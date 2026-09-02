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Bagrista objevil zapomenuté sklepy, uvnitř ležely obří historické pánve na měď

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  13:55
Historici převezli do nového muzea v historické kovárně v Povrlech technické...

Historici převezli do nového muzea v historické kovárně v Povrlech technické památky odkryté bagrem při modernizaci místních kovohutí. V podzemí se skrývaly dvě obří keramické nádoby, které v meziválečném období sloužily jako pánve na roztavený kov. Na snímku je vedoucí historického oddělení Oblastního muzea v Ústí nad Labem Martin Krsek u jedné z nádob.(2. září 2026) | foto: ČTK

Historici převezli do nového muzea v historické kovárně v Povrlech technické...
Historici převezli do nového muzea v historické kovárně v Povrlech technické...
Historici převezli do nového muzea v historické kovárně v Povrlech technické...
Historici převezli do nového muzea v historické kovárně v Povrlech technické...
13 fotografií
Při bourání starého objektu v Povrlech u Ústí nad Labem objevil bagrista zapomenuté sklepy, ve kterých byly dvě obří keramické nádoby připomínající sudy na zelí. Jde o historické pánve na roztavenou měď, které připomínají místní historii zpracování tohoto kovu. Firma Povrly Copper Industries, která ve zpracování mědi a mosazi pokračuje, nechala nádoby vyjmout a přemístit do muzea.

Jednu dvousetkilovou nádobu ve středu historici odvezli do ústeckého muzea, druhou do muzea v Povrlech, které se slavnostně otevře v sobotu při oslavách 840 let obce.

„Nádoby se našly v podzemí v místě slévárny, která se opravuje. Nikdo nevěděl, že tam nějaké sklepení je, překvapilo to i nejstarší pamětníky,“ řekl novinářům technolog tavírny firmy Povrly Copper Industries Ivo Vavřínek.

Historici převezli do nového muzea v historické kovárně v Povrlech technické památky odkryté bagrem při modernizaci místních kovohutí. V podzemí se skrývaly dvě obří keramické nádoby, které v meziválečném období sloužily jako pánve na roztavený kov. (2. září 2026)

Sklepení pravděpodobně pocházelo z rané fáze výstavby továrny založené roku 1898. Byl to tehdy jeden z nejvýznamnějších podniků svého druhu v monarchii. Nejdříve se specializoval na měděné výrobky pro elektrifikaci země, později se jeho výrobní program rozšířil o další produkty z mědi a mosazi.

Protože historici s firmou spolupracovali při shánění předmětů do vznikající expozice v novém muzeu, podnik je o neobvyklém nálezu okamžitě informoval. „Jsou překvapivě dobře dochované. Nesou označení „Systém Göpfert“ a číslo německého říšského patentového úřadu. Přes metr vysoká nádoba je i datovaná, a to do listopadu 1918,“ uvedl vedoucí historického oddělení Oblastního muzea v Ústí nad Labem Martin Krsek.

Historici převezli do nového muzea v historické kovárně v Povrlech technické památky odkryté bagrem při modernizaci místních kovohutí. V podzemí se skrývaly dvě obří keramické nádoby, které v meziválečném období sloužily jako pánve na roztavený kov. Na snímku je vedoucí historického oddělení Oblastního muzea v Ústí nad Labem Martin Krsek u jedné z nádob.(2. září 2026)
Historici převezli do nového muzea v historické kovárně v Povrlech technické památky odkryté bagrem při modernizaci místních kovohutí. V podzemí se skrývaly dvě obří keramické nádoby, které v meziválečném období sloužily jako pánve na roztavený kov. (2. září 2026)
Historici převezli do nového muzea v historické kovárně v Povrlech technické památky odkryté bagrem při modernizaci místních kovohutí. V podzemí se skrývaly dvě obří keramické nádoby, které v meziválečném období sloužily jako pánve na roztavený kov. (2. září 2026)
Historici převezli do nového muzea v historické kovárně v Povrlech technické památky odkryté bagrem při modernizaci místních kovohutí. V podzemí se skrývaly dvě obří keramické nádoby, které v meziválečném období sloužily jako pánve na roztavený kov. (2. září 2026)
13 fotografií

Keramická nádoba musela odolávat nejen extrémnímu žáru, ale především vysoce agresivním chemickým látkám vznikajícím při rafinaci kovů. „Nalil se do ní horký kov a z ní se pak tavenina lila do formy na budoucí výrobky,“ popsal Vavřínek. V současnosti už je technologický postup jiný.

Jedna nádoba váží nejméně 200 kilogramů. „Bude to největší exponát, který připomíná historii měďárny,“ řekl starosta Povrlů Dalibor Pavlát (nestr.). Mezi dalšími zajímavými předměty z továrny, které budou v muzeu, jsou činely. Měďárna totiž bývala exkluzivním dodavatelem polotovarů pro výrobu činelů firmy Paiste, na které hrály skupiny jako AC/DC, Polish a další.

Měďárnu založil židovský obchodník Moritz Bondy, který vykupoval měď a žíně. Podnikání rozšířil o zpracování mědi. Impulsem k tomu byla elektrifikace českých zemí. Po druhé světové válce továrnu stát znárodnil. Podnik funguje dnes pod názvem Povrly Copper Industries, je součástí skupiny MTX Group.

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