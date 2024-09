Že nás to spláchne jako před 22 lety? Takové drama nebude, věří na Litoměřicku

„Moje paní je z toho na nervy, když to slyší v televizi. Jak tam mluví ministr, jak tam mluví všichni. Ve zprávách každý jen říká, jaké to bude – vždyť se nic neděje,“ komentuje rozčileně postarší muž na návsi v Píšťanech na Litoměřicku zprávy o předpovídaných povodních.

Velká voda se tudy prohnala i v roce 2002, vzedmuté Labe tehdy řádilo také v dalších obcích v okolí. Záplavy s podobnou intenzitou jako před 22 lety předpovídají meteorologové v Česku i pro příští dny. Podle mnohých však situace na Litoměřicku tak dramatická nebude.

„Upouštějí na Moravě, vodu odpouští i Vltavská kaskáda. Myslím, že tak hrozné to nebude,“ popisuje dál muž z Píšťan. Poukazuje i na zářící slunce, které se ve čtvrtek kolem poledne prodralo skrz mraky. „To by muselo pršet – a neprší. To počasí, co je… Víte, co se toho odpaří? Co spadlo na pole, to už se vysouší,“ dodává.

Podobný názor má i mladý muž sedící na autobusové zastávce v nedalekých Křešicích. I tuto vesnici zasáhla v roce 2002 povodeň, voda tehdy poškodila téměř 100 procent obytných budov.

„Myslím, že rok 2002 se opakovat nebude. Přehrady jsou prázdné, bylo sucho,“ předpovídá.

Ne všichni místní jsou však takto bezstarostní. „Předpovídají to meteorologové, takže žádné strašení to asi nebude,“ uvažuje postarší muž na zahrádce zdejší hospody. Povodně v Křešicích zažil už několikrát, na předpovídanou velkou vodu se však nepřipravuje. „Když přijde voda, stejně to nemá smysl. Jsou tu zábrany, zeď je na dvacetiletou vodu. V roce 2013 to taky nepomohla,“ říká. „Co přijde, to přijde. Nic s tím nenaděláte.“

Menší přípravy na povodeň pak zahájili někteří obyvatelé Lovosic. „Jdeme pomáhat známému na přívoz stěhovat budovu. Alespoň věci zevnitř, je tady celý život,“ vyprávějí dva rybáři na břehu Labe. Navážení pytlů s pískem a další opatření u budovy přívozu se však podle nich zatím nechystají. „Tady bylo tolika povodní, že se jen vyndají věci. Prostě se to vypláchne,“ přibližují. Ani podle nich nebude předpovídaná povodeň tak dramatická jako ta před 22 lety.

Protipovodňová opatření zatím ve větší míře neřeší ani starosta Píšťan Jiří Šmíd (Pro naše Píšťany). „Teď máme informace, že rozvodnění Labe by nemělo být větší, než bylo letos na jaře, i přesto, že se teď odpouští,“ říká a dodává, že vzhledem k tomu, že je koryto Labe kontrolované, se obec zatím nepřipravuje.

Křešice budou podle starosty Michala Mančala (Jistota rozvoje obce – NK) o opatřeních rozhodovat zítra, zasednout má krizový štáb. „Předpokládám velmi podobnou povodeň, jakou jsme zažili v prosinci a lednu, pokud nenastane nic mimořádného – třeba že by mraky zůstaly stát nad nějakým územím a nehnulo se to. V tu chvíli je to špatné a samozřejmě ta situace bude jiná,“ uvádí.

„Připravujeme stavbu protipovodňové hráze, ale o tom, jestli to budeme dělat, rozhodneme až v pátek, protože teď musíme počkat na aktuální dění, které bude nad námi – hlavně Krkonoše a okolo. To, co se na nás bude valit. Pak dokážeme odpočítat, zda má smysl stavět stěnu, či ne,“ doplňuje.

Ani Mančal si ale nemyslí, že by předpovídaná povodeň měla být v Křešicích stejně intenzivní jako v roce 2002. „Tehdy byly přeplněné nádrže, bylo léto, hlavní sezona. Teď bylo sucho, v nádržích je rezerva, není tam tolik vody,“ míní s tím, že vodohospodáři jsou z pohledu obce připravení. „Každé povodně jim dají zkušenosti a na dolním toku Labe nebude nic dramatického,“ tvrdí.

Zahrada Čech má být bez omezení

Pokud jde o město Litoměřice, podle mluvčí Evy Břeňové je tamní krizový štáb a složky IZS v pohotovosti. „Hasiči jsou připraveni čerpat v místech, kde by se mohly vlivem silných dešťů vytvářet laguny. Technické služby kontrolují výpustě, česla i koryta potoků,“ řekla Břeňová.

Od pátku se v Litoměřicích koná podzimní veletrh Zahrada Čech, na který tradičně přijíždí deseti tisíce návštěvníků. Ten by však měl proběhnout bez omezení.

„Na základě informací povodňové komise Ústeckého kraje žádná opatření, co se týče otevírací doby, provozního systému ani doprovodného programu, neděláme. Pouze doporučujeme vystavovatelům, aby si dostatečně zabezpečili své stánky s ohledem na povětrnostní podmínky,“ upřesnila Michaela Mokrá, ředitelka MKZ Litoměřice, které výstavu pořádají.

V Lovosicích zítra zasedne přípravný krizový štáb, jehož se vedle hasičů budou účastnit také zástupci povodí Labe a Ohře. „Složky našich technických služeb mají pohotovost, aby od počátku vydatných dešťů mohly odstraňovat popadané větve a stromy od kanálů a mohly zabezpečovat hladký odtok dešťové vody,“ uvádí starosta Lovosic Vojtěch Krejčí (PRO Lovosice).

Také v Roudnici na Labem probíhají přípravy. Na nezpevněné ploše vedle parkoviště v Havlíčkově ulici hasiči připravili prostor, kam budou navážet sypký materiál na naplnění pytlů zabraňující pronikání vody. „Roudnická jednotka dobrovolných hasičů má k dispozici dva tisíce těchto pytlů, které jsou připraveni poskytovat občanům v ohrožených lokalitách,“ přibližuje mluvčí radnice Jan Vancl.