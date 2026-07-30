Adam Vojtěch (ANO) ve středu při návštěvě Krajské zdravotní, která v Ústeckém kraji spravuje sedm největších nemocnic, poukázal na celospolečenské trendy, kdy se do roku 2040 zdvojnásobí počet lidí nad 80 let a zdravotnictví pro ně bude potřebovat lůžka dlouhodobé péče, zatímco porodnost dosáhla historického dna.
„Máme tady velmi silné stárnutí populace, které nás čeká v těch následujících letech a v zásadě už je nezvratné. Budeme pro tyto lidi potřebovat jiný typ péče, dlouhodobou péči, přičemž tato lůžka chybí,“ poznamenal Vojtěch.
Výstupy od expertní komise porodníků má ministr dostat do konce léta a na podzim plánuje představit celkovou koncepci sítě gynekologicko - porodnických oddělení.
„Znovu říkám, není to o nějakém rozhodování od stolu. Je to o tom, že chceme, aby zdravotní péče i v porodnicích byla kvalitní a bezpečná. A tam ten počet výkonů, počet porodů, prostě hraje podle všech mezinárodních srovnání velmi důležitou roli,“ řekl pro iDNES.cz Vojtěch s tím, že se sledování týká i dalších zákroků, jako jsou například hysterektomie (odstranění dělohy).
Zároveň však ujistil, že počet porodů nebude jediným měřítkem. „My musíme vzít do úvahy i dostupnost té péče, takže bude to určitá kombinace. Jednak samozřejmě právě počtu porodů, počtu těch výkonů, které je potřeba splnit, ale zároveň vlastně dostupnosti, která musí být zajištěna. Určitě nechceme, abychom jakkoliv ohrozili rodičky, které jsou někde v nějakém vzdáleném regionu a nemají přístup k té péči. Tam jsou nějaká jasná kritéria podle zákona, podle nařízení vlády, kdy do hodiny musí být dostupná porodnice.“
Vojtěchův resort však žádný plošný příkaz k zavírání porodnic vydat nemůže. V praxi to znamená, že by ministerstvo pouze nastavilo odbornou doporučenou hranici a přeneslo odpovědnost do jednotlivých regionů.
O tom, zda porodnice zůstane otevřená, se nyní bude rozhodovat při vyjednávání mezi zřizovateli nemocnic a zdravotními pojišťovnami, které mohou „neudržitelným pracovištím“, tedy těm, kde se rodí méně než 600 dětí ročně, což je podle Vojtěcha hranice, odmítnout prodloužit smlouvy na úhradu péče.
V Ústeckém kraji tuto doporučenou hranici 600 porodů nesplňují hned tři pracoviště Krajské zdravotní.
Loni se nad tento limit dostala pouze tři pracoviště Krajské zdravotní: v Ústí nad Labem zaznamenali 926 porodů, v Teplicích 864 a v Mostě 755. Zbývající se ocitla pod doporučovaným limitem – v Litoměřicích měli 573 porodů, v Chomutově 504 a v Děčíně pouhých 398 porodů.
|
Ať se maminky cítí jako doma. V Děčíně otevřeli porodnici za půl miliardy
Podobný trend vývoje vykazuje i městská nemocnice v Kadani. Zatímco ještě v roce 2022 tam zaznamenali 821 porodů, v roce 2023 počet klesl na 594, v roce 2024 na 567 a loni až na 469 porodů, přičemž za první polovinu roku 2026 na kadaňském sále odvedli 236 porodů.
Dotčená města i ústecký krajský zdravotnický kolos se rušení svých pracovišť hodlají rozhodně bránit. Poukazují na specifickou geografii regionu, dlouhé dojezdové časy z odlehlých částí a nedávné miliardové investice do modernizace třeba právě v Litoměřicích.
Kadaňská porodnice je zase v celé zemi vyhlášená svým příjemným přístupem k rodičkám a přijímáním nejrůznějších nových trendů.
Ovšem Vojtěchovu argumentaci akceptuje předseda České gynekologicko-porodnické společnosti Vladimír Dvořák, podle něhož je limit 600 porodů ročně klíčový pro udržitelnost vzdělání zdravotnického personálu.
„Pokud existují zařízení, kde lékaři neodvedou třeba ani jeden nebo dva porody za den, tak je erudice personálu otázkou. A je otázka, jestli je opravdu nutné držet týmy, které se starají nejen o tu porodnickou část, ale také o novorozeneckou, aniž by vykazovaly větší činnost,“ řekl Dvořák.
Zástupci nemocnic v Ústeckém kraji však s pohledem ministerstva ostře nesouhlasí. V Kadani vedení města ani nemocnice o jakémkoliv uzavření či omezení oddělení neuvažuje.
Mluvčí Nemocnice Kadaň Karolína Odlasová zdůrazňuje, že fungování pracoviště nelze posuzovat izolovaně: „Otázku zachování porodnice nelze posuzovat pouze podle počtu porodů za kalendářní rok, jelikož je její fungování úzce propojeno s dalšími odbornostmi, zejména pak s dětským oddělením. Počet porodů je bezpochyby jedním z ukazatelů, neměl by však být hlavním kritériem při hodnocení kvality zdravotní péče. Tím hlavním ukazatelem je odbornost a dostatečný počet personálu, který zajistí bezpečnost rodiček. Menší porodnice mají zároveň výhodu v individuálním přístupu, dostatku času věnovaného každé ženě a kontinuitě péče. Právě tyto hodnoty považujeme za velmi důležité.“
V Kadani proto sázejí na rozvoj služeb či modernizované Centrum aktivního porodu. Odlasová zároveň varuje před systémovými kroky státu.
„Pokud by byly v budoucnu nastoleny takové úhradové podmínky, které by provoz porodnic s nižším počtem porodů ekonomicky znemožnily, mohlo by to ovlivnit i jejich další fungování. Takové rozhodnutí však není v kompetenci jednotlivých nemocnic, ale je výsledkem systémového nastavení zdravotnictví na celostátní úrovni,“ podotkla.
Případné rušení porodnic by podle ní výrazně zhoršilo dojezdové časy pro těhotné ženy z Kadaně i okolních obcí.
Krajská zdravotní: Neúnosné dojezdové časy
Podobně neústupný postoj drží Krajská zdravotní. Její mluvčí Miloslava Kučerová označila debatu za legitimní, ale odmítá redukci problému na pouhou statistiku.
„Jsme přesvědčeni, že tuto problematiku nelze zúžit pouze na prosté statistické číslo. Stanovená hranice 600 porodů ročně může sloužit jako orientační odborný ukazatel, ale sama o sobě nevypovídá o skutečné kvalitě, bezpečí a dostupnosti poskytované péče,“ uvedla Kučerová.
Zásadním argumentem celého regionu zůstává právě geografická dostupnost a dodržení hodinového limitu. Rodičky by podle něj měly být od započetí pravidelných kontrakcí do hodiny na sále. Tento argument uznává i ministr Vojtěch. Konkrétně v kraji by uzavření děčínské porodnice znamenalo velký problém, ze Šluknovského výběžku se do Ústí nad Labem do hodiny dostat nelze.
„Uzavření děčínské porodnice by znamenalo významné zhoršení dostupnosti akutní péče pro padesát tisíc obyvatel. Podobná rizika vnímáme i u dalších našich pracovišť, kde by zrušení porodnice vedlo k neúnosnému prodloužení dojezdových časů a přenesení zátěže na okolní nemocnice,“ varuje Kučerová.