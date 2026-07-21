„Chceme, aby se lidé pohodlně dostali tam, kam potřebují. I tam, kde dnes klasická doprava nestačí,“ říká k motivaci zavedení poptávkové dopravy místostarosta Jiří Adámek (ANO).
Poptávková doprava nebude mít pevný jízdní řád ani pravidelnou trasu. Vozidla pojedou podle aktuálních požadavků cestujících a systém automaticky naplánuje trasu tak, aby se mohlo svézt více lidí najednou.
„Jízdu si bude možné objednat až 24 hodin předem prostřednictvím mobilní aplikace Citya. Pro ty, kteří nemají chytrý telefon, bude k dispozici možnost objednávky v městském infocentru a následná platba u řidiče,“ upřesňuje mluvčí města Michaela Rozsypalová s tím, že po celém katastru Litoměřic bude nová služba – stejně jako MHD – zdarma.
Bezplatně se lidé dostanou také k nákupnímu centru u Terezína. Do systému se zapojí i okolní obce Mlékojedy, Žitenice, Miřejovice, Žalhostice, Trnovany a Michalovice, kde bude jízdné 15 korun za jednu jízdu.
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Poptávkovou dopravu zajistí dva devítimístné elektrovozy, které budou v provozu v pracovních dnech od 7 do 19 hodin. Provoz služby bude zajišťovat společnost Vega, která vzešla z výběrového řízení.
„Poptávková doprava není náhradou stávající městské autobusové dopravy, ale jejím doplněním. Cílem je zvýšit dostupnost dopravy, nabídnout větší flexibilitu a zároveň postupně snížit počet individuální automobilové dopravy ve městě. Provoz služby vyjde ročně přibližně na pět až šest milionů korun, přičemž náklady jsou nižší než u jedné klasické autobusové linky MHD,“ říká mluvčí.
Jako první se v Ústeckém kraji poptávková doprava rozjela ve Štětí a okolí. „Model pilotujeme od 1. února a zkušenosti máme zatím vesměs výborné,“ říká místostarostka Michaela Véghová (bezpartijní) s tím, že město nyní shromažďuje zkušenosti a vychytává nedostatky.
Největším problémem je podle ní zatím to, že někteří uživatelé si stále ještě nezvykli na aplikaci na objednávání dopravy. „Po půl roce nás čeká vyhodnocení, kdy budeme uvažovat, jak dále,“ doplňuje Véghová. Dospělí zde za jízdu platí 30 korun, děti a studenti do 26 let 20 korun.