V Ústí nad Labem hoří opuštěná budova bývalého divadla

  9:53
Hasiči v Ústí nad Labem od noci likvidují požár budovy bývalého divadla v Klíšské ulici nedaleko Spolchemie. Rozšíření požáru do okolí nehrozí, řekl krajský mluvčí hasičů Milan Rudolf.
Požár bývalého divadla nedaleko Spolchemie. (7. prosince 2025) | foto: HZS Ústeckého kraje

Požár dlouhodobě opuštěné budovy o rozměrech 40 krát 20 metrů byl hasičům nahlášen v neděli krátce po půlnoci. „K hašení bylo nasazeno pět vodních proudů a výšková technika,“ uvedli hasiči na síti X.

Původně s požárem bojovali hasiči z devíti jednotek, ráno podle Rudolfa jejich počet snížili na tři. „Pokračujeme v hašení a budeme pěnidlem zaplňovat dvě místnosti. Lokalizaci požáru zatím velitel zásahu neohlásil,“ dodal před 09:00 Rudolf.

Větší požár likvidovali hasiči v Ústí nad Labem i v sobotu. Hořelo v bytě v domě mezi ulicemi Na Nivách a U Jeslí. Dům muselo dočasně opustit 22 lidí, požár se obešel bez zranění. Škodu hasiči předběžně vyčíslili na milion korun, příčinou vzniku požáru byla manipulace s otevřeným ohněm.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

