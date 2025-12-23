Já nic neprovedl, co si vymýšlej. Jak policie zadržela podezřelé z 13 let staré vraždy

Autor:
  10:13
Policie ukázala záběry ze zadržení dvou lidí, kteří jsou obvinění z vraždy muže, po němž bylo vyhlášeno pátrání už v roce 2012. Jeho ostatky se našly letos v dubnu. Za skutek jim hrozí nejvyšší možný trest. Aktuálně jsou stíhaní na svobodě.

Zásah se uskutečnil 17. prosince brzy ráno. Prvního z mužů zásahová jednotka zadržela v místnosti po výzvě, aby si lehl na zem.

Ke druhému nic netušícímu podezřelému přiběhli policisté na parkovišti, kde si musel lehnout mezi zaparkovanými auty. „Máte u sebe něco? Nějakou bodnou zbraň? Stříkačku?“ ptají se policisté muže.

„Já jsem nic neprovedl. Já nevím, co si tady vymýšlej,“ reaguje v jednu chvíli zadržený. Načež se dozvídá, že je podezřelý ze zvlášť závažného zločinu a čeká ho převoz do Ústí.

Policisté původně zadrželi pět lidí, následně obvinili dva z nich. Oběma teď hrozí až 20 let vězení nebo výjimečný trest.

Kriminalisté po 13 letech objasnili vraždu muže bez nohy, obvinili dva lidi

Případ začal letos v dubnu nalezením lidských ostatků u bývalého hospodářského stavení u Radešína na Litoměřicku. Odborná zkoumání odhalila, že jde o muže, který zemřel násilnou smrtí. Stáří ostatků přitom odborníci odhadli na třináct let.

Ke ztotožnění muže významně přispěl fakt, že měl pouze jednu nohu. Definitivně jasno bylo po genetickém zkoumání Kriminalistického ústavu Policie České republiky.

„Ukázalo se, že po muži bylo již v roce 2012 vyhlášeno celostátní pátrání. Okresní soud v Kladně jej tehdy stíhal jako uprchlého, přičemž existovaly indicie, že by se mohl zdržovat v zahraničí, konkrétně v Anglii, kde měl rodinné vazby,“ uvedla policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Po ztotožnění poškozeného začali kriminalisté mapovat, jak před smrtí žil. Zaměřili se na jeho pohyb či vztahy. Na případu pracoval specializovaný vyšetřovací tým složený z kriminalistů několika útvarů z Ústeckého kraje.

„Stopy vyšetřování vedly mimo jiné také na Kladensko, kde se měl muž v minulosti pohybovat. Policisté zjišťovali, za jakých okolností se dostal do lokality na Litoměřicku, co bylo přesnou příčinou jeho smrti a jaké události celému skutku předcházely,“ podotkla Hyšplerová.

