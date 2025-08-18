Kdo strhl rudoarmějce? Projížděli jsme i diskuse, popisuje policie vyšetřování

Pavel Křivohlavý
  13:23
Vandala, který počátkem května poničil sochu rudoarmějce v teplických Havlíčkových sadech, policie nenašla a případ odložila. Skulptura se na své původní místo zřejmě nevrátí, co ji však nahradí a jak se případně místo promění, vedení města ještě v tuto chvíli neví.
Neznámý pachatel v Teplicích zničili pomník vojákům Rudé armády. (7. května 2025)

Neznámý pachatel v Teplicích zničili pomník vojákům Rudé armády. (7. května 2025) | foto: Facebook Jiřího Štábla

V Teplicích někdo zničil pomník vojákům Rudé armády. Z podstavce strhl sochu a...
Neznámý pachatel v Teplicích zničili pomník vojákům Rudé armády. (7. května...
V Teplicích někdo zničil pomník vojákům Rudé armády. Z podstavce strhl sochu a...
V Teplicích někdo zničil pomník vojákům Rudé armády. Z podstavce strhl sochu a...
„Případ byl odložen, protože nešlo zahájit pátrání. Pachatel je neznámý. Vyšetřováním totiž nebyly zjištěny žádné poznatky, které by vedly k osobě konkrétního pachatele,“ sdělila teplická policejní mluvčí Ilona Gazdošová.

Kriminalisté sice na místě zajistili provaz, kterým byla socha při stržení sochy obmotána, a zajišťovali i genetické stopy. Ani tato zkoumání je však k pachateli nedovedla.

„Dokonce jsme ve spolupráci s celorepublikovým útvarem procházeli i různé internetové diskuse, zda se k tomu někdo nepřihlásí nebo se nějak jinak neprozradí. Ani zde se však nepodařilo nic zjistit. Ani od veřejnosti jsme nedostali poznatek, který by vedl ke konkrétnímu člověku,“ dodala Gazdošová.

Vandal fatálně poškodil pomník Rudoarmějců v Teplicích, terčem nebyl poprvé

Bez konkrétního výsledku je zatím i vize, jak by místo, kde stála poničená socha, mohlo vypadat v budoucnu. Krátce po stržení sochy primátor Teplic Jiří Štábl (ANO) předestřel, že by zde chtěl jiný pomník. „Já osobně jsem pro vytvoření nového pietního místa, které bude připomínat oběti světových válek, oběti, které bojovaly za svobodu naší země. Budoucnost pietního místa v Havlíčkových sadech projednáme v radě města,“ uvedl v květnu.

Situace se však za čtvrt roku příliš neposunula. Rada města o věci sice rokovala, ale výsledek je zatím nezřetelný.

„V tuto chvíli není rozhodnuto o konkrétním řešení pro toto místo. Shodli jsme se s radními, že bude potřeba pojmout celé místo, tedy i přilehlé Havlíčkovy sady a prostory až k Seumeho kapli, komplexně, aby co nejlépe sloužilo obyvatelům a návštěvníkům města. Rádi bychom vypsali na celou lokalitu architektonickou soutěž,“ sdělil nyní primátor Štábl.

Sochu rudoarmějce v teplických Havlíčkových sadech vytvořil v roce 1955 sochař Antonín Kalvoda. V noci na 7. května ji neznámý vandal strhl z podstavce a poničil.

K události se tehdy okamžitě vyjádřil i šéf ruského vyšetřovacího výboru Alexandr Bastrykin. Sdělil, že v souvislosti s událostí zahajuje trestní řízení. „Předseda vyšetřovacího výboru nařídil zahájit trestní řízení v této věci a v součinnosti s Ministerstvem zahraničních věcí Ruské federace zjistit všechny okolnosti incidentu,“ řekl podle agentury TASS vyšetřovací výbor, který má v Rusku funkci kriminální ústředny.

Rusko zahájilo trestní řízení kvůli zničení sochy rudoarmějce v Teplicích

Proti nařízení ruského představitele se vzápětí ohradil český ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.). Podle něj šlo o ruské vměšování.

„Důrazně se ohrazuji proti dalšímu pokusu Ruska o hrubé vměšování se do vnitřních záležitostí Česka. Pana Bastrykina z ruského vyšetřovacího výboru upozorňuji, ze jurisdikce ruských orgánů se nevztahuje ani na Krym, natož na Teplice,“ napsal tehdy Lipavský.

Podle něj platí, že na pomník v Teplicích se nevztahuje česko-ruská dohoda o vzájemném udržování válečných hrobů. „Tudíž o dalším osudu tohoto pomníku budou rozhodovat výlučně občané Česka,“ poznamenal ministr.

Jak záležitost ohledně ruského zapojení se do věci dopadla, není jasné. Ministerstvo zahraničí zatím na dotaz redakce neodpovědělo.

9. května 2025

KRIMI

