Hřiště se kvůli dálnici posunulo o 30 metrů, stavbu nového prodražila těžba

„Samotná stavba trvala dva roky. Prakticky jde o hřiště postavené na zelené louce. Naprosto všechno je nově vybudované,“ řekl starosta Postoloprt Zdeněk Pištora (Občané pro město a venkov – nez).

O tom, že bude nutné hřiště přesunout, se začalo mluvit už v roce 2006, kdy se objevily prvotní informace o tom, kudy dálnice povede. Vedení Postoloprt pak dlouho usilovalo o to, aby veškeré náklady na vybudování fotbalového stadionu, které se nakonec vyšplhaly na 60 milionů korun, uhradil stát.

„Bylo jasné, že město na to nebude mít finance. V roce 2017 jsem začal intenzivně řešit financování. To se nakonec povedlo. Nadvakrát jsme dostali 30 milionů od Ústeckého kraje, který byl poskytovatelem dotace. Příspěvky pokryly veškeré náklady,“ popsal Pištora.

Původně se přitom počítalo s poloviční částkou. Stavbu však prodražilo nestabilní podloží pod hřištěm, které objevil geologický průzkum. Před několika staletími na místě probíhala těžba. Bylo proto nutné vyhloubit základy stavby až do hloubky dvaceti metrů.

Novinkou je také tribuna s kapacitou 230 diváků, která se nachází na střeše hlavní budovy se zázemím pro týmy. Součástí objektu je také klubovna a restaurace.

Město předpokládá, že se díky novému hřišti zvedne zájem o fotbal, a to jak mezi dětmi, tak fanoušky. A že bude současně motivací pro hráče A týmu probojovat se do vyšších soutěží. Zatímco dnes působí v okresním přeboru, před několika lety to byl krajský přebor.

Dálnice má být hotová za čtyři roky

Fotbalové hřiště se slavnostně otevírá v sobotu. Během celodenního programu, který je spojen i s oslavou stého výročí místního fotbalového klubu, se nejprve představí mládežnické týmy. Od 12:45 hodin pak sehrají fotbalisté FK Postoloprty v rámci 22. kola okresního přeboru zápas se Sokolem Holedeč a vše završí utkání staré postoloprtské gardy s týmem Horsta Siegla.

Původní klubové budovy stále stojí na svém místě. Jejich demolici zajistí Ředitelství silnic a dálnic. Přibližně na jejich místě vyroste 5 metrů vysoká protihluková stěna, která nové sportoviště oddělí od dálnice D7. Zhruba pětikilometrový úsek kolem Postoloprt by se měl začít stavět v roce 2025. Jde o vůbec poslední úsek dálnice D7 v Ústeckém kraji, který ještě není hotový.

V současné chvíli se staví u Loun, kde se přestavuje stávající dvouproudový městský obchvat na čtyřproudovou dálnici za 800 milionů korun. Šestikilometrový úsek by měl být hotový za několik měsíců. Práce probíhají také na navazujícím úseku u Chlumčan, kde se staví úsek dlouhý 4,5 kilometru v ceně 1,7 miliardy korun. Zprovozněn by měl být na konci letošního roku.

Podle současných plánů by celá dálnice, která spojí Prahu, Chomutov a německé Sasko, měla být hotová do roku 2027. Aktuálně je hotová více než polovina trasy.