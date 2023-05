Češi postříleli stovky Němců, nakladatel z Lipska připomene masakr pochodem

Akce se uskuteční v sobotu 3. června. Manželé jejím prostřednictvím chtějí přispět k vzájemnému česko-německému porozumění a povzbudit místní představitele k důstojnému označení míst, kde se tragédie odehrály.

„Jako česko-německá nakladatelská dvojice se již nějaký čas zabýváme takzvaným divokým odsunem českých Němců z území současné České republiky,“ řekl Tschirner. Zmíněný divoký odsun byl první fází vysídlení německého obyvatelstva z Československa, která ale byla živelná a neorganizovaná. Často ji také doprovázely násilnosti. To, že se Tschirner tomuto tématu věnuje, označuje za dílo náhody, neboť se zajímá o novodobou historii. „Žádné sudetoněmecké předky nemáme,“ uvedl.

Postoloprty byly po porážce nacistického Německa vybrány jako shromaždiště Němců z celého Žatecka, a to jak zajatých vojáků wehrmachtu, tak sudetských Němců určených k odsunu. V červnu 1945 pak v místních kasárnách soustředila československá armáda německé muže ve věku od 13 do 65 let, ostatní včetně žen a dětí byli posláni do tábora v nedaleké levonické bažantnici, kde byl dříve výcvikový tábor Hitlerjugend. Zde pak bylo bez soudu postříleno nejméně 763 lidí a pohřbeno v masových hrobech.

Loni v srpnu Tschirner navštívil Postoloprty, kde s tamním rodákem a svědkem událostí Walterem Urbanem, který i jako Němec mohl ve městě po válce zůstat, hledal místa masových hrobů. „Museli jsme pátrat, protože na těchto místech nejsou žádná upozornění ani jiná značení. V hledání jsme se proto orientovali podle čtyř náčrtů, které byly vypracovány 8. srpna 1947 během parlamentního vyšetřování na základě rozhovorů, výslechů a svědeckých výpovědí,“ uvedl Tschirner.

Události v Postoloprtech se vyšetřovaly několikrát, poprvé ve zmíněném roce 1947. Viníci ale tehdy nebyli označeni a závěrečná zpráva zůstala tajná. Pozornost se masakru začala věnovat opět až v 90. letech. Roku 1997 se případem začala zabývat policie, viníky nenalezla. Roku 2009 zpráva žateckých kriminalistů potvrdila, že střelbu v Postoloprtech řídili čeští příslušníci armády a policie. Podle některých historiků nadále panuje podezření, že masakr se konal s tichým souhlasem vojenské tajné služby ovládané tehdy komunisty.

Tschirnerovo nakladatelství se poválečným masakrům a tragédiím věnuje, nabízí mimo jiné německý překlad knihy Krvavé léto 1945 od Jiřího Padevěta a česko-německé publikace Co se stalo v Ústí nad Labem 31. července 1945? od Jana Havla, Vladimíra Kaisera a Otfrida Pustejovského a Co se stalo v Žatci a Postoloprtech v červnu 1945? od Andrease Kalckhoffa. A právě na Postoloprty se Tschirner se svou ženou nyní zaměřili.

„Dne 3. června se ve 13:00 vydáme s naší rodinou podél řeky Ohře z žateckého náměstí k někdejším kasárnám v Postoloprtech. Trasa je dlouhá 14 kilometrů a potrvá asi tři hodiny,“ řekl Tschirner. „Tuto cestu muselo před 78 lety vykonat asi 5 000 mužů předtím, než bylo nejméně 763 Němců od 3. do 5. června zastřeleno a pohřbeno v masových hrobech,“ uvedl.

„Tímto putováním bychom rádi přispěli malým dílem ke vzájemnému porozumění. Rádi bychom tamním obyvatelům sdělili, že násilí neskončilo 8. května 1945, ale že pokračovalo i poté,“ řekl Tschirner. „Chtěli bychom také představitele Žatce a Postoloprt povzbudit, aby důstojně označili místa masakru, zejména pak kasárny v Postoloprtech a čtyři masové hroby v okolí,“ dodal.

Dlouho tabu

Násilnosti v Postoloprtech byly dlouho tabu. Od roku 2009 deska na hřbitově v češtině a němčině připomíná „všechny nevinné oběti postoloprtských událostí z května a června 1945“. Konkrétní je pak kříž v bývalé bažantnici, který je památkou na „zbytečné oběti“ z let 1943 až 1945. Tabule na kříži uvádí, že zde stál pracovní tábor pro vězně ze smíšených židovských rodin, který byl po válce zneužit k likvidaci německého obyvatelstva.

Jedním z iniciátorů vztyčení kříže v roce 2010 byl Petr Zemánek, který ve čtvrtek 1. června spoluorganizuje studentský pochod z Postoloprt do Žatce jako symbolický návrat vyhnaných a vysídlených občanů.

O dva dny později se pak v opačném směru vydá Tschirner. Před Tschirnerovým pochodem připravuje spolek Žatecký okrašlovací kolektiv (ŽOK) pod mottem Pravdou ke smíření pietní shromáždění na náměstí Svobody v Žatci k uctění památky obětí poválečného násilí.