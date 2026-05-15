Na ulici nepatří. V Lounech řeší pomník Rudé armády, starosta kroutí hlavou

Miroslava Strnadová
  9:09
Pomník Rudé armádě v Lounech vadí některým místním politikům. Dílo z druhé poloviny 40. let minulého století se symboly totalitního režimu podle nich do veřejného prostoru dnes už nepatří. Vedení města se pozastavuje nad tím, proč je pomník v centru pozornosti právě nyní. Zmiňuje možný předvolební boj.

S tématem vyrukovala na sociálních sítích nová koalice Vize pro Louny, v níž se pro nadcházející komunální volby sdružila ODS a KDU-ČSL. Současné dílo by chtěla odstranit a nahradit je památníkem obětem totalitních režimů.

Pomník Rudé armádě v Lounech (květen 2026)
„Nechceme pomník zničit, ale přesunout, patří do muzea,“ uvedla v příspěvku lídryně Vize pro Louny a současná zastupitelka za ODS Štěpánka Slezáková. Dodala, že je vhodné také přejmenovat prostor, kde se dílo nachází. Nyní se jmenuje náměstí Rudé armády.

Jako důvody k přesunu pomníku uvádí přítomnost komunistických symbolů – srpu a kladiva v pěticípé hvězdě – a také nevhodné umístění. Stojí totiž u sokolovny, kde v 50. letech probíhal vykonstruovaný proces s odbojovou skupinou Mapaž.

Téma vyvolalo především na sociálních sítích bouřlivou diskusi. Zatímco část lidí s odstraněním souhlasí, jiní to považují za přepisování historie a připomínají, že jde o památku na osvobození města na konci druhé světové války.

Radnice je zdrženlivá. „Oficiálně nás nikdo nekontaktoval, proto se k tomu zatím nechci moc vyjadřovat,“ reagoval starosta Milan Rychtařík (ANO).

Pozastavil se však nad tím, proč se věc řeší právě teď. „Přišli s tím lidé, kteří v zastupitelstvu sedí čtyři roky. Za celou tu dobu o pomníku nepadlo ani slovo a najednou je z toho velké téma. Přikládám to k tomu, že jde o předvolební boj,“ doplnil.

Památník byl centrem pozornosti i v minulosti. V roce 2022 se stal terčem výtržníka, který jej v reakci na ruskou agresi na Ukrajině opakovaně znečistil psími exkrementy. Soud tehdy případ uzavřel jako přestupek.

Radnice pak nechala pomník vyčistit a následně investovala i do úpravy jeho bezprostředního okolí – kromě nové květinové výsadby došlo také k pokácení lípy, která dílo zčásti zakrývala.

