Miroslava Strnadová
  9:21
Radnice v Postoloprtech na Lounsku hledá strategického partnera, který jí pomůže s opravou místního zchátralého zámku z počátku 17. století. Náklady na rekonstrukci odhaduje na stovky milionů korun. Budova se nachází v centru na Mírovém náměstí, obklopuje ji městský zámecký park.
Zchátralý zámek v Postoloprtech na Lounsku

Zchátralý zámek v Postoloprtech na Lounsku | foto: Miroslava Strnadová, MF DNES

Starosta Zdeněk Pištora ve „svém“ zámku
Zámek v Postoloprtech na Lounsku
Zámek v Postoloprtech na Lounsku
Takto to vypadá v zámku v Postoloprtech.
Památkově chráněnou dvoupatrovou stavbu o třech křídlech město koupilo v roce 2021 od soukromého vlastníka, který ji nechal zchátrat. Zaplatilo za ni 13,2 milionu korun.

Radnice si tehdy dala za cíl památku zachránit a najít pro ni využití. Nyní však zjišťuje, že financování a udržení budoucího provozu je nad její finanční možnosti. „Tři čtvrtě miliardy korun na rekonstrukci zámku opravdu Postoloprty nemají. Budeme proto hledat potenciálního investora, který by zámek opravil a využíval,“ uvedl starosta Zdeněk Pištora (Občanská iniciativa pro město a venkov – nezávislí).

Zchátralý zámek v Postoloprtech na Lounsku
Starosta Zdeněk Pištora ve „svém“ zámku
Zámek v Postoloprtech na Lounsku
Zámek v Postoloprtech na Lounsku
Oslovit byznysmeny chce město pomocí videospotu, který se nyní dokončuje. Film představí historii, současný stav i možnou budoucnost zámku. Cílit bude na tuzemské i zahraniční investory a bude dostupný v českém, anglickém a německém jazyce.

Pištora zdůraznil, že město nehledá kupce, ale partnera, který se bude na rekonstrukci a budoucím provozu zámku podílet.

Škála využití je podle starosty široká. „Může to být seniorský dům, zdravotní centrum, hotel či jiné rekreační zařízení. Těch možností je spousta,“ doplnil s tím, že město by i poté mělo ve vlastnické struktuře procentuální podíl. Na konkrétní podmínky takového partnerství je však podle Pištory ještě brzy.

Kontrola koupeného zámku Postoloprty nemile překvapila. Je plný dřevomorky

Vedení města nechce předem stanovovat žádné limity pro využití zámku. „V tuto chvíli není na pořadu dne se bavit o tom, co konkrétně chceme a co nechceme. Možností je hodně a žádná jednání neproběhla,“ doplnil starosta s tím, že vše je na úplném začátku a hledání potenciálního partnera může trvat dlouho.

Dalšímu chátrání památky se město snaží zabránit. Nedávno proběhla likvidace dřevomorky v krovu a v samotné budově. Nyní se chystá rekonstrukce celé střechy a krovu, který je poškozený. Náklady jsou vyčísleny na 80 milionů korun. Konečná cena vzejde z výběrového řízení.

Opravu bude město financovat z úvěru, který čerpá i na jiné velké investiční akce ve městě. Žádá také o dotaci ze státního Fondu životního prostředí. Podle starosty ale není realizace získáním dotace podmíněna. „Pokud bychom ji nezískali, není to pro nás limitující záležitost. Rekonstrukci uděláme i bez ní,“ doplnil.

Práce by měly začít příští rok a potrvají více než rok. „Předpokládám, že stavební povolení získáme na začátku roku. S rekonstrukcí chceme začít po městských slavnostech, které proběhnou v červnu, protože ty se konají v zámeckém parku a ten bude kvůli rekonstrukci muset být uzavřený,“ předestřel Pištora.

22. října 2021

Původně měla obnova střechy začít už letos, došlo ale ke zdržení. Protože jde o památku, úpravy je nutné konzultovat s památkáři. „Byl problém s vydáním povolení. Zjistilo se, že konstrukce krovů je ojedinělá a je to zřejmě první typ tohoto druhu v českých zemích. Současně se ukázalo, že míra poškození je větší, než se předpokládalo. Celá střecha se bude muset snést dolů a opravovat dole. Tudíž se to celé posunulo,“ vysvětlil starosta.

Zámek je cenným příkladem velkého barokního panského sídla. Jeho předchůdcem byla tvrz. Objekt byl v průběhu let několikrát přestavován a měnil majitele. Ve druhé polovině 20. století v něm byl depozitář Národní knihovny. Později stát zámek prodal soukromému vlastníkovi a v roce 2021 ho získaly Postoloprty.

