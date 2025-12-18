Muž po zásahu taserem upadl na nůž a zemřel. Na stíhání policisty není shoda

Monika Gordíková
  10:42
Ani po téměř dvou letech není u konce vyšetřování případu, kdy na Chomutovsku zemřel duševně nemocný muž poté, co po zásahu policejním taserem upadl na nůž. Naopak. Jak zjistil portál iDNES.cz, kauza se vrací na úplný začátek. Zainteresované orgány se neshodnou, zda se daný policista dopustil trestného činu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Celá věc je nyní zpátky v prověřování, tady na samém počátku,“ sdělila iDNES.cz náměstkyně z Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem Kateřina Doušová.

Událost se odehrála 19. února 2024 v Bílencích na Chomutovsku. Čtyřicetiletý muž tehdy doma popadl kuchyňský nůž a v pyžamu s ním vyšel na zahradu se slovy, že si hodlá ublížit. Jeho otec proto přivolal záchranku a na místo dorazily i policejní hlídky.

Muž desítky minut držel nůž proti sobě. Jeden z policistů následně proti němu použil taser, což je elektrický paralyzér, který člověka znehybní. Muž pak padl na nůž a zdravotníci ho již nezachránili.

Muž proti sobě držel nůž, po zásahu policejním taserem na něj spadl a zemřel

Zákrok začala prověřovat Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS), která později začala daného policistu stíhat pro usmrcení z nedbalosti. Když ale spis následně doputoval na krajské státní zastupitelství, nastal zásadní obrat.

Dozorující žalobce totiž se závěry GIBS nesouhlasil. Zrušil usnesení o zahájení trestního stíhání a rozhodl o odložení věci, protože v jednání policisty nespatřoval trestný čin.

Proti tomu se ale ohradili pozůstalí, podle nichž muž zemřel na základě „zpackané policejní akce“. „Jednoznačně je to vina policie. Tím taserem ho zabili. Není nic horšího, než když vidíte, jak vám dítě umírá před očima,“ uvedl bezprostředně po tragédii v roce 2024 mužův otec. Podotkl, že zasahující policisty tehdy informoval o synově nemoci, kvůli které byl dlouhodobě v péči psychiatra.

Pozůstalí proto podali stížnost k Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze. A tam nyní po přezkoumání spisu usnesení o odložení kauzy zrušili.

„Vrchní státní zastupitelství nařídilo, aby byly ve věci opatřeny další podklady,“ poznamenala Doušová. Jedná se například o některé znalecké posudky. Jejich pořízení zabere několik měsíců.

Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)

Nejčtenější

Vede český Playboy, moderuje fotbal v Ústí. Teď se Gudelj vrátila do ringu

Denisa Gudelj, šéfka Playboye a moderátorka FK Viagem Ústí nad Labem.

Není jen ozdobou fotbalových stadionů a zápasnických ringů, Denisa Gudelj se sama vrátila zpátky mezi provazy coby sportovec. Šéfka české mutace pánského magazínu Playboy, ring girl a moderátorka...

„Cikánka je lepší, styďte se.“ Učitele podezírají z rasismu, studentka se zhroutila

Premium
Budova Střední školy Educhem v Meziboří na Mostecku

Soukromou střední školou Educhem v Meziboří na Mostecku otřásá vážné obvinění z rasistického a šikanózního chování ze strany učitele. Terčem se údajně stala patnáctiletá romská studentka prvního...

Tragický konec pátrání. Ženu, která zmizela pár dnů po zavinění nehody, našli mrtvou

Policie České republiky.

Pohřešovaná žena ze Žatce, po které policie pátrala několik dnů, byla dnes nalezena mrtvá. Podle prvotních informací nic nenasvědčuje cizímu zavinění, avšak přesnou příčinu úmrtí má určit soudní...

Obec se po 40 letech dočkala obchvatu, místní stavařům poděkovali závinem

Slavnostní zprovoznění obchvatu Žiželic na silnici I/27 z Mostu do Žatce (15....

Tříkilometrový obchvat obce Žiželice na Lounsku na silnici I/27 mezi Plzní a Chomutovem je hotový. Součástí je 380 metrů dlouhý most přes potok Hutná. Stavbu zahájenou v srpnu 2022 provázely...

Soumrak Krmenčíka? Skuhravý: Otázka pod žebra, nemůžeme být samaritáni

Slovácký útočník Michael Krmenčík (vlevo) v souboji s Daliborem Večerkou z...

Soumrak Michaela Krmenčíka ve fotbalovém Slovácku? Nový trenér Roman Skuhravý připustil, že budoucnost trojnásobného českého šampiona a nejlepšího střelce ligové sezony 2017/18 se řeší. „Nemůžeme být...

Muž po zásahu taserem upadl na nůž a zemřel. Na stíhání policisty není shoda

ilustrační snímek

Ani po téměř dvou letech není u konce vyšetřování případu, kdy na Chomutovsku zemřel duševně nemocný muž poté, co po zásahu policejním taserem upadl na nůž. Naopak. Jak zjistil portál iDNES.cz, kauza...

18. prosince 2025  10:42

Ústí? Florida to úplně není. Ale má své kouzlo, směje se volejbalista Vodička

Ústí nad Labem, 13. 12. 2025, SK Volejbal Ústí nad Labem - Příbram, utkání...

Na krku se Janu Vodičkovi houpala zlatá medaile za titul s pražskými Lvy a u piva se spoluhráčem Martinem Tibitanzlem dumali, kam se vrtnout dál. Vidíme se na Floridě! zahlásili čerství šampioni ve...

18. prosince 2025  10:29

Na dálnici D6 boural kamion, do okolí se rozletěly lahve s minerálkou

Nehoda na D6. Havaroval kamion s minerálkou.

Kamion převážející lahve s minerální vodou ráno havaroval na 79. kilometru dálnice D6 poblíž Lubence. Vůz skončil převrácený na boku v příkopu, všude kolem se rozsypaly zelené lahve. Nehoda se obešla...

18. prosince 2025  9:44,  aktualizováno  9:53

Kysela o barážové při: Kdo na extraligu má, ať ji hraje. Rozšiřování může být jako v NHL

Litvínov, areál Loučky, 6. 9. 2025. Setkání fanoušků hokejové Vervy Litvínov....

Další slovo do barážové pranice. Hokejový mistr světa Robert Kysela se zařadil mezi příznivce shora uzavřené, ale zespoda otevřené extraligy pro ty, kdo splní podmínky vstupu. „Po vzoru NHL,“ říká...

18. prosince 2025  9:50

Jihlava po deseti zápasech prohrála, první ligu vede Slavie. Vsetín si poradil se Zlínem

Momentka z utkání první hokejové Maxa ligy mezi Vsetínem a Zlínem.

Jihlavští hokejisté v první lize po sérii deseti vítězných zápasů prohráli ve Frýdku-Místku 1:2. V čele tabulky je po 32. kole vystřídala pražská Slavia, která zvítězila 3:1 v Sokolově a vede o dva...

17. prosince 2025  21:02

Slavia si pojistila Halinského, ještě půlrok ho nechá hostovat v Teplicích

Fotbalový talent Denis Halinský podepsal ve Slavii smlouvu do léta 2030.

Jeden podpis, dvojnásobná radost. Talentovaný fotbalový obránce Denis Halinský prodloužil smlouvu s prvoligovou Slavií Praha až do června 2030, zároveň se protáhlo jeho úspěšné hostování v Teplicích....

17. prosince 2025  16:51

Oživení zaniklé obce. Fukov zničilo vysídlení, studentka tvoří virtuální

3D model kostela zaniklé obce Fukov.

Zaniklá obec Fukov ve Šluknovském výběžku se díky moderním technologiím opět vrací na mapu. Studentka fakulty životního prostředí na ústecké univerzitě Nikola Matesová ve spolupráci s památkáři a...

17. prosince 2025  14:37

Randál díky Randovi? Děčín přivedl mistra bloků, Američan hrál i v Mexiku

Američan Ahmad Rand z Oregon State blokuje střelu Jaimeho Jaqueze Juniora z...

Hej, mistře bloků! U basketbalistů Děčína bude pod košem nově dělat randál Ahmad Rand, jejich nová tvář. Američan nastoupil už ve vítězném pohárovém utkání na Královce proti CZ Academy a zapsal si...

17. prosince 2025  10:30

Vachouškovo dilema. Ať ještě zůstane v Brně, radí táta kometě Zbrojovky

Tadeáš Vachoušek ze Zbrojovky Brno slaví s fanoušky svůj gól na hřišti béčka...

Pět gólů ve finiši podzimu, sedm celkem. Fotbalista Tadeáš Vachoušek v brněnské Zbrojovce konečně explodoval, z talentu se vyklubala kometa a tahoun druholigového lídra. Kam se zrzavý útočník v zimě...

17. prosince 2025

Těžba lithia v Krušných horách je stále nejasná. Podklady chybí, skepse roste

Průzkumný vrt v Cínovci

Projekt těžby lithia v Krušných horách se v Ústeckém kraji řeší více než deset let a opakovaně se vrací na jednání zastupitelů, aniž by se dosud podařilo dospět ke konečnému rozhodnutí. Ani tentokrát...

17. prosince 2025  9:14

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Bílkova průlomová sezona. Nejlepší střelec a kapitán pokračuje v Teplicích

Teplický Michal Bílek slaví gól do sítě Bohemians.

Fotbalové Teplice si pojistily svého kapitána a nejlepšího střelce, záložník Michal Bílek na Stínadlech prodloužil kontrakt, který by mu vypršel v létě. Prvoligový klub o tom informoval na svém webu,...

16. prosince 2025  20:14

Tragédie v Kadani. Z paneláku vypadl mladistvý a zemřel

ilustrační snímek

Policisté vyšetřují pád člověka z vyššího patra domu na panelovém sídlišti v Kadani na Chomutovsku. Mladistvý po pádu z výšky dnes dopoledne zemřel. Uvedla to mluvčí policie Miroslava Glogovská.

16. prosince 2025  17:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.