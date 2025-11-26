Náměstí už vypráví pověst. Městečko dokončuje nevídanou obnovu svého centra

Miroslava Strnadová
  6:55
Rekonstrukce Mírového náměstí a přilehlého okolí s autobusovým nádražím v Postoloprtech na Lounsku za více než sto milionů korun finišuje. Rozsáhlá plocha v centru pětitisícového města vypráví pověst o knížeti Oldřichovi a jeho ženě Boženě. Nyní se dokončují poslední úpravy a vše by mělo být hotové do závěru letošního roku.

Před rekonstrukcí, která začala už loni v únoru, byla centrální plocha pokrytá popraskaným betonem a z části dlažbou, která místy chyběla. Obrubníky byly poškozené, historická barokní kašna byla bez vody a hromadily se v ní odpadky.

„Původní náměstí bylo katastrofální, o rekonstrukci se mluvilo už od 90. let minulého století. Teď se náměstí vymyká zvyklostem malého města. Je to náměstí, za které by se nemusela stydět ani krajská města,“ popsal postoloprtský starosta Zdeněk Pištora (Občané pro město a venkov – nezávislí).

V Postoloprtech končí velká obnova náměstí. Vypráví pověst o knížeti Oldřichovi a jeho ženě Boženě. (listopad 2025)
V Postoloprtech končí velká obnova náměstí. Vypráví pověst o knížeti Oldřichovi a jeho ženě Boženě. (listopad 2025)
V Postoloprtech končí velká obnova náměstí. Vypráví pověst o knížeti Oldřichovi a jeho ženě Boženě. (listopad 2025)
V Postoloprtech končí velká obnova náměstí. (listopad 2025)
19 fotografií

Na ploše ožívá milostný příběh knížete Oldřicha, který potká prostou dívku Boženu, zamiluje se do ní a vezme si ji. Výjev znázorňuje právě svatbu Oldřicha a Boženy na břehu řeky Ohře. Pomocí různobarevné dlažby jsou ztvárněny siluety tří postav – knížete, jeho ženy a kněze a k tomu je doplněna silueta koně.

V postavě kněze je umístěn text, který začíná větou: „Kniez Oldřich o Postoloprtiech lovieše“, jež pochází z Dalimilovy kroniky z počátku 14. století a popisuje seznámení Oldřicha a Boženy. Zbytek plochy zdobí rostlinný dekor.

Podobu náměstí navrhli pro město architekti z ateliéru Romana Kouckého, které zmínka o Postoloprtech a vyobrazení svatby v kronice zaujaly natolik, že jsou ústředním motivem nákladné proměny centra města.

Kromě úpravy plochy náměstí odborníci zrestaurovali také drobné památky, které se na místě nacházejí. Jde o výše zmíněnou barokní kašnu, ohradní zámeckou zeď a sloup se sousoším Piety z roku 1701. Kašna bude nově fungovat jako vodní hodiny.

Postoloprty nakreslí do dlažby na náměstí pověst. Není vaše, slýchá starosta

Další vodní prvek, který je nový, je v podobě několika vodotrysků tryskajících z dlažby, jde o kombinaci vodního proudu a mlhoviště. Vodní prvky mají za cíl zlepšit mikroklima náměstí.

Vedle vizuální změny přinesla revitalizace prostoru také dopravní novinky. Uvnitř náměstí se nesmí parkovat. Nová parkovací místa vznikla podél náměstí a před budovou, které místní říkají spořitelna. Proměnou prošla také navazující Husova ulice, kde je autobusové nádraží. Vznikla nová autobusová zastávka, jejíž stěnu tvoří velká písmena názvu města. Uvnitř je malý prostor vhodný pro drobné občerstvení či trafiku. Nájemce radnice nyní hledá. Nově tam roste alej sakur.

Drobnou kaňkou na dokončovacích pracích je dovezení špatného druhu stromů, které mají být na náměstí vysázeny. „Došlo k nějakému komunikačnímu šumu, v jehož důsledku z Nizozemska přivezli jiné stromy, než jsme chtěli. Měly to být jasany. Řešíme, co s tím,“ vysvětlil Pištora s tím, že to může zdržet dokončení o několik dní. I tak by se měl ale termín stihnout.

Postupné proměně centra se radnice věnovala už v minulosti. Nechala opravit některé budovy kolem náměstí, které vykoupila od soukromých majitelů. Vznikl tam velký bytový dům nebo moderní domovy s pečovatelskou službou.

8. května 2024

V souvislosti s proměnou centra města radnice uvažuje o přejmenování Mírového náměstí na náměstí Oldřicha a Boženy. Ovšem to by s sebou neslo administrativní zátěž pro obyvatele v podobě výměny dokladů. Na náměstí sídlí i radnice, která by musela všechny své systémy aktualizovat. „Probírali jsme to, ale zatím k tomu není shoda, spíše je většina zastupitelů proti,“ uvedl Pištora.

Husova ulice by se přejmenovala na Farní, tady by podle Pištory byl dopad na místní minimální. Podle starosty se o tom bude ještě jednat. Případnou změnu by muselo odsouhlasit zastupitelstvo.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Ultras Baníku rasisticky uráželi romské děti z Mongaguá, pomohli těžkooděnci

Fotbalová mládež z Mongaguá Ostrava při cestě na turnaj do Děčína nazvaný...

Návrat romských dětí z ostravského a jihlavského fotbalového klubu Mongaguá z turnaje v Děčíně se změnil v horor. Rasisticky je měli v Praze na hlavním vlakovém nádraží urážet někteří z ultras Baníku...

OBRAZEM: Strom pro Staromák šel k zemi za deset minut. Dřevorubci to vyměřovali několik týdnů

Vánoční strom pro Staroměstské náměstí v Praze uřízli dřevorubci v osadě Lesná...

Vánoční strom pro Staroměstské náměstí v Praze dnes uřízli dřevorubci v osadě Lesná u Jiřetína pod Jedlovou na Děčínsku. Smrk byl vysoký 26 metrů a vážil kolem sedmi tun. Na soukromém pozemku stál 62...

Mrazivá zpověď z vlaku: Byli to fanoušci ďábla. Na Baník se Romové bojí

Jaroslav Horvath, zakladatel fotbalové Mongaguá Ostrava, se svými svěřenci.

Když trenér malých romských fotbalistů z ostravského klubu Mongaguá líčí jejich cestu vlakem spolu s rowdies Baníku, mrazí z toho. Jejich rasistické urážky a hyenismus přišel zrovna v době, kdy se...

Je z leteckého titanu? Tepličané řeší cenu mola u rybníka, může za ni i modřín

Horní rybník v Zámecké zahradě v Teplicích opět zarůstá orobincem.

V Zámecké zahradě v Teplicích začala stavba nového mola na Horním rybníku. Bude mít ocelovou konstrukci s modřínovým obkladem a plovoucí částí, která se přizpůsobí kolísání hladiny rybníka. Součástí...

Osm zraněných při nehodě trolejbusu v Ústí nad Labem, řidiče museli vyprostit

V Ústí nad Labem narazil trolejbus do sloupu trolejbus, několik lidí se lehce...

V Ústí nad Labem v sobotu večer zasahovaly čtyři jednotky hasičů u nehody trolejbusu, který narazil do sloupu. Osm lidí, včetně nezletilé osoby, utrpělo lehká zranění. Řidiče museli hasiči z vozidla...

Náměstí už vypráví pověst. Městečko dokončuje nevídanou obnovu svého centra

V Postoloprtech končí velká obnova náměstí. Vypráví pověst o knížeti Oldřichovi...

Rekonstrukce Mírového náměstí a přilehlého okolí s autobusovým nádražím v Postoloprtech na Lounsku za více než sto milionů korun finišuje. Rozsáhlá plocha v centru pětitisícového města vypráví pověst...

26. listopadu 2025  6:55

V Roudnici vlak opět strhl trakční vedení. Provoz na trati stojí, obnoví se až večer

Historický silniční most přes Labe v těsné blízkosti železniční stanice...

V Roudnici nad Labem v noci nákladní vlak opět strhl trakční vedení. Provoz na koridoru z Prahy přes Ústí do Německa stojí. Poškození je podle Správy železnic rozsáhlé, obnovení provozu očekává až ve...

26. listopadu 2025  6:32

Nedělá jen prsa. Skalpovanou ženu jsem operoval dvanáct hodin, líčí plastický chirurg

Premium
Plastický chirurg Pavel Horyna.

Začal studovat pedagogiku, po medicíně působil jako gynekolog, posléze chirurg, až zakotvil u plastické chirurgie. Pavel Horyna je respektovaným odborníkem. Působí na klinice s pobočkami v Praze...

25. listopadu 2025

Smutný konec senzace. První buřňák severní v Česku uhynul, bude z něj exponát

Nalezený buřňák severní

Česká ornitologická senzace má smutný konec. Zraněný buřňák severní, jehož nález u železniční trati v Děčíně představoval první výskyt tohoto ptáka na území Česka, i přes veškerou odbornou péči v...

25. listopadu 2025  14:50

Svázané nohy, otevřené rány. Za týrání psa na Lounsku hrozí muži až šest let

V Podbořanském Rohozci na Lounsku byl nalezený pes se svázanými předními...

Policisté obvinili čtyřiapadesátiletého muže z týrání psa v Podbořanském Rohozci na Lounsku. Zvíře mělo svázané přední nohy a čumák stahovací páskou. Pes byl v podvyživeném stavu a měl hluboké...

25. listopadu 2025  14:11

Sami se usvědčili. Posádka ujíždějícího BMW natočila, jak si za jízdy mění místa

V pronásledovaném BMW si osádka prohodila místa

Netradiční případ pronásledování ujíždějícího vozidla se odehrál na Litoměřicku. Členové posádky auta si během akce prohodili místa, aby za volantem neseděl šofér s několika zákazy řízení. Zároveň...

25. listopadu 2025  11:50

Nedvěd o probuzení Sparty i bratrovi: Na obědě řešíme naši elektronickou tužku

Sparťanský trenér Jaroslav Nedvěd

Jaroslav Nedvěd je nejvyšším trenérem v hokejové extralize a nejvýš je teď i Sparta, která pod jeho vedením rozkvetla v lídra. Jeho bilance zvoní: 15 zápasů v nejvyšší soutěži, 11 výher, po té...

25. listopadu 2025  11:15

Pobodání v centru Ústí za bílého dne. Zraněný sám přišel k hlídce strážníků

Muž přišel v centru Ústí nad Labem k hlídce strážníků s tím, že ho jiný muž...

Přímo v centru Ústí nad Labem na ulici došlo za bílého dne k podobání. Když hlídka městské policie procházela frekventovanou Hrnčířskou ulicí, oslovil ji najednou muž s tím, že ho před chvíli...

25. listopadu 2025  10:40

Mrazivá zpověď z vlaku: Byli to fanoušci ďábla. Na Baník se Romové bojí

Jaroslav Horvath, zakladatel fotbalové Mongaguá Ostrava, se svými svěřenci.

Když trenér malých romských fotbalistů z ostravského klubu Mongaguá líčí jejich cestu vlakem spolu s rowdies Baníku, mrazí z toho. Jejich rasistické urážky a hyenismus přišel zrovna v době, kdy se...

25. listopadu 2025  8:29

OBRAZEM: Obří jeřáb zastřešil bazén v Litvínově, kvůli stabilitě vrtali do skály

Výstavba nové plavecké haly v Litvínově. (listopad 2025)

V Litvínově na Mostecku je v plném proudu výstavba nové plavecké haly. Dělníkům nedávno pomáhal i jeden z největších jeřábů v Česku. Podle aktuálních propočtů má hala vyjít na bezmála 400 milionů...

25. listopadu 2025  7:09

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNIK ELEKTROÚDRŽBY (40-50.000 KČ)

Advantage Consulting, s.r.o.
Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 31 229 volných pozic

Procházkova úleva, gól ve 23. zápase. Proti „jeho“ Spartě: Držel jsem si palce

Kladenský hokejový útočník Martin Procházka vstupuje na led.

Ani letošní sezona není pro kladenského hokejistu Martina Procházku procházkou růžovým sadem, ale spíš stezkou odvahy. Zatímco v minulém ročníku extraligy se své první trefy dočkal ve 34. zápase a až...

24. listopadu 2025  18:54

Černá a vysušená dálnice při sněžení? Mylná představa řidičů, říká silničář

Martin Vošický, provozní technik ze Střediska správy a údržby dálnic (SSÚD) v...

Jakmile se na vozovky snese sníh nebo se objeví ledová krusta, hned se na silničáře valí kritika, že opět zaspali. „Vychází z mylné představy mnoha řidičů, že vjedou na dálnici a ta musí být hned...

24. listopadu 2025  13:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.