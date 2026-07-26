V Terezíně hořela dvě auta a budova truhlárny. Škoda je několik milionů korun....

Oznámení o požáru dvou automobilů dostali hasiči zhruba dvě hodiny po půlnoci. Z aut se oheň přenesl i na přilehlou truhlárnu.
Operační středisko postupně vyhlásilo druhý stupeň požárního poplachu a k události vyjelo devět jednotek požární ochrany. Hasiči využili při zásahu výškovou techniku. Budovu následně museli odvětrávat a rozebírat konstrukci. Materiál z truhlárny vynesli.
Po čtvrté hodině ranní dostali požár pod kontrolu a před osmou hodinou vyhlásili likvidaci události. Na místě byli i experti z Technického ústavu požární ochrany.
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