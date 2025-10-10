Přivaděče za 1,6 miliardy. Ohře dodá vodu Blšance a Rakovnickému potoku

Státní podnik Povodí Ohře pracuje na přípravě systému podzemních přivaděčů vody o celkové délce přes 40 kilometrů. Ty mají zmírnit nedostatek vody v povodích Blšanky na Lounsku a Rakovnického potoka na Rakovnicku. Proudit sem bude voda z Ohře. Celkové náklady na projekt se nyní odhadují na 1,6 miliardy korun.
Vodní dílo Nechranice se chlubí nejdelší sypanou hrází ve střední Evropě. Její délka je 3280 metrů. | foto: Jakub Vrána, iDNES.cz

Plánované přivaděče dopraví vodu z Ohře přes nádrž Vidhostice do povodí Blšanky...
Hrazené bezpečnostní přelivy byly nedávno rekonstruovány. Skluz měří 600 metrů.
Hrazené bezpečnostní přelivy byly nedávno rekonstruovány, aby se mohlo s vodním...
VD Nechranice vzniklo kvůli zásobování průmyslových podniků a elektráren...
Systém bude převádět vodu z řeky Ohře přes nádrž Vidhostice na Lounsku a dále do Velkého rybníka v Jesenici na Rakovnicku. Přivaděč bude začínat na toku pod Nechranickou přehradou.

„V povodích Blšanky a Rakovnického potoka přivaděče zmírní vodní deficit, zlepší vodní bilanci během suchých období a zvýší minimální zůstatkové průtoky ve vodních tocích,“ uvedla mluvčí Povodí Ohře Dana Zikešová.

Řešení podle státního podniku podpoří biodiverzitu a pomůže ekosystémům podél řek lépe se přizpůsobit klimatickým změnám. Voda se bude čerpat pouze v obdobích, kdy je jí v Ohři dostatečné množství, aby nedocházelo k narušení ekosystému.

Plánované přivaděče dopraví vodu z Ohře přes nádrž Vidhostice do povodí Blšanky a dále do Velkého rybníka v Jesenici v povodí Rakovnického potoka.

„Ke stavbě přivaděčů nyní máme hotové vodohospodářské a technické řešení, zahrnující například inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum, archeologický průzkum, ale také botanický, dendrologický a ornitologický průzkum,“ popsala Zikešová.

V současné době probíhá přípravná fáze, během níž Povodí Ohře zpracovává doplňující podklady k dokumentaci EIA (posouzení vlivu na životní prostředí), které si vyžádal Krajský úřad Ústeckého kraje. Začátek stavby je plánován na rok 2028 a dokončení na rok 2030.

V dlouhodobém horizontu se v souvislosti s klimatickou změnou počítá i s dalšími projekty, jako je například vodní nádrž Kryry, na jejíž přípravě se již pracuje.

Vznikne na Podvineckém potoce mezi městem Kryry a obcí Petrohrad a zabere území, kde jsou nyní pole, chmelnice a několik staveb. Většinu pozemků už stát od jejich majitelů vykoupil.

Výška hráze přehrady u Kryr podle plánu dosáhne 21,7 metru a její délka je 360 metrů. Hráz bude stát několik stovek metrů za městem Kryry s 2,5 tisíce obyvateli.

