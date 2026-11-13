Interní audit zaměřený na medicínské postupy a vedení zdravotnické dokumentace odhalil pochybení.
Zaplaťte osm milionů. Rodina žaluje Krajskou zdravotní kvůli úmrtí novorozence
Chtěli jsme se brát, dceři by šel na ples, lkala u soudu družka zabitého motorkáře
Za hazardní a bezohlednou jízdu, která stála život dvaapadesátiletého motorkáře, poslal litoměřický soud viníka nehody na čtyři roky za mříže a uložil mu osmiletý zákaz řízení. Pozůstalým má zaplatit...
Špatná barva i střecha. Chatky u Milady se nelíbí, Diamo je hájí starým projektem
V jihovýchodní části jezera Milada poblíž Ústí nad Labem se objevily čtyři nové bílé objekty na plovoucích molech. Tři z nich mají sloužit jako zázemí správy přístaviště, jeden pro záchrannou službu....
Vrah Vocásek na svobodu nepůjde. Odmítl antiagresivní program. Nepotřebuju ho, míní
Okresní soud v Mostě dnes zamítl návrh na podmínečné propuštění nejdéle vězněného Čecha Zdeňka Vocáska (nyní Navrátila). Dal tak na stanovisko státní zástupkyně a posudek z věznice. Dvojnásobný vrah...
Fotopasti ukázaly vlčí přírůstky na severu Čech, většina mláďat ale brzy umírá
Hned několika vlčím párům na severu Čech se letos narodila mláďata. Potvrdily to výsledky monitoringu Hnutí Duha Šelmy a Správy národního parku České Švýcarsko. Jen část mláďat se však dožije...
Stát zastaví Doupovskou dráhu. Historický most dosloužil, oprava se nechystá
Vlakový provoz na části Doupovské dráhy v roce 2027 ustane. Správa železnic kvůli špatnému technickému stavu zavře železniční most přes řeku Ohři v Kadani. Vlaky vystřídají náhradní autobusy. Stát...
Zaplaťte osm milionů. Rodina žaluje Krajskou zdravotní kvůli úmrtí novorozence
Občanskoprávní žalobu kvůli loňskému úmrtí novorozence v litoměřické nemocnici začal dnes projednávat Okresní soud v Ústí nad Labem. Rodina dítěte požaduje od společnosti Krajská zdravotní, která...
Opakovaně znásilňoval ženu, která se jen těžko mohla bránit. Obviněný je ve vazbě
Děčínští kriminalisté vyšetřují případ opakovaného znásilňování, přičemž osmačtyřicetiletý muž podle nich využíval ženiny zranitelnosti a omezené schopnosti bránit se. Obviněný je aktuálně ve vazbě.
Teplický paradox. Lidi děsí rychlí řidiči, policie ale odhalila nečekaná čísla
Téměř beztrestné řádění bezohledných „závodníků“ v ulicích Teplic stále pokračuje. Místní si dlouhodobě stěžují na šílené jízdy tuningářů a dalších. Magistrát má mnoho alarmujících dat ze systému...
Pozdvižení v Děčíně. Rozhodčí vykázal celý kotel, klub vyčítá kolektivní vinu
A ven! Rozhodčí ve středečním ligovém hitu basketbalistů Děčína s Pardubicemi nechali vyvést celý kotel mladých fanoušků, který má místo za košem hned u palubovky. Domácí Válečníci chtějí vysvětlení...
Navštívil lékaře, pak zmizel. Policie pátrá po muži, který mluví jen romsky
Policie pátrá po jednasedmdesátiletém Janu Sivákovi s bydlištěm na Sokolovsku. V úterý odpoledne se vracel ze zdravotnického zařízení v Chomutově a od té doby o sobě nepodal žádnou zprávu. Rodina má...
Špilka, hokejový talent na roztrhání. Jméno dostal díky ukrajinskému svátku
Junioři a extraliga dospělých v Liberci, k tomu první liga za Litoměřice. Nejlepší hokejový junior loňské extraligové sezony Vasyl Špilka kmitá jako pilka, je na roztrhání. „Chci si říct o stabilní...
Stát zastaví Doupovskou dráhu. Historický most dosloužil, oprava se nechystá
Vlakový provoz na části Doupovské dráhy v roce 2027 ustane. Správa železnic kvůli špatnému technickému stavu zavře železniční most přes řeku Ohři v Kadani. Vlaky vystřídají náhradní autobusy. Stát...
Na D8 před Německem se srazil autobus se dvěma náklaďáky, šest zraněných
Na dálnici D8 se odpoledne před hranicí s Německem střetla v husté mlze dvě nákladní auta a patrový autobus. Zranilo se šest cizinců z autobusu. Dálnice byla ve směru na Německo uzavřena, provoz byl...
Nebylo to tak vážné. Soud nepotrestal vychovatelky za hrubé chování k dětem
Křik, posměšky ani nevhodné výrazy na adresu batolat nebyly trestným činem. V případu tří zaměstnankyň žateckých jeslí soud v Lounech po více než dvou letech dospěl k závěru, že se sice k dětem...
Loni baráž, teď boj o záchranu. Kronďák probouzí Žižkov: Patřím do Prahy
Když trenér Radek Kronďák přebíral fotbalisty Žižkova, byli to muži v offsidu. Z druholigového dna je vytáhl a chce ještě výš, byť poslední čtyři zápasy Viktoria nevyhrála. „Děláme pro záchranu, co...
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Dala mu šanci přežít. Soud snížil trest matce za odložení miminka do popelnice
Za odložení novorozence do kontejneru v Ústí nad Labem ve středu Vrchní soud v Praze snížil jednadvacetileté matce dítěte trest z 12 na osm let vězení. Rozhodnutí je pravomocné. Dítě přežilo, našel...
Stovky solárů nad stovkami bytů. Na panelácích v Ústí je největší elektrárna
Na střechy tří panelových domů s 365 byty v Brandtově ulici v Ústí nad Labem nainstalovali celkem 756 fotovoltaických panelů. Objekty jsou ve vlastnictví bytového družstva Dobětice, podle kterého...