiště od hasičů k dohledu ve čtvrtek, poslední ohnisko objevili strážci v lokalitě v sobotu.

Ústecký kraj pošle městu Chřibská na úhradu škody na obecním majetku 85 900 korun. Oheň zasáhl 100 hektarů lesa, což je desetkrát menší plocha než při obřím požáru v roce 2022.

Území zasažené letošním požárem je pro turisty nepřístupné. A na místa spálená ohněm se nepodívají ani po uplynutí dvoutýdenní lhůty, kterou stanovili hasiči pro dohled správě parku. Hrozí totiž nebezpečí pádu stromů.

Požár v Národním parku České Švýcarsko. Oheň vzplál v lese u Rynartic. Vyžádal si přítomnost stovek hasičů a několika vrtulníků. (4. května 2026)
Požár v Národním parku České Švýcarsko. Vrtulník nabírá vodu na letišti v Chřibské. (4. května 2026)
„Největší škody jsou na lesních porostech, nových výsadbách. Opravit se musí cesty, po kterých se pohybovala těžká technika, a jejich okolí, kácet nestabilní stromy. Prověřit musíme odolnost skalních objektů,“ uvedl mluvčí správy parku Tomáš Salov.

Opravy zřejmě správa parku bude řešit jako pojistnou událost. Shořely mimo jiné výsadby jedlí a buků staré deset až patnáct let.

Na území parku mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou vypukl požár 2. května. Do 7. května se při zásahu vystřídalo 2 581 hasičů s 356 kusy techniky. Vrtulníky shodily na plochu téměř tři miliony litrů vody. Kvůli rychlému šíření plamenů v extrémně náročnému terénu byl už během prvních hodin vyhlášen zvláštní stupeň požárního poplachu.

„Díky rychlému nasazení velkého množství sil a prostředků, intenzivnímu leteckému hašení a zkušenostem z požáru v roce 2022 se podařilo požár lokalizovat, tedy dostat pod kontrolu, během přibližně 52 hodin od jeho ohlášení,“ uvedli dnes hasiči v tiskové zprávě.

Zásah od začátku komplikoval extrémně náročný terén s hlubokými roklemi, skalními stěnami a velkým množstvím suchého hořlavého materiálu.

Hasiči proto kombinovali téměř neustálé letecké hašení s rozsáhlým nasazením pozemních sil, budováním dlouhých hadicových vedení a využitím speciální techniky pro pohyb v terénu, včetně čtyřkolek a pásových prostředků.

Velkou roli hrály drony s termovizí a stacionární dohledové systémy, které pomáhaly vyhledávat skrytá ohniska i během nočních hodin. V jednu chvíli bylo ve vzduchu současně osm vrtulníků.

Na rozdíl od požáru v létě 2022 se nikdo nemusel z oblasti evakuovat. „Během zásahu jsme evidovali dvě zranění hasičů, jedno s ošetřením na místě (kolaps z horka) a jedno s transportem do nemocnice a následným propuštěním do domácího léčení (zraněné koleno),“ informovala mluvčí Hasičského záchranného sboru ČR Klára Ochmanová.

Ústecký kraj za organizaci zázemí pro zasahující hasiče vyplatí městu Chřibská 85 900 korun z fondu pro mimořádné události. Novináře o tom po zasedání krajské rady informoval hejtman Richard Brabec (ANO). Dostatečné rezervy pro odstranění následků požáru má ministerstvo životního prostředí, uvedl v pondělí ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé).

Příčinu požáru vyšetřuje policie. Kriminalisté zjišťují, zda mohlo jít o úmysl, či nedbalost. „Okolnosti požáru nadále prověřují kriminalisté z Děčínska,“ řekla mluvčí děčínské policie Eliška Kubíčková. Vyčíslená výše škody ovlivní výši trestu, která by případnému pachateli hrozila.

