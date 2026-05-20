Vytáhni mu ten plyn! Policisté zachránili život muži, který se chtěl udusit v autě

Případ se stal v neděli 10. května brzy ráno. Policista si při cestě do služby v lese mezi Doubicí a Krásnou Lípou na Děčínsku všiml zaparkovaného osobní auta. Místo mu přišlo podezřelé, a tak si zapamatoval typ vozu i jeho registrační značku.
O necelou hodinu později, krátce před 7.30, přijala tísňová linka oznámení o pohřešovaném muži, u nějž panovala důvodná obava o život a zdraví. „Policista po seznámení s informacemi od operačního důstojníka okamžitě pojal podezření, že by mohlo jít právě o vozidlo, kterého si všiml během cesty do služby,“ popsala policejní mluvčí Eliška Kubíčková.
Společně s kolegou okamžitě vyrazili na místo. V autě objevili pohřešovaného muže, který se pokusil ukončit život za použití otevřené propan-butanové lahve a byl již v bezvědomí.
„Oba policisté neváhali ani přes bezprostřední riziko ohrožení vlastního života a zdraví způsobené unikajícím plynem. Omámeného muže z auta vytáhli ven, poskytli mu první pomoc,“ popsala Kubíčková. Následně monitorovali jeho životní funkce až do příjezdu lékařů.
„Jednání zasahujícího policisty je mimořádné především tím, že jeho všímavost a aktivní přístup výrazně překročily rámec běžného výkonu služby. Ani ve svém osobním volnu nezůstal lhostejný ke svému okolí,“ dodala policejní mluvčí s tím, že jeho čin je příkladem osobní statečnosti a profesionality.