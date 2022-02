Kontrola koupeného zámku Postoloprty nemile překvapila. Je plný dřevomorky

„To, že tam nějaká dřevomorka bude, jsem předpokládal, zvláště v dřevěných částech a v krovu. Ale mykologický průzkum odhalil, že zasažena je velká část objektu. Celé druhé nadzemní podlaží je promořené. Vůbec jsme nepočítali, že to bude zasažené v tak velkém rozsahu. Odborník nám doporučil, abychom se sanací začali okamžitě, jinak nám v krátké době zlikviduje všechno,“ říká starosta Zdeněk Pištora (Trikolora) s tím, že odborná firma by na místo měla nastoupit v nejbližší době. Náklady na sanaci radnice vyčíslila na 350 tisíc korun.

Než se pustí radnice do konkrétního plánování postupu rekonstrukce, musí mít zpracované zaměření objektu a stavební historický průzkum. „Zaměření objektu bude stát 300 tisíc korun, stavebně historický průzkum pak minimálně 250 tisíc korun. Máme na to již vybrané firmy, bez těchto podkladů se neobejdeme,“ vypočítal Pištora.

Zámek město koupilo v loňském roce za 13,2 milionu korun. V první fázi chce památku sanovat a zakonzervovat, aby nedocházelo k jejímu dalšímu chátraní. V dalším kroku plánu je postupná rekonstrukce, která zámku vrátí jeho reprezentativní vzhled, zpřístupní část veřejnosti a podpoří turistický ruch.

Vedení města má představu, že by tam mohli vzniknout i byty a další prostory by mohly využívat i vybrané organizace a spolky. Náklady do obnovy zámku, který desítky let chátral, půjdou do stovek milionů korun.

V letošním investičním rozpočtu radnice vyčlenila milion na projektovou dokumentaci k rekonstrukci střechy. „Předpokládám, že samotná oprava střechy vyjde na 80 až 100 milionů,“ uvedl Pištora.

V minulosti byl prázdný zámek cílem vandalů a bezdomovců. Proto k objektu, který se nachází v centru města, několikrát denně míří hlídka městských strážníků. „Obchůzky provádíme 2× až 3× denně. Hlídky chodí jak kolem zámku, tak do vnitřních prostor. Zatím jsme tam nikoho nepřistihli,“ uvedl ředitel městské policie Roman Kaleja.

Zámek v Postoloprtech vznikl na počátku 17. století. Tehdy měl čtyři křídla, při přestavbě v 18. století však bylo jedno zbouráno. Až do roku 1947 byl v majetku Schwarzenbergů, později sloužil jako depozitář Státní knihovny ČSR v Praze.

V roce 2002 ho knihovna prodala soukromému vlastníkovi, ale k faktickému převodu vlastnictví nikdy nedošlo. Začala tím však devastace památky. O dva roky později zámek koupil italský podnikatel, ani on se však do jeho opravy nepustil.