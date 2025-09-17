V Litoměřicích otevřeli moderní porodnici. Rodičky si zvolí i barvu osvětlení

Pavel Křivohlavý
  16:05
Rozsáhlou rekonstrukci má za sebou porodnice v Litoměřicích. Nastávající maminky se mohou těšit na nové, moderní prostory i špičkovou péči s důrazem na přirozený porod. Zdejší sály jsou nyní vybaveny nejen moderními lůžky, ale i unikátními vanami. Nechybí ani speciální gauč.

„Práce na rekonstrukci si vyžádaly téměř dva roky, což bylo dost náročné, protože nemocnice během všech těchto oprav musela zachovat provoz gynekologie i porodnice. Nově zrekonstruované oddělení je však nyní jedinečné nejen svým moderním prostředím, ale také péčí, kterou bude poskytovat těhotným a rodičkám,“ říká Vladimír Kestřánek, ředitel Nemocnice Litoměřice, která spadá pod společnost Krajská zdravotní.

Rozsáhlou rekonstrukcí prošla jak porodnice, tak i gynekologická ambulance. „Nové prostory maminkám přinášejí maximální komfort, bezpečí a respektující přístup v souladu s nejmodernějšími trendy v porodnictví. V našem portfoliu máme nabídku jak různých alternativních variant porodu, tak i těch klasických, které i dnes rodičky velmi vyžadují,“ doplňuje Kestřánek.

Stavební úpravy si vyžádaly téměř 75 milionů korun. Nová je třeba vzduchotechnika, podlahy či okna. Za dalších téměř 20 milionů korun byly pořízeny nové zdravotnické technologie. Vše financovala Krajská zdravotní s přispěním Ústeckého kraje a města Litoměřice.

Rodičky se na nově zrekonstruovaném oddělení budou moci rozhodnout k porodu buď na špičkových porodních lůžkách, na speciálních gaučích podporujících přirozený pohyb, nebo v unikátních vanách, které umožňují porod do vody i vertikální porodní polohy. Bezpečí maminek i dětí je nově zajištěno bezdrátovým monitorováním plodu. Atmosféru dotváří prostorový systém pro poslech hudby, rodičky si také mohou navolit barvu osvětlení.

Porodů do vody přibývá, klystýrům odzvonilo. Jaké jsou porodnické trendy

„Naše zrekonstruované prostory jsou splněným snem nejen nás porodníků a porodních asistentek, ale i mnoha žen, které chtějí rodit v klidném a přívětivém prostředí s důrazem na přirozený porod. Naše porodnice je tak připravena nabídnout ženám nejen špičkovou medicínu, ale i respektující přístup, který si každá rodina zaslouží,“ říká primářka gynekologicko-porodnického oddělení Petra Hejtmánková.

Rekonstrukce je sice v tuto chvíli plně dokončena, ale rodičky si na nové porodní sály musí ještě počkat. „Rozhodnutí, kdy se tu začne rodit, není úplně na nás, protože nyní čekáme na kolaudaci. Všechny podklady máme podané a čekáme na rozhodnutí správního orgánu,“ doplňuje Kestřánek. Nemocnice doufá, že ostrý provoz by mohl začít už během října.

Porodnice Litoměřice má v plánu zvýšení počtu porodů. V roce 2023 jich zde proběhlo 400, v loňském roce 528. „V letošním roce bychom se chtěli dostat na hodnotu 600,“ věří Kestřánek.

V Litoměřicích otevřeli opravenou porodnici. (16. září 2025)
V Litoměřicích otevřeli opravenou porodnici. (16. září 2025)
V Litoměřicích otevřeli opravenou porodnici. (16. září 2025)
V Litoměřicích otevřeli opravenou porodnici. (16. září 2025)
11 fotografií
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

„Ústecký čert“ roky křísil ghetto, teď končí. Nemám sílu bojovat s úřady, říká

Premium

Třináct let pomáhal zvelebovat Předlice, romské ghetto v Ústí nad Labem. Teď Boris Rudý, svérázný muž známý výrazným tetováním a rohy, končí. Říká, že už nešlo dál pokračovat ve smysluplné práci,...

Dresy Ústí podle diskotékového pravidla: před krásnými si obleče ošklivé

Sága bizarních ústeckých dresů vrcholí. Slibované „nejkrásnější na světě“ uvedou ty prý nejošklivější. Fotbalisté Viagemu se do nich obléknou v sobotní druholigové partii na hřišti Chrudimi, jsou...

Nejdéle vězněný Čech chce na svobodu. Žalobkyně vraha Vocáska pustit nedoporučuje

Okresní soud v Mostě rozhoduje o případném propuštění nejdéle vězněného Čecha, na doživotí odsouzeného Zdeňka Vocáska. Podle znalců již není pro společnost nebezpečný. Žalobkyně ale s propuštěním...

Sparta ve šlágru přehrála Třinec. Liberec otočil duel s Pardubicemi, uspělo i Brno

Hokejová extraliga má za sebou kompletní druhé kolo. Liberec otočil duel s Pardubicemi a vyhrál 4:2, Sparta ve šlágru na domácím ledě přehrála Třinec 5:2. Opět uspěla i mistrovská Kometa, v Mladé...

Nález ostatků 19 mamutů v Ústí nad Labem je evropský unikát. Vědci doufají v objev tábořiště

Na místě budoucího justičního paláce v Ústí nad Labem učinili archeologové před několika měsíci mimořádný objev. Našli zde skládku kostí pravěkých lovců starou 26 tisíc let, která vydala ostatky...

ONLINE: Baník - Teplice 1:0, dohrávka přerušeného utkání, oba týmy se trápí

Sledujeme online

Takřka dva měsíce poté, co jejich utkání přerušil hustý déšť, nastupují fotbalisté Baníku Ostrava a Teplic k dohrávce 2. kola Chance Ligy. Zápas pokračuje od 25. minuty za stavu 1:0 pro Baník, za...

17. září 2025  16:45

V Litoměřicích otevřeli moderní porodnici. Rodičky si zvolí i barvu osvětlení

Rozsáhlou rekonstrukci má za sebou porodnice v Litoměřicích. Nastávající maminky se mohou těšit na nové, moderní prostory i špičkovou péči s důrazem na přirozený porod. Zdejší sály jsou nyní vybaveny...

17. září 2025  16:05

Napadený Svoboda navštívil asociaci i seminář elitních sudích: Pískat budu dál

Gesto na pochvalu. Sedmnáctiletého sudího Dominika Svobodu, kterého škrtil při zářijovém zápase dorostenců v Meziboří jirkovský trenér Lukáš Rusník, pozvala Fotbalová asociace České republiky (FAČR)...

17. září 2025  15:55

Nejdéle vězněný Čech chce na svobodu. Žalobkyně vraha Vocáska pustit nedoporučuje

Okresní soud v Mostě rozhoduje o případném propuštění nejdéle vězněného Čecha, na doživotí odsouzeného Zdeňka Vocáska. Podle znalců již není pro společnost nebezpečný. Žalobkyně ale s propuštěním...

17. září 2025  8:45,  aktualizováno  14:23

Šéf Teplic o krizi i hvězdných válkách: Cenovky hráčů jsou desetinásobné

Od jara mají bohatého majitele, v létě radikálně okysličily kádr, přesto fotbalové Teplice nerozkvetly. Po sedmi kolech první ligy mají jako loni jen tři body a hledají cestu z výsledkové mizérie....

17. září 2025  11:40

Ručinský: Litvínov je na pokraji života a smrti. Pro miliardáře je hokej složitější

Obíhat sponzory a shánět peníze, to je pro bývalého hokejového útočníka Martina Ručinského nová role. I když se v ní necítí zrovna komfortně, stejně jako další klubové legendy Jiří Šlégr a Robert...

17. září 2025  11:22

Potopená loď i bití klackem. Muže viní z útoku na porybného, u soudu hýří úsměvy

Okresní soud v Chomutově rozplétá okolnosti série útoků na člena rybářské stráže ze srpna 2023. Podle obžaloby rybář Petr Juráček nejdříve potopil loď patřící porybnému, o den později mu propíchal...

16. září 2025  15:14

RegioJet ukázal dieselbateriové vlaky pro sever Čech. Vyjdou na devět miliard

Přes devět miliard korun zaplatí soukromý dopravce RegioJet za nová hybridní vozidla pro linky na severovýchodě Čech. Osmnáct dvojvozových a 16 třívozových souprav Škoda 27 Ev postavených na...

16. září 2025  14:31

„Ústecký čert“ roky křísil ghetto, teď končí. Nemám sílu bojovat s úřady, říká

Premium

Třináct let pomáhal zvelebovat Předlice, romské ghetto v Ústí nad Labem. Teď Boris Rudý, svérázný muž známý výrazným tetováním a rohy, končí. Říká, že už nešlo dál pokračovat ve smysluplné práci,...

16. září 2025

Skvrna v písku uťala zklamání archeologů. „Nudné“ místo skrývalo hrob bojovníka

Téměř dva tisíce let starý hrob z doby římské, v němž byl pohřben zpopelněný germánský bojovník, objevili archeologové v Hrdlech na Litoměřicku. Významnému muži dali jeho současníci na cestu na onen...

16. září 2025  6:39

Copak je to heroin? Vězně u soudu překvapil návrh trestu za pašování léků

Okresní soud v Lounech začal projednávat případ desetičlenné skupiny, která podle vyšetřovatelů do dvou věznic v Ústeckém a Středočeském kraji pašovala drogy a léky na předpis. Mezi obžalovanými jsou...

15. září 2025  15:48

Čajan složil maturitu a debutoval za Litvínov: Fanoušci? Hukot a husí kůže!

Během jednoho týdne zvládl maturitu školní i sportovní. Čtyři dny po zkoušce z dospělosti složil litvínovský brankář Pavel Čajan zkoušku z extraligového hokeje. Během ní ho uhranula atmosféra na...

15. září 2025  7:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.