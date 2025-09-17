V Litoměřicích otevřeli moderní porodnici. Rodičky si zvolí i barvu osvětlení

„Práce na rekonstrukci si vyžádaly téměř dva roky, což bylo dost náročné, protože nemocnice během všech těchto oprav musela zachovat provoz gynekologie i porodnice. Nově zrekonstruované oddělení je však nyní jedinečné nejen svým moderním prostředím, ale také péčí, kterou bude poskytovat těhotným a rodičkám,“ říká Vladimír Kestřánek, ředitel Nemocnice Litoměřice, která spadá pod společnost Krajská zdravotní.
Rozsáhlou rekonstrukcí prošla jak porodnice, tak i gynekologická ambulance. „Nové prostory maminkám přinášejí maximální komfort, bezpečí a respektující přístup v souladu s nejmodernějšími trendy v porodnictví. V našem portfoliu máme nabídku jak různých alternativních variant porodu, tak i těch klasických, které i dnes rodičky velmi vyžadují,“ doplňuje Kestřánek.
Stavební úpravy si vyžádaly téměř 75 milionů korun. Nová je třeba vzduchotechnika, podlahy či okna. Za dalších téměř 20 milionů korun byly pořízeny nové zdravotnické technologie. Vše financovala Krajská zdravotní s přispěním Ústeckého kraje a města Litoměřice.
Rodičky se na nově zrekonstruovaném oddělení budou moci rozhodnout k porodu buď na špičkových porodních lůžkách, na speciálních gaučích podporujících přirozený pohyb, nebo v unikátních vanách, které umožňují porod do vody i vertikální porodní polohy. Bezpečí maminek i dětí je nově zajištěno bezdrátovým monitorováním plodu. Atmosféru dotváří prostorový systém pro poslech hudby, rodičky si také mohou navolit barvu osvětlení.
„Naše zrekonstruované prostory jsou splněným snem nejen nás porodníků a porodních asistentek, ale i mnoha žen, které chtějí rodit v klidném a přívětivém prostředí s důrazem na přirozený porod. Naše porodnice je tak připravena nabídnout ženám nejen špičkovou medicínu, ale i respektující přístup, který si každá rodina zaslouží,“ říká primářka gynekologicko-porodnického oddělení Petra Hejtmánková.
Rekonstrukce je sice v tuto chvíli plně dokončena, ale rodičky si na nové porodní sály musí ještě počkat. „Rozhodnutí, kdy se tu začne rodit, není úplně na nás, protože nyní čekáme na kolaudaci. Všechny podklady máme podané a čekáme na rozhodnutí správního orgánu,“ doplňuje Kestřánek. Nemocnice doufá, že ostrý provoz by mohl začít už během října.
Porodnice Litoměřice má v plánu zvýšení počtu porodů. V roce 2023 jich zde proběhlo 400, v loňském roce 528. „V letošním roce bychom se chtěli dostat na hodnotu 600,“ věří Kestřánek.