V Ústí nad Labem hoří opuštěná budova bývalého divadla

Požár dlouhodobě opuštěné budovy o rozměrech 40 krát 20 metrů byl hasičům nahlášen v neděli krátce po půlnoci. „K hašení bylo nasazeno pět vodních proudů a výšková technika,“ uvedli hasiči na síti X.
Původně s požárem bojovali hasiči z devíti jednotek, ráno podle Rudolfa jejich počet snížili na tři. „Pokračujeme v hašení a budeme pěnidlem zaplňovat dvě místnosti. Lokalizaci požáru zatím velitel zásahu neohlásil,“ dodal před 09:00 Rudolf.
Větší požár likvidovali hasiči v Ústí nad Labem i v sobotu. Hořelo v bytě v domě mezi ulicemi Na Nivách a U Jeslí. Dům muselo dočasně opustit 22 lidí, požár se obešel bez zranění. Škodu hasiči předběžně vyčíslili na milion korun, příčinou vzniku požáru byla manipulace s otevřeným ohněm.
