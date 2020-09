Fotbalové hřiště nahradí dálnice, sportovcům postaví nové i se šatnami

„Teď budeme schvalovat zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele, toho bychom rádi vybrali do podzimu. V listopadu bychom rádi měli podepsanou smlouvu a s přípravnými a terénními úpravami by se mohlo začít přes zimní měsíce,“ popsal další kroky starosta Zdeněk Pištora (Trikolóra) s tím, že hotovo by mělo být v roce 2022.

Nyní sportoviště stojí pár metrů od rychlostní silnice I/7. Kvůli chystanému rozšíření na čtyřproudovou dálnici se musí celé sportoviště posunout o 25 metrů dál od trasy komunikace.

Projekt zahrnuje výstavbu nového travnatého hřiště a všech sítí, šaten, klubovny, bytu správce, tribuny, sociálního zařízení a veškerého potřebného zázemí pro fotbalisty.

Demolici stávajících budov zaplatí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které je investorem stavby dálnice D7. Státní organizace plánuje zahájit práce na vybudování dálnice u Postoloprt v roce 2025, po novém úseku by se měli řidiči projet v roce 2027.

Plán stěhování hřiště nabral několikaměsíční zpoždění. Podle původního záměru měly práce začít už na přelomu let 2018 a 2019 a přijít na 30 milionů korun.

Ovšem v průběhu přípravy projektové dokumentace se zjistilo, že je tam problémové podloží, a tak se projekt prodraží. Vedení města proto mezitím vyjednávalo získání státní dotace, která by pokryla celé náklady.