Machr v pozadí. Otisk vydrží roky, stačí neuklidit, vypráví policejní expert

Tušení, že část těla by se mohla nacházet v mrazáku, se ukázalo být správným. Přítomní policisté v něm objevili trup. Byl zabalený ve stejném igelitovém pytli jako hlava a ruka oběti, které o několik dní dříve našly děti na sídlišti Severní Terasa v Ústí nad Labem. Pachatel se tedy zdál být jasný - obyvatel bytu se zmrzlou částí těla. Vždyť kdo jiný by mu ten kus mrtvoly do mrazáku asi tak nacpal?

„Pachatelé mají jednu ohromnou výhodu, mohou lhát. Mohou si nekonečně vymýšlet. Tvrdit úplně cokoli, všelijaké bizarnosti. A my jsme od toho, abychom pomohli dokázat, že podezřelý je skutečně i viníkem,“ říká Zdeněk Kaulfus. Právě on byl u toho, když se trup našel.