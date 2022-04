Za únik žíraviny do Labe dostane papírna pokutu, policie případ odložila

„Policejní orgán rozhodl o předání věci k projednání přestupku na Českou inspekci životního prostředí,“ řekla bez dalších detailů mluvčí policie Pavla Kofrová. Policie případ úhynu ryb vyšetřovala kvůli podezření z trestného činu poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti.

Ekologická havárie se stala v půlce ledna, kdy do dešťové kanalizace unikl hydroxid sodný a způsobil úhyn několika tisíců ryb. K havárii se přihlásila firma Mondi Štětí.

Podle mluvčího inspekce Jiřího Ovečky může pokuta dosahovat až deseti milionů korun. „Taková výše je vyloučená. Samozřejmě tam bude hrát významnou roli to, jak se k tomu firma postavila. O kolik to může ale snížit pokutu, to se teď nedá říct,“ uvedl.

Společnost asi měsíc po události uzavřela dohodu se Severočeským územním svazem Českého rybářského svazu o finanční podpoře rozvoje populací ryb v řece Labi. Na základě uzavřené dohody Mondi uhradilo částku několikanásobně převyšující škodu. Peníze svaz použije na obnovu populací v revíru.

„Šlo, řekněme, o několik stovek tisíc korun. Tuto sobotu se budou zrovna poprvé ve spolupráci s Mondi vysazovat ryby přímo ve Štětí. Bude to akce zejména pro děti,“ řekl mluvčí Severočeského územního svazu Jan Skalský.

„Firmě prasklo při přečerpávání louhu potrubí přímo v místě, které ústí do kanalizace. Jsem přesvědčen, že Mondi udělalo opatření, aby se taková havárie neopakovala,“ dodal Skalský.