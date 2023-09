Pošta, kterou nikdo za 5,6 milionu nechce. Na prodej jde už popatnácté

Zatím poslední aukce se konala 31. srpna. Před ní neprojevil zájem o prohlídku budovy žádný zájemce. Proč se nikdo nepřihlásil, nechtěl Vysoudil komentovat. Některým zájemcům se však cena zdála příliš vysoká.

„Česká pošta musí postupovat dle platné legislativy, a proto je cena stanovena znaleckým posudkem a reflektuje reálnou cenu v místě a čase,“ sdělil mluvčí.

Doplnil, že společnost má již zkušenost, že se některé nemovitosti prodávají delší dobu. Bude se tak konat další online aukce, a to 2. října. Na dotaz, zda bude cena nižší, Vysoudil uvedl, že budoucí cenu nemůže komentovat. To znamená, že by se případně musel vypracovat nový znalecký posudek. Zda by se poté cena snížila, ale není jasné.

Česká pošta chce budovu postavenou v roce 1907 i s přilehlým pozemkem prodat, jelikož využívá pouze její menší část, řekl mluvčí. V historickém objektu jsou tři byty. Před dvěma lety podstoupila budova rekonstrukci části střechy, nové jsou plynové kotle. Po rekonstrukci je i splašková kanalizace s napojením na veřejný kanalizační řad. Společnost jednala také s obcí, která nicméně o koupi zájem neprojevila, dodal Vysoudil.