  13:45
Okresní soud v Chomutově dál rozplétá případ útoku na člena rybářské stráže ze srpna 2023. Podle obžaloby rybář Petr Juráček poškodil loď patřící porybnému, propíchal mu pneumatiky u vozu a také muže zbil. V jednací síni ve středu došlo na zajímavé svědectví. Kolega poškozeného totiž slyšel útok v telefonu.
Petr Juráček na chodbě Okresního soudu v Chomutově (16. září 2025)

Soud kauzu projednává několik měsíců, vyslechl už řadu svědků. Tentokrát vypovídal kolega poškozeného, jenž je také členem rybářské stráže. U obžalobou popisovaného útoku na porybného fyzicky nebyl, jeho část ale slyšel v telefonu.

Uvedl, že v den, kdy se napadení odehrálo, mu kolega volal několikrát. Nejprve se bavili o tom, že poškozený je u vody a že nemůže najít loď. Během druhého telefonátu porybný popisoval, že mu někdo sebral pruty. Když svědek přijal volání potřetí, slyšel z druhé strany sérii nadávek pronesenou cizím hlasem.

„Bylo tam i vyhrožování. Slyšel jsem někoho říkat: ‚Já se nikoho nebojím, policajti jsou na mě krátký.‘ Zaznělo také: ‚Hledal jsi loď, nehledej ji, ta šla.‘ Hovor nějakou dobu trval, část jsem nahrál,“ uvedl muž při své výpovědi. Telefonát se podle něj uskutečnil poté, co útočník porybnému sebral mobil a strčil si ho do kapsy, přičemž omylem vytočil číslo svědka.

Za napadeným porybným se svědek poté vydal. Poškozený mu podle jeho vyjádření popsal, co se stalo a kdo ho napadl. „Byl hodně vyplašený, rozrušený. Stěžoval si, že špatně slyší, protože dostal ránu do hlavy,“ doplnil svědek s tím, že viděl i pohmožděniny na jeho těle.

Potopená loď i bití klackem. Muže viní z útoku na porybného, u soudu hýří úsměvy

Podle žalobce Juráčka naštvalo, že mu porybný odebral povolení k rybolovu kvůli lovu proti rybářským pravidlům na vodní nádrži Nechranice – chytal na návnadu, která není v revíru povolena. Rybářskému strážci se proto rozhodl pomstít.

Za vydírání, výtržnictví a násilí proti úřední osobě žalobce pro Juráčka požaduje trest odnětí svobody na tři a půl roku.

Podle dnešní poznámky Juráčka by se to nestalo, kdyby mu porybný nezabavil rybářský lístek. Svůj prohřešek zlehčoval. „Kdybych byl na místě já, pukutoval bych vás stejně,“ upozornil ho svědek.

Hlavní líčení soudce odročil z důvodu dalšího dokazování. Juráček je nyní ve vězení, kde si odpykává jiný trest. Útoku, z nějž se teď před soudem zpovídá, se totiž dopustil v podmínce. Na svobodu má být propuštěn za několik týdnů.

