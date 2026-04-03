Požár bytu ve čtvrtém patře budovy ve Valdštejnské ulici byl hasičům nahlášen dnes v 15:53. Likvidovali ho hasiči ze čtyř jednotek. „Uchráněné hodnoty jsou pět milionů Kč,“ dodali hasiči.
V Litvínově hasiči evakuovali 53 lidí, hořel byt. Škoda je přes milion a půl korun
Nehoda kamionů uzavřela D8 až do noci, policie z kolony vyvedla auta s dětmi
Dálnice D8 před hranicemi byla kvůli nehodě tří kamionů a vyprošťování vozidel uzavřena ve směru na Německo téměř dvanáct hodin. Informovala o tom policie na sociální síti X. Na místě se vytvářely...
Stohlavé stádo jelenů. Přírodovědec natočil v lomu ČSA unikátní zimní záběry
Už 15 let se přírodovědec Michal Porteš toulá Mosteckou pánví a sleduje vývoj posttěžební krajiny. Místa, odkud kdysi těžba vyhnala lidi a přetvořila je k nepoznání, nejsou mrtvou měsíční krajinou....
Propichování intimních partií, věšení na hák. Byla jsem celá modrá, říká oběť týrání
Vtipný a přátelský kytarista, který i pro jistou dávku suverenity dokázal opačné pohlaví snadno okouzlit. Takový byl podle jedné z obětí Karel N., muž, pro něhož se vžila přezdívka „tyran ze Siřemi“....
Majitel Ústí k reprezentaci: Za postup vám daruji moderátorku. Nároďák už svoji má
Česká fotbalová reprezentace je po emotivním postupu na mistrovství světa zaplavená gratulacemi, ta nejbizarnější přišla možná očekávaně z ústeckého klubu. Jeho majitel Přemysl Kubáň za nečekaný...
Kloboučková je tváří basketu, modeling zhatila mámina lest: Dnes jsem jí vděčná
Táta úspěšný hokejista, máma populární modelka. Těžit z jejich jména? Ani náhodou, influencerka a ambasadorka Národní basketbalové ligy mužů Anna Kloboučková chtěla jít – a taky šla – vlastní cestou....
Má titul s tahačem, teď Lacko míří do terénu: Oříšek? Závislost na navigátorovi
Už i na Adama Lacka došlo. Asfalt mění za terén, samotu za navigátora. Poprvé kariéře. Evropský šampion v závodech tahačů z roku 2017 bude letos jezdit ve své stáji Buggyra ZM Racing v terénním...
Přítel Borna, nepřítel komunistů. V Mostě je výstava uznávaného umělce Jelínka
V prostorách Oblastního muzea a galerie v Mostě (OMGM) jsou k vidění obrazy Oldřicha Jelínka, velkého kamaráda a spolupracovníka slavného ilustrátora Adolfa Borna. Jelínek se věnoval ilustracím či...
Velikonoční zázrak Teplic. Frťala po šokujícím finiši: V životě nezapomeneme!
Ježíši, krása! Ligové Teplice přenesly velikonoční poselství do fotbalu, jejich dvojité zmrtvýchvstání umrtvilo Plzeň. Hlavně vyrovnání na 2:2 ve 100. minutě, z poslední akce, z posledního nákopu, z...
Barikáda padla, Havelka je na baráž zpátky: Já pro Litvínov i umřu
Obřadně přičichl k litvínovskému dresu, šatnou se rozezněl aplaus. Hokejový srdcař, bijec a živel Martin Havelka je zpátky ve žluto-černém, aby pomohl k barážové záchraně extraligy. On, který se v...
Plzeň - Teplice 2:2, gól v osmé minutě nastavení nestačil, hosté srovnali i v deseti
Když sedm minut před koncem plzeňský stoper Krčík panenkovským kopem proměnil penaltu, zdálo se, že Viktoria v 27. kole fotbalové ligy urputné Teplice zlomila. Nestalo se, hosté vyrovnali a nezlomila...
Kvůli vadné rychlovarné konvici vyhořel na Děčínsku byt
Škodu tři miliony korun způsobil v pátek večer požár v bytě v průmyslovém areálu v Benešově nad Ploučnicí na Děčínsku. Hořet začalo kvůli závadě na rychlovarné konvici.
Kyberšmejdi cílí na emoce seniorů, pomůže nový projekt Neviditelní
Seniorů na internetu přibývá. S nimi se však na sítě přistěhovali i kyberšmejdi, kteří zranitelnou generaci využívají k peněžním podvodům. Projekt Neviditelní, který se zaměřuje na zviditelňování...
Šlégr o baráži i předávání moci: A nová sezona? Tým určitě nebude podprůměrný
Administrativně komplikované předávání moci v hokejovém Litvínově stále není u konce, takže o vyhlídkách klubu se budoucímu spoluvlastníkovi Jiřímu Šlégrovi mluví těžko. Jeden vzkaz ale pro fanoušky...
Kouč Habanec po demolici Táborska: Někdy jste na odstřel, jindy hvězda
Emotivní proslov lídrů ústecké kabiny nakopl fotbalový Viagem po rozpačitém vstupu do druholigového jara. „Porážky s Kroměříží a v Příbrami nás dostaly do šedi, ale kluci si řekli: Ty vole, dost!...
Mladí ničili zaparkovaná auta, až policisté žasli. Od soudu odešli s dohledem
Nad jejich počínáním kroutili hlavou i zkušení kriminalisté. Přiznávali, že vandalismus v takovém rozsahu nezažili. Trojice mladých lidí, dva muži a jedna žena, totiž několik dní cíleně ničila auta...